El insoportable peso de la portería del Hércules

Puesto clave. Fundamental en todos los equipos de fútbol, en cualquier categoría. Cuando el entramado defensivo falla –que lo hace siempre a lo largo de los 90 minutos–, solo queda el portero. Sus aciertos son oro. Sí. Pero sus errores se producen tan cerca de la línea de gol que viven en una situación de estrés permanente. Sus pifias pesan más que las del resto de compañeros, se ven más, son más notorias, así que tienen que acostumbrarse a sobrevivir bajo el escrutinio permanente de un universo que les juzga sin descanso. Sus equivocaciones hacen demasiado ruido, provocan un zumbido en la cabeza lacerante, por eso, muchas veces, resulta insoportable cargar con ese peso.

El día que brillan más, lo hacen porque el resto del equipo no está bien. Y si pasan una mala tarde, las probabilidades de que su equipo gane son escasas. Si además estás obligado a desempeñar esta labor de alto riesgo en un club con una masa social abundante, con una historia centenaria detrás y bastante pasado fuera del fútbol de esparto, del que araña con solo mirarlo, entonces se multiplica esa carga de modo exponencial. La baja de Carlos Abad ha estado bien cubierta por Nando Almodóvar, de eso no hay duda. Y a pesar de ello, el meta jerezano ha recibido media docena de goles en los dos encuentros que le ha tocado asumir la titularidad por la lesión muscular del tinerfeño.

El dato es así de crudo. Sus figuras no son equiparables. Sus trayectorias no soportan una comparación razonable porque a Nando le queda por vivir absolutamente todo por lo que ha pasado Carlos, lo bueno y lo malo, lo que te hace madurar y crecer profesionalmente, eso que te vuelve diferencial en el área pequeña si logras no morir sepultado por la ansiedad que lleva aparejada el cargo... que nunca es poca.

La apuesta por Carlos Abad, que ahora es incontestable, no debió ser sencilla. Las lesiones, el exilio y la inactividad estuvieron a punto de arruinar una trayectoria ejemplar desde su aterrizaje en Alicante el verano de 2022. El cancerbero insular, que en junio cumplirá 30 años, es el fichaje más rentable del Hércules en la historia reciente de la entidad. Un valor seguro. Lo corrobora su promedio de goles encajados en los proyectos blanquiazules, siempre con mejores atacantes que defensores por las aspiraciones ambiciosas a las que está obligado una entidad como la del Rico Pérez.

Caer de pie

En su primera temporada, el meta del Puerto de Santa Cruz promedió 1,12 goles encajados por partido. Fue capaz de rubricarlo en un proyecto que se descosió muy pronto de la mano de Ángel Rodríguez, primero, y de Lolo Escobar, después. Aun así, ninguno cuestionó su hegemonía y eso que tenía como competencia el talento exuberante de Iván Martínez, ahora indiscutible en Unionistas. Aquel año horrible pudo acabar en tragedia de no haber estado él.

El curso pasado fue capaz de bajar esa media a 0,8 tantos recibidos por contienda, trascendental para la obtención de ascenso al final de temporada. Su concurso todo el ejercicio resultó ejemplar, dándole puntos a su equipo tal y como ha vuelto a hacer esta misma campaña, ya en Primera RFEF, en la que el promedio es de 1,13. Su regularidad es tremenda, de ahí que resulte insustituible.

Nando Almodóvar agradece el aplauso del Rico Pérez en su debut. / Hugo Izquierdo / HCF

El año pasado solo se perdió 72 minutos y en ese tiempo Javier Cendón recibió tres goles. Fue en Sagunto, en la jornada 13. No tuvo más oportunidades. Ahora, Nando Almodóvar ha dispuesto de 180 minutos, dos jornadas completas, y replica la misma media de su antecesor en la suplencia de la portería blanquiazul: tres goles. El meta gaditano transita por la primera parte del camino y tiene la suerte de estar pasándola con una referencia muy válida de la que aprender, la de uno de los capitanes al que la directiva trabaja para renovar antes de que mayo expire.