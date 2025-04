La sustitución de butacas en el Antonio Solana está en marcha

Los trabajos de mantenimiento para sustituir 500 butacas y los dos banquillos del Antonio Solana están en marcha. El Ayuntamiento, que se comprometió por escrito con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el lunes de la semana pasada a terminar esta intervención en cuatro días, mantiene su previsión y está convencido de que el viernes quedará toda la faena hecha. De esta manera, debería quedar sin efecto la argumentación usada por el Intercity para conseguir trasladar la disputa de sus dos últimas partidos de liga como local, contra el Real Murcia y el Hércules, al José Rico Pérez, donde podría dar cabida a un número de hinchas notablemente superior al que le posibilita el campo de Villafranqueza.

Una vez completado el servicio de la empresa adjudicataria, no habrá razón de peso (que no sea recaudatoria) que justifique el cambio de escenario que, entre otras cosas, supondría potenciar la sensación de algunos de los rivales directos de que la competición está siendo adulterada al permitir a dos posibles aspirantes al ascenso jugar estos dos duelos, que pueden ser trascendentales para el desarrollo de la competición, en unas condiciones muy ventajosas de las que no gozarían en el caso de que los compromisos tengan lugar en el campo principal de la Ciudad Deportiva.

El Consistorio fue el primer sorprendido por la solicitud del Intercity y, sobre todo, por las razones esgrimidas por el club de negro. Estas se cimentaban en unas supuestas obras que obligaban a clausurar el Antonio Solana todo el mes de mayo, tal y como anunció de forma pública la SAD que preside Salvador Martí en un comunicado que, al día siguiente, fue debidamente matizado 24 horas después cuando la concejalía de Infraestructuras, única con competencia para autorizar este tipo de gasto público, negó categóricamente que dichas obras estuvieran programadas. Fue entonces cuando se rebajó la importancia de la intervención a acciones de mantenimiento que, como explicó este diario, en ningún caso iban a conllevar el cese de la actividad profesional en la instalación municipal, donde el Intercity podría seguir entrenando y jugando sus partidos de liga con normalidad.

Comienzo de las tareas de sustitución de 500 butacas en el Antonio Solana de Alicante. / INFORMACIÓN

La adjudicataria acordó con el Ayuntamiento ejecutar el servicio en cuatro días, por eso el Consistorio ha vuelto a recalcar, por si alguien en la institución que preside Rafael Louzán tiene a bien darse por aludido, que "no hay necesidad de solicitar el cambio de estadio". De momento los dos encuentros, programados para el 4 y el 17 de mayo, siguen figurando en la web oficial de la Federación con el Rico Pérez como sede. Fuentes municipales aseguran que aún no se ha recibido respuesta al requerimiento enviado la semana pasada desde Deportes para dar fe del innecesario trasvase de escenarios.

Es precisamente esta cartera, la que dirige Toni Gallego, en su momento CEO del CF Intercity SAD, ahora en excedencia por desempeño de cargo público, de donde partió el escrito primigenio que empleó el equipo de negro para asegurarse ejercer como local en el José Rico Pérez. Ese documento, que se adjuntó como prueba para justificar la elección del Rico Pérez como alternativa para ser la casa del bloque que entrena José Vicente Lledó, no se ha mostrado públicamente, aunque sí está en poder del Comité de Competición de la RFEF, que sigue sin pronunciarse pese a estar al tanto de que no existe motivo para no jugar en el Antonio Solana.

La menor afección posible

El edil de Deportes ha explicado que los trabajos "se han iniciado esta mañana (martes) con el objetivo de que puedan estar culminados el viernes, al objeto de que puedan continuar su actividad los clubes deportivos y celebrar sus partidos el fin de semana". "Hemos de agradecer el esfuerzo de la empresa para que anticipar estos trabajos de mantenimiento, con la menor afección posible de la actividad deportiva habitual".

De momento, ningún posible damnificado por la decisión de permitir a Hércules y Real Murcia medirse con el Intercity en circunstancias muy ventajosas para ellos, ha presentado una reclamación formal, pero el miedo a que la cuestión por posible adulteración de la competición prospere y acabe en los tribunales, sigue preocupando en el Consistorio, que se teme que puedan darse los condicionantes para formular una demanda por supuesta prevaricación en la adjudicación de las obras que, en teoría, iban a obligar a tener inutilizada la instalación de Villafranqueza 30 días.

En un primer movimiento, el grupo socialista en el Ayuntamiento, por voz de su titular de Deportes, Eduardo Rodríguez, prevé formular la siguiente pregunta este jueves en el Pleno municipal: "¿Influyó su condición de CEO en excedencia de CF Intercity en su decisión como concejal de Deportes de programar obras de mantenimiento en el Antonio Solana, con el consiguiente traslado de partidos al estadio Rico Pérez?", dirigida, en este caso, a Antonio Gallego.