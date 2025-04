¿Del Moral o Arumí para el lateral izquierdo del Hércules?

Joel Arumí, Abraham del Moral o un cambio de sistema. La sanción a Alberto Retuerta tras ver su décima amonestación de la temporada exige a Rubén Torrecilla afrontar el duelo vital de este domingo (27 de abril) frente al Alcorcón sin su opción preferida en el flanco izquierdo. El lateral madrileño ha jugado un total de 2260 minutos y se convertirá este fin de semana en el primer jugador de la plantilla que cumpla un segundo ciclo de tarjetas amarillas este curso.

La dicotomía, al menos sobre el papel, parece bastante sencilla. El entrenador del Hércules deberá de decidir entre Del Moral y Arumí para configurar un once competitivo con el que superar al conjunto alfarero y así mantener vivas una semana más las opciones de jugar el "play-off" de ascenso. Y en esa carrera, el defensor formado en la cantera de Villarreal, y séptimo fichaje blanquiazul el pasado mercado veraniego, parte con ventaja.

La temporada de Abraham del Moral, la primera que ha afrontado fuera de los equipos inferiores de la cantera grogueta, ha estado marcada por diferentes infortunios que han limitado su progresión. El jienense llegó a Alicante tras jugar 17 partidos en Segunda División, con la misión presentar batalla por la titularidad en el centro de la zaga con Montoro, Sotillos y Josema y servir como alternativa para el lateral izquierdo. Pero las lesiones no le han permitido explotar todo su potencial en el Rico Pérez... al menos hasta el momento.

Abraham del Moral avanza detrás de Sotillos en una imagen de entrenamiento de esta tempoada. / Hugo Izquierdo / HCF

No debutó hasta la jornada 9, en Yecla, cuando Torrecilla decidió dar una oportunidad a la variante a Retuerta después de varios errores defensivos consecutivos del madrileño. El zaguero de 23 años cumplió y se hizo un hueco en el once en cuatro de los seis siguientes partidos. Pero en Huelva, en el minuto 27 del partido, arrancó su calvario con los impedimentos físicos. Del Moral sufrió el 24 de noviembre del pasado 2024 en el Nuevo Colombino una microrrotura isquiotibial que no le permitió volver a jugar hasta el cambio de año.

Hasta el principio de la primera vuelta solo volvió a entrar de forma ocasional en la rotación de Torrecilla, pero el premio de la titularidad le llegó el 25 de enero en Marbella, dos meses después de su primera lesión. Entonces, en el minuto 52 del choque, los tacos de Ohemeng le hicieron una brecha en la rodilla que requirió 9 puntos de sutura. Esta última lesión le mantuvo otro mes y medio sin competir, dadas las dificultades que aparecieron durante la cicatrización de su herida.

El defensa jienense ha sufrido dos lesiones de larga duración las dos últimas veces que ha sido titular

Ha sido titular solo dos veces en las últimas 20 jornadas. Y en las dos tuvo que abandonar el terreno de juego por un impedimento físico. Sin embargo, ya contó con 11 minutos el pasado sábado, durante la derrota del equipo herculano en la Ciudad Deportiva verdiblanca que, por otro lado, convirtió con 12 derrotas a los de Alicante en el conjunto que más veces ha perdido de todo el grupo 2 de la Primera Federación.

Pese a que Del Moral parte con ventaja por recorrido, prioridad en la rotación y perfil, Rubén Torrecilla también tiene la alternativa de Joel Arumí para la izquierda de la defensa... con quien apenas cuenta. De hecho, entre los dos futbolistas han jugado algo más de 500 minutos esta temporada, una cifra que refleja la poca participación que han tenido este año como blanquiazules. La otra posibilidad, tampoco descartable, es un cambio de sistema en el que el Hércules juegue con Samu Vázquez y Nico Espinosa como carrileros en una defensa de cinco. Esta opción tampoco elimina de la ecuación a Del Moral, ya que ha jugado como central zurdo en defensa de cinco alguna vez este año.

