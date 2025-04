Un cacho de la historia del Hércules

Buenos Aires, 1821. Apenas habían pasado cinco años desde la declaración de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata efectuada por el Congreso de Tucumán. Con ella, la actual Argentina rompía de forma definitiva con España, convirtiéndose así en Estado Soberano y, automáticamente, en tierra de oportunidades. Este nuevo estatus sedujo a decenas de miles de europeos -fundamentalmente italianos- que veían un mundo de posibilidades en un lugar donde todo estaba por hacer. Nicola Villa podría haber sido uno cualquiera de ellos. Sólo quería montar un negocio con el que ganarse lo que la vida le negaba en Génova. Pero no. El destino le quería para algo más que para hacer fortuna con un negocio hostelero en un gran descampado bonaerense. Allí, en lo que hoy es el cruce de la Avenida Rivadavia con la Calle Mitre, pero entonces en medio de la nada, Villa levantó una casa de cuatro habitaciones, destinando la más grande de ellas a una pulpería, que venía a ser una especie de tienda rural en la que se podía comer y beber y donde se vendía de todo. Era un movimiento un tanto arriesgado para la inmensa mayoría de los mortales pero peccata minuta para ese visionario con mayúsculas que era el genovés. Además, como guinda, a Nicola Villa no se le ocurrió otra cosa que colocar sobre un mástil una veleta de latón que contenía la figura de un pequeño caballo. Este hecho, que pudiera parecer intrascendente, acabó por convertirse en todo un símbolo. Tanto que, al poco tiempo, el boca a boca hizo su trabajo y el caballito no sólo identificaba a la pulpería sino que lo hacía a toda una zona de Buenos Aires.

Once habitual del Hércules de los 70. Arriba, de izda a dcha: José Antonio, Saccardi, Deusto, Rivera, Carreño, Giuliano; abajo, en el mismo orden: Juanito, Baena, Barrios, Juan Carlos y Carcelén. / Perfecto Arjones

Ocho años después, todo el mundo conocía “el Caballito”. También los soldados del General Lavalle. Cuentan que uno de ellos, en uno de esos ratos de asueto que le daba la Guerra Civil argentina, fue a la pulpería a emborracharse. Allí conoció a una “moza” (camarera) que trabajaba para Villa y quedó prendado de su belleza. Esta, no muy conforme con él y sobre todo con su atrevimiento y sus malos modos, gritó hasta alertar a su jefe. Nicolás Villa -su nombre también se había adaptado plenamente a Argentina- se acercó inmediatamente a socorrer a su empleada y, tras una fuerte discusión, se originó una trifulca en la que el soldado salió herido. Este se marchó expulsado del local no sin antes dirigirse a Villa y lanzarle un más que amenazante “volveré y te mataré”. Amenaza hecha y hecho cumplido. Apenas unas horas después y ante la sorpresa de la clientela, el soldado entró de nuevo en la pulpería y agarró a la chica. Villa, que estaba en una de las habitaciones interiores, escuchó los gritos y, trabuco en mano, hizo acto de presencia. Hubo muy pocas palabras y todavía menos disparos. Sólo dos. Pero uno de ellos, el del soldado impactó de forma mortal en el cuerpo de Nicolás Villa. El Caballito se quedaba sin su John Wayne...

6 de julio de 1975. Estadio Ricardo Etcheverry, Barrio del Caballito, corazón de Buenos Aires. Gerónimo Saccardi, visiblemente emocionado, se despide de la hinchada verde al término de la victoria de Ferro Carril Oeste sobre Chacarita Juniors (3-2) en la fecha 29 del Campeonato Metropolitano de 1975. Ferro perdía a su mejor jugador y lo que era aún peor, a su líder, a su referencia. El internacional albiceleste era un jugador inteligente, muy potente físicamente, buen pasador y con llegada. Era la personificación perfecta de lo que en lunfardo llaman “centrojás” (expresión que deforma -y da forma- a la denominación inglesa “center half”), o sea, el clásico mediocentro o “cinco argentino” de toda la vida. Saccardi llevaba tiempo rechazando ofertas de los grandes del fútbol platense pero no podía dejar escapar la oferta del Hércules Club de Fútbol. Eso sí, antes de marcharse, juró que al regresar de su aventura europea haría campeón argentino a Ferro Carril Oeste. Después de esta declaración de intenciones, que muchos creyeron que no pasaría de retórica, partía hacia España. Alicante le esperaba con los brazos abiertos.

El mejor del Hércules de la historia

Quizás por su carácter reservado o tal vez porque el de antes era otro fútbol, pero lo cierto es que Saccardi tuvo una presentación discreta, muy poco publicitada, sin luces y taquígrafos. Y eso que llegaba a un “equipo bien”, no en vano el Hércules venía de finalizar la Liga empatado en la cuarta posición con la Real Sociedad, con lo que los alicantinos podían ser considerados como uno de los mejores de España. La política de fichajes, ideada a tres bandas por el presidente José Rico Pérez, el gerente Josep María Minguella y el técnico Arsenio Iglesias, era tan sencilla como efectiva si se acometía bien: fichar jugadores españoles que no habían triunfado en alguno de los grandes más lo mejor que se pudiera traer del siempre competitivo fútbol argentino. De esta manera llegaron, entre otros, hombres como Eladio, Carreño, Barrios y Juanito (todos ellos procedentes del Barcelona), Quique (Atlético Madrid), Arieta y Betzuen (Athletic) además de los argentinos Santoro, Giuliano, Commisso, Charles, Verde o el propio Saccardi. Todos ellos, junto a algunos canteranos o jóvenes fichados de otros clubs, como José Antonio, Baena, Juan Carlos Álvarez o Aracil, habían dado forma al que para la inmensa mayoría de los aficionados es el mejor Hércules de toda la historia. Un Hércules en el que Saccardi encajó a la perfección prácticamante desde el principio...

Castellanos y Aracil pugnan por un balón, en presencia de Cabral y Saccardi durante el clásico Hércules-Valencia de 1978. / Perfecto Arjones

Alicante, 14 de septiembre de 1975. El nuevo estadio José Rico Pérez registraba un lleno histórico para ver a su Hércules recibir al Valencia. El partido, correspondiente a la segunda jornada de la Primera División, temporada 75-76, ya se había convertido en uno de los grandes clásicos del fútbol español y la expectación era máxima. Los blanquiazules, tras el mal partido de Sarrià ante el Español (entonces con “ñ”), recibían a un equipo che que, tras haber superado con solvencia la semana anterior al Oviedo, llegaba a Alicante bien situado en la tabla y con la firme intención de recuperar el trono virtual de mejor equipo de la región. En el Valencia militaban jugadores míticos como Pep Claramunt o el holandés Johnny Rep. Para contrarrestarlos, Arsenio alineó a lo que entonces era su once de gala y hoy es poesía pura para los nostálgicos: Santoro, José Antonio, Rivera, Giuliano, Quique, Saccardi, Baena, Carreño, Carcelén, Juanito y Barrios. Casi nada.

El primer tiempo no tuvo apenas ocasiones de gol. Había fervor en las gradas pero poco espectáculo en el césped. Eso sí, todo el fútbol ofensivo llevaba firma blanquiazul. Saccardi y Baena, que aquel día jugó de interior, controlaban la situación, marcaban el tempo del partido e intentaban hacer llegar balones a sus delanteros, especialmente al Tigre Barrios. El Valencia se limitaba a cubrirse las espaldas, defendiendo como gato panza arriba las acometidas locales, esperando aprovechar cualquier error herculano atrás para dar el gran golpe. Un error que, sin embargo, no se produjo, con lo que la primera mitad finalizó con empate a cero y únicamente dos aproximaciones serias, ambas del Hércules, que finalizaron con sendos disparos desviados de Barrios y Carreño.

Los segundos cuarenta y cinco minutos cambiaron en parte el guion. El Valencia conservaba su papel y seguía mostrándose como un equipo muy conservador pero el Hércules salió decidido a ganar el partido. No valían medias tintas: Barrios, Carcelén, de nuevo Barrios… Una tras otra se sucedían las llegadas con peligro al área de un conjunto che que, a duras penas, mantenía el cerocerismo en el marcador Dardo del Rico Pérez. Hasta que llegó el minuto 12, en el que se produjo una falta al borde del área visitante, ligeramente escorada, cometida sobre el extremo Juanito. Carmelo Giuliano fue el encargado de botarla. El líbero argentino colocó la pelota con mimo en el punto que había señalado el colegiado, oteó el horizonte y la puso templada hacia el área pequeña, buscando el metro ochenta y tres de Juan Baena. Y vaya si lo encontró: el testarazo del eterno capitán blanquiazul se coló por toda la escuadra de la meta valencianista. El uno a cero empezaba a hacer justicia con lo que se había visto hasta ese momento en el derby. Pero los herculanos aún no se conformaban, querían más. Y lo encontraron en las postrimerías del partido. Más concretamente en el minuto 78, cuando un balón que parecía no tener dueño, llegó a los pies de Saccardi, quien, en una arrancada portentosa, superó a varios contrarios y batió por bajo al meta Marro de un disparo duro y seco. Este segundo gol sentenciaba el derbi y encumbraba a Saccardi, que había hecho un gran partido, como ídolo de su nueva afición. El ex de Ferro ya empezaba a ser un Cacho de la historia del Hércules.

El resto de la temporada 75-76 confirmó dos cosas: por un lado, que el Hércules seguía siendo un grande entre los grandes (acabó sexto después de estar casi toda la Liga entre los cuatro primeros) y, por otro, que Saccardi era un jugador descomunal, una brújula para el centro del campo blanquiazul. En total, en los cuatro años que militó en el Hércules de Alicante, el Cacho jugó 120 partidos y marcó 13 goles. Por estos números y su jerarquía e importancia en el juego fue bautizado por la icónica revista Don Balón como “el Cruyff del Hércules”. Pero también recibió, entre 1975 y 1979, veintiocho tarjetas amarillas y dos rojas que le granjearon una cierta -e injusta- fama de jugador violento.

Gerónimo Saccardi siempre fue un fijo para todos los entrenadores que ocuparon el banquillo de los del Rico Pérez. Su calidad era apta para todos los paladares. El gallego Arsenio, su compatriota Mesones o el catalán Benito Joanet conformaron sus alineaciones alrededor del “centrojás” llegado del barrio del Caballito. Eso sí, como dato curioso, Saccardi, uno de los mejores cincos de la historia del fútbol argentino y el mejor de la del Hércules, únicamente llevó los dorsales 4 y 6 durante su etapa blanquiazul (el número 5 era propiedad de otro mito, Carmelo Giuliano).

imagen del vestuario de Ferro / INFORMACION

Fue tan honda la huella que dejó en Alicante que, cuando se supo de su marcha, poco antes de dejar la ciudad, alguien le dijo una vez que, sin él, el Hércules no volvería a ser uno de los mejores equipos de España “ni así pasen treinta años”. Por desgracia se equivocó. Se quedó muy corto. Debe ser que la vida, el destino o váyase usted a saber qué, le tenía reservada una pena mayor al cuadro alicantino. Una pena que su sufrida afición, seguramente la más maltratada de las grandes ligas, sigue pagando de generación en generación.

Un carácter forjado en la calle

Temido y querido a la vez, extraño y en casa en todos los sitios. Pocos jugadores pueden presumir de haber sido ovacionado por tantas hinchadas que nunca fueron suyas. Leal, de fuerte personalidad y principios inquebrantables, Saccardi era un gran compañero y un capitán llevara o no brazalete. Su carácter estaba forjado en las duras calles argentinas, en el fútbol de barro y de barrio. Cuentan que, cuando tenía 10 años y jugaba con sus amigos al lado de un viejo campo de fútbol, se encontró con lo que tenía el aspecto de ser un balón. Lo pisó, miró hacia el centro del campo y escuchó cómo unos adolescentes le gritaban repetidamente “¡Cacho, Cacho, la pelota!”. Ante esto, el niño Saccardi vio la oportunidad de demostrar a los mayores cómo le pegaba a la redonda. Armó su pierna derecha, inclinó el cuerpo y golpeó con el interior, con toda la fuerza que pudo… pero el balón -que en realidad era una bola de bolos recubierta de goma- avanzó mansamente apenas dos metros. Los adolescentes reían a carcajadas mientras el Cachito trataba de mitigar el inmenso dolor de su pie derecho apretando los dientes y mordiéndose con fuerza los labios. Dicen quienes lo vieron que no derramó ni una lágrima. Aquellos idiotas se quedaron sin verle llorar...

Gerónimo Saccardi fue un rebelde, un alquimista del balón de los que construyen su atalaya a ras de césped; autodidacta, argentino de pocas palabras, adolescente de un montón de años. Genuino y fiel a sí mismo, hoy en día, en tiempos en los que la autenticidad cotiza tan a la baja, un jugador como él sería oro puro en cualquier vestuario. Pablo Cavallero lo definía en su biografía como “el último guerrero romántico”. No se equivocaba. Pero por encima de todo, Saccardi era libre y había tomado la decisión de volver al Caballito para cumplir su palabra y hacer ganar un campeonato a Ferro Carril Oeste. Todo un órdago. Primero por cerrar un retorno que le iba a privar de seguir ganando mucho más dinero en Europa; y segundo, por volver a rechazar a Boca y elegir acabar su carrera en su club de toda la vida, el modesto Ferro. Sin duda, aquello tan sabinero de “las mejores promesas son las que no hay que cumplir” no iba con él. Y es que el Cacho no sólo volvió a ponerse la verde durante cuatro campañas sino que además ganó, contra todo pronóstico, el título argentino en 1982.

Al año siguiente colgaba las botas y, automáticamente, se unía a los Nicolás Villa, Charly García, León Gieco u Óscar Garre, entre otros, en esa invisible pasarela de héroes del barrio del Caballito. Luego del pasto -como dirían los argentinos- llegaron los banquillos. Ferro, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Estudiantes fueron los equipos a los que dirigió sin conseguir emular sus éxitos como jugador. Tampoco tuvo tiempo. Con sólo 52 años, Gerónimo Luis Saccardi Román nos dejó para siempre, víctima de un infarto mientras jugaba al tenis. Demasiado pronto, demasiado joven. Quizás por eso es leyenda. Envejecer llama al olvido, lastra, desdibuja el glamour. Qué les voy a contar, la vida es injusta hasta para esas cosas…