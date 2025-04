Torrecilla: "Si ganamos al Alcorcón, veremos todo de otra manera"

La realidad es tozuda, pero Rubén Torrecilla está dispuesto no dejarse atrapar por el desánimo, por la dificultad evidente de su equipo de pelear al final de la temporada regular por el salto de categoría. Las opciones de alcanzar el "play-off" a falta de cinco jornadas para el desenlace son pocas, eso es innegable, pero la amabilidad del calendario (cuatro partidos en Alicante) obliga a un último esfuerzo. Por eso, el técnico blanquiazul se niega a arrojar la toalla... mientras exista un halo de esperanza.

"Tenemos que mantener la misma mentalidad con la que empezamos el año, seguir convencidos de que podemos luchar por todo, porque es verdad. No debemos mirar al futuro, sino al presente. Ganando al Alcorcón se verá todo de otra manera", esgrime el preparador cacereño, insistiendo en que mientras él siga al frente del proyecto, "ningún jugador bajará los brazos".

Motivación

"Yo los intento motivar cada día para ganar. Mi discurso no cambia nunca. Si yo veo que hay alguna baja los brazos no pasa nada, entra su compañero. Estamos en la pelea por todo, pero tenemos que ir partido a partido. Ahora mismo hay que pensar en ganarle al Alcorcón. Si lo hacemos, se verá todo de otra forma. Nadie va a bajar los brazos mientras yo esté aquí", sostiene Torrecilla.

La distancia con la zona de promoción es grande: seis puntos con respecto al quinto y el golaveraje perdido con quien delimita ahora la parte noble de la clasificación, Mérida. Además, hay cuatro equipos delante del Hércules persiguiendo lo mismo: su rival del domingo, y los filiales de Real Madrid, Atlético y Sevilla, así que la empresa promete ser compleja.

Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF tras la jornada 33. / RFEF

"Es muy difícil, sí, porque no se trata de que pueda fallar uno, sino que tienen que hacerlo varios. Nosotros debemos intentar ganar los cinco partidos y nunca se sabe…", auguró el entrenador blanquiazul, para quien el hecho de gozar de tantos encuentros seguidos en su estadio es un plus.

"Los chavales se sienten arropados en el Rico Pérez y nunca levantan el pie del acelerador. Quedan muchos puntos y de aquí al final van a pinchar los de arriba y los de abajo, como ocurre cada semana. Es muy difícil conseguir el reto, pero no necesitamos un milagro... aunque es verdad que no dependemos de nosotros mismos, o no exclusivamente", reflexionó.

Torrecilla alertó de que el Alcorcón llegará al Rico Pérez con la "moral alta" tras haber derrotado la pasada jornada al Murcia (2-1) después de experimentar una progresión brillante que le ha llevado de ser colista del grupo en la primera vuelta y antepenúltimo en la jornada 26, a adelantar a los alicantinos en la clasificación.

Comparativa de la evolución clasificatoria de Hércules y Alcorcón durante la temporada 2024-2025. / INFORMACIÓN

"Tiene una plantilla bastante buena y para estar peleando por estar en el 'play-off', pero esta liga es complicada y muy competida y ni siquiera con una plantilla como la suya, hecha para regresar a Segunda de inmediato, te aseguras estar arriba porque la rivalidad es máxima", volvió a reiterar el preparador del Hércules, que el domingo espera otro duelo "muy disputado en el que vamos a tratar de ponerles las cosas difíciles".

Y tras posicionarse públicamente a favor de las renovaciones "rápidas" de Carlos Abad y Javi Moreno en sus anteriores comparecencias, en esta prefirió guardar silencio para evitar "las especulaciones" apoyando su negativa a seguir valorando este tema en que su equipo, ahora, "no mira más allá de esta temporada".

"Quedan cinco partidos y no es positivo transmitir intranquilidad. Hay que pensar en el Alcorcón y luego Dios dirá", comentó el cacereño, que consideró clave contar en su plantilla "con buenos jugadores que se dejen la vida por este escudo".

Rubén Torrecilla escucha las preguntas de los periodistas en la sala de prensa del Rico Pérez. / INFORMACIÓN

Altas, bajas... y estados de ánimo

La ausencia de Alberto Retuerta por sanción, tras ver la quinta cartulina amarilla la semana pasada en Sevilla, en la derrota frente al Betis B, abre la puerta de la titularidad a Abraham del Moral. El técnico se siente en deuda con el exfutbolista del Villarreal y tampoco le tiene demasiada fe al sustituto natural, Joel Arumí, que apenas suma 133 minutos en cancha desde su fichaje en enero.

"Le toca la oportunidad a Abraham, y se la voy a dar. Es un jugador que este año ha tenido muy mala suerte, creo que cada vez que ha jugado lo ha hecho bien, pero cuando lo ponía, siempre le ha pasado algo. Le ocurrió en Huelva, en Marbella... La sucesión de lesiones que no le ha dejado rendir al mejor nivel, pero creo que es un futbolista con un nivel muy alto, muy competitivo, aparte de muy correcto en todo lo que hace. Ahora le llega su oportunidad, le llega su momento, y tengo plena confianza en que lo hará muy bien", ha valorado Torrecilla.

La ausencia reiterada de Mario García de las alineaciones, titular indiscutible en el primer tramo de la liga, la justifica el técnico de la siguiente forma: "Al final, son cosas internas que yo hable con él a nivel personal y al luego tomé la decisión de que juegue con otro. Tnemos mediocentros de sobra que están rindiendo bien todos en el puesto de seis. Ahora él ha cambiado en unas cosas y estoy contento porque me gustan los cambios de la gente cuando es para mejor. Yo soy el entrenador que tiene que tomar decisiones y las tomo por su bien y el de todos. Lo importante es el grupo, está por encima de todo. Somos un equipo, los nombres no cuentan", asevera Torrecilla, matizando después que, en ningún caso, sus problemas con Mario García obedecen a algo extradeportivo.

Alejandro Sotillos, con el alta médica desde la semana pasada, entrará de nuevo en la convocatoria, pero esta vez con opciones reales de disputar el partido tras, como ha revelado el propio técnico, "completar más de una semana los entrenamientos al mismo ritmo que los demás sin resentirse de la tendinitis ni del problema sufrido en los músculos peroneos que le han tenido cinco jornadas sin poder competir.