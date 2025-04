Con Carlos Abad y sin Sotillos para pisarle los talones a un Antequera tocado

Buen momento para derribar el muro de las dos victorias seguidas. Y ante un rival propicio. El Hércules puede acabar este domingo (12:00 horas) con el axioma de no ser capaz de sumar seis puntos en dos jornadas consecutivas. Lleva casi medio año sin conseguirlo y viaja a Antequera convencido de que en El Maulí terminará con este mal hábito. Además, de lograrlo, los alicantinos se quedarían a un solo punto en la clasificación de los malagueños, actualmente cuartos.

Alineaciones probables y datos del partido. / INFORMACIÓN

Torrecilla se ha llevado en el autocar a todos los que ha podido, incluido Carlos Abad, que está convencido de que ha superado su molestia muscular y puede ayudar al equipo en este desplazamiento capital para el devenir herculano en la recta final del curso. Por si acaso, en la lista está incluido el tercer portero, Marcos Mompeán, no vaya a ser que suceda algo y no haya recambio para Nando Almodóvar en el banquillo si el meta canario recae por no guardar el reposo facultativo que le recomiendan.

Alejandro Sotillos, afectado por un esguince de tobillo que no remite, no estará disponible, lo mismo que el recién operado, Richie Dapaah, y Yanis, en el último tramo de su readaptación tras curar en el quirófano un daño meniscal.

Todo hace indicar que Colomina será la principal novedad en el once titular. Si es así, el preparador blanquiazul habrá de elegir entre conformar un trivote conservador con Artiles y Mangada junto a él, o sacrificar a uno de los dos, pese a estar respondiendo bien ambos, para mantener la estructura con los cuatro de arriba: Nico, Javi Moreno, Soldevila y Romera. Lo segundo es más probable que lo primero, pero al tratarse de un duelo a domicilio, la opción de contemporizar más que exponer no se cierra. Con Sotillos fuera, solo falta saber si Abraham del Moral le gana la partida a Josema en el perfil zurdo del eje de la zaga después de que el central de Torrejón de Ardoz haya sufrido en su puesto en las últimas semanas.

Los blanquiazules pueden acabar este domingo, en El Maulí, con casi medio año sin lograr dos victorias consecutivas en liga

El Antequera, que se mantiene en zona de promoción, está lejos de mostrarse como el equipo que comandó la tabla en la primera vuelta. Está viviendo de rentas: solo un triunfo en las últimas nueve jornadas y dos derrotas consecutivas, la última en Sanlúcar de Barrameda dando una imagen pésima (4-2).

Agujero defensivo

El bloque de Javi Medina falla en defensa, y el Hércules debe incidir en ello, para lo que necesitará tener la pelota o robar muy arriba, potenciando la presión alta, justo lo que mejor se le da a los alicantinos cuando las piernas les acompañan.

El joven técnico sevillano (31 años) sufre la baja de Luismi Luengo, suspendido por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará Marcelo dos Santos, lesionado de gravedad, y conserva la duda de Isaac González, con molestias. Jero Lario regresa a la portería después de cumplir el castigo por la roja que le mostraron frente al Algeciras.

El 1-0 con el que se cerró el enfrentamiento entre alicantinos y malagueños en el Rico Pérez es otro aliciente más, dado que, de lograr la victoria, el Hércules se situaría justo detrás del Antequera con el golaveraje a su favor, factor clave en un desenlace de liga que se presume apretado.

El colegiado Alejandro Ojaos Valera dirige el partido. Ninguna victoria visitante en los nueve encuentros que ha arbitrado este curso. En uno de ellos, el Hércules firmó la mayor goleada de la temporada. Le endosó cinco al filial del Betis en Alicante. Este domingo, 6 de abril, en El Maulí, se le puede dar la vuelta a muchas cosas... la mayoría buenas. Ganar tiene triple premio... o más.