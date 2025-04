El Hércules lo apuesta todo al quinto

La coyuntura es favorable. El Hércules no depende de sí mismo en el sentido mal literal de la frase, pero en cualquier otro, sí. Tiene que jugar cinco de los últimos partidos de liga en su propio estadio, el primero de ellos contra el Mérida este domingo, de nuevo en horario de mediodía. Y no es un envite cualquiera. Se trata de uno que multiplica exponencialmente las consecuencias de su resultado, para bien y para mal, según sea el caso.

Tras la derrota en Antequera, la distancia con la zona de promoción de ascenso, a la que no quiere de dejar de mirar la grada del Rico Pérez por más que el objetivo prioritario sea salvaguardar la categoría, está ahora a cinco puntos. Justo los que separan a los blanquiazules de su próximo oponente. Superar al conjunto romano acortaría el camino hacia el "play-off", no hacerlo, complicaría sobremanera la entrada en la postemporada.

El calendario es favorable, pero la pésima imagen ofrecida en defensa en El Maulí obliga a todo el equipo a hacer examen de conciencia y dar un paso al frente urgente. Por lo pronto, el técnico, que estaba fijando dos días y medio de descanso para la plantilla en las semanas anteriores, en esta ha recuperado la jornada única. Sus hombres han vuelto al trabajo esta misma mañana, en Fontocalent. Disponen del martes libre, y regresan a la rutina de trabajo el miércoles ejercitándose, siempre a puerta cerrada, dos días consecutivos en el José Rico Pérez.

El Hércules (8º), además de con el conjunto entrenado por el ilicitano Sergi Guilló (5º), tendrá que medirse con el filial del Betis (12º), con el Alcorcón (10º), con el Villarreal B (13º), con el Algeciras (11º), todos de su entorno cercano de la clasificación, conjuntos de su misma entidad, y cerrará el curso con dos que pueden llegar a esas citas o descendidos o en una situación tremendamente comprometida: Intercity (20º) y Atlético Sanluqueño (18º). En condiciones normales, y siempre sobre el papel, se puede asegurar que el calendario en el momento más trascendente del curso es amable con el proyecto blanquiazul.

Sin embargo, tanto Alcorcón como Mérida y Algeciras están atravesando ahora un momento de forma de excelente. Madrileños y extremeños son los que más puntos han sacado en las últimas cinco jornadas. Han sumado 12 cada uno, solo se ha dejado un par por el camino cediendo sendos empates. A ninguno de ellos habrá que ir a visitarle, ambos son los próximos clubes que van a pisar el José Rico Pérez. Si el Hércules cuenta esas citas por triunfos, estará muy cerca de tocar la zona noble porque, entremedias, ha de viajar a Sevilla, en plena Semana Santa, con todo lo que eso supone para esa ciudad, para enfrentarse al equipo en el que se formó Yanis Senhadji en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

¿Todos disponibles?

Si las estimaciones médicas son correctas, Carlos Abad estará en disposición de reaparecer este domingo después de perderse dos encuentros por una microrrotura en el abductor mayor y recto anterior. Este lunes ha continuado con su trabajo específico, con buena parte de la sesión al margen de sus compañeros. Este martes continuará con la sesión de fisioterapia manual y electromecánica y está previsto que el miércoles se ejercite a un ritmo muy similar al resto del grupo para poder llegar a tiempo de defender la portería frente al Mérida.

Alejandro Sotillos celebra el único gol que ha marcado con la camiseta del Hércules. / Hugo Izquierdo / HCF

También es muy probable que pueda reaparecer, al menos en la lista de convocados, Alejandro Sotillos, de baja desde el partido completo que disputó contra el Real Madrid Castilla. Sufrió un esguince a la semana siguiente y, desde entonces, no ha podido ni sentarse en el banquillo con opciones reales de salir al campo. El domingo hará un mes de aquello, así que la previsión es que pueda integrar la convocatoria.

Las dos tarjetas amarillas que mostraron a Montoro y Samu Vázquez no acarrean sanción, así que si nada se tuerce a lo largo de los próximos días, salvo Yanis y Richie Dapaah, irrecuperables para lo que queda de curso si no se produce una sorpresa en el caso del delantero del Real Betis, Rubén Torrecilla tendrá a todos disponibles para intentar acercase al sueño des disputar una fase de ascenso a Segunda División, algo que no sucede desde 2019.

Suscríbete para seguir leyendo