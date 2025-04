Tomaszewski apadrina el regreso del Hércules a Polonia

En mayo de 1978, con la temporada oficial acabada, ¡y de qué manera!, el Hércules de Benito Joanet disputó cuatro amistosos para recaudar algo de dinero y quedar bien con algunos compromisos pendientes. Los rivales fueron imprevisibles: el Quart de Poblet, de Preferente; el Villena, de Tercera; el Murcia, de Segunda; y la selección de Polonia, que el 1 de junio inauguraba el Mundial de Argentina en un partido contra Alemania.

Aquel Hércules, que había asegurado su quinto año seguido en Primera con aquel apalabrado 0-0 contra el Burgos, visitó Polonia el 21 de mayo para disputar un encuentro que quedó en la memoria colectiva del herculanismo, pese a no haber podido verlo. El Hércules perdió 3-1 en Varsovia, ante 35.000 espectadores que a ritmo de “Que viva España” dieron la bienvenida a un conjunto alicantino que se adelantó con un gol de Moyano. Delante de Aracil, San Cayetano, Juan o Saccardi se alinearon Deyna, Boniek o Lato; figuras polacas que lucirían dos semanas después en el Mundial.

Con aquella legión de buenos futbolistas formaba en la portería Tomaszewski, elegido mejor guardameta del Mundial de 1974 y que llegaría al Hércules en 1981. Esta Semana Santa, 47 años después de la visita blanquiazul al otro lado del Telón de Acero, el mítico portero polaco, ahora comentarista estrella de televisión a sus 77 años, recibió al infantil A del Hércules, la primera comitiva del club en volver a Polonia desde aquel amistoso.

Una imagen del infantil A con jugadores del Lodz polaco. / INFORMACION

La expedición blanquiazul, formada por los 18 futbolistas de la plantilla y tres miembros del cuerpo técnico que lidera Rafael Expósito, aceptó una propuesta para disputar dos torneos en Lodz y Poddębice, así como dos partidos amistosos, durante el parón vacacional. En su estancia, el equipo infantil del Hércules, que va primero en su liga y acaricia el ascenso a categoría autonómica a falta de siete jornadas, se midió a diversos equipos de categoría cadete y conoció “otro fútbol”, mucho más físico y vertical. Además, las jóvenes promesas alicantinas fueron invitadas a presenciar dos partidos, uno de ellos de la Primera División entre el Wizdem Lodz y el Motor Lublin, en el que participaron distintos futbolistas españoles como Sergi Samper (ex del Barça), Juan Ibiza (ex del Villarreal) y Fran Álvarez (ex del Valladolid), quien no dejó pasar la oportunidad de acercarse a la concentración blanquiazul para compartir su experiencia en Polonia y en el mundo del fútbol con los infantiles del Hércules.

Uno de los momentos más emotivos fue la cortesía de Jan Tomaszewski de acercarse a saludar a los jóvenes jugadores del que fue su club en la 81-82. Los canteranos blanquiazules, que disputaron una decena de partidos en apenas tres días y permanecieron concentrados en la residencia de la Academia AKS SMS Lodz, que cuenta con varios campos de césped natural, gimnasio, sala de vídeo y zonas de juegos, vivieron en primera persona los hábitos y valores que desprende un equipo dentro de lo que es una concentración. Ahora, tras perder solo apenas un partido en lo que va de liga, esperan disfrutar en apenas unas semanas de un ascenso que se considera estratégico en los despachos de la cantera blanquiazul. Una generación dorada que ya saboreó las mieles del éxito en categoría benjamín y alevín ganando la liga en ambas categorías y, ahora, acaricia el ascenso a la máxima competición del fútbol infantil autonómico tras pasear el escudo del club por Europa..