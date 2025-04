Rubén Torrecilla: "Si ganamos lo que queda jugaremos el "play-off"

Tras la victoria del Hércules al Alcorcón por 2 a 0, Rubén Torrecilla no ha escondido su felicidad por el trabajo del equipo. "Estoy muy contento porque el equipo se ha dejado todo lo que tenía y ha competido". También ha querido resaltar el "sentimiento de pertenencia" al escudo del Hércules y el "hermanamiento" con la afición.

El técnico extremeño volvió a recordar la dura derrota de la semana pasada y las dos caras que mostró el Hércules: "Me gustó mucho la primera parte de Sevilla, el equipo fue dominador. La segunda parte no me gustó nada, fui claro. Con ese nivel de juego no puedes optar ni a quedarte en la categoría, pero estos chavales también se merecen tener algún despiste. Durante la semana hemos reforzado lo que hacen bien, porque lo que hacen mal ya lo saben y les duele".

Torrecilla seguía resaltando el "sentimiento de pertenencia" de los jugadores y según él, los aficiones ya lo tenían porque el Hércules es un "club histórico". "Cuando llegué me decía la gente que quería un equipo que corriese y que no echase la camiseta del Hércules por tierra. Es lo que hacemos. Soy un entrenador competitivo y hemos inculcado esa competitividad en los jugadores. En el Rico Pérez la gente nos apoya, los jugadores lo saben y disfrutan viniendo al estadio. En otras etapas había jugadores que no disfrutaban. Yo se lo decía a la gente que llevaba más tiempo, el Rico Pérez es un campo enorme en el que podemos meter a muchísima gente, tenemos que darlo todo" agregara el preparador.

No todo han sido buenas noticias el partido ante el Alcorcón, ya que Samu se ha tenido que retirar con molestias musculares. Sobre esto, Torrecilla ha señalado "no saber nada" y que ya se verán los resultados de las pruebas. Sin embargo, se ha mostrado orgulloso del trabajo de Álvaro Hernáiz. "Alvarito cuando ha entrado lo ha hecho muy bien. Eso me gusta, es una posición en la que no está acostumbrado, ha salido en un momento que no era fácil y ha hecho un muy buen partido. Espero que no sea nada grave lo de Samu porque tenemos que estar todos juntos hasta el final", opinaba el preparador.

"Esta semana hemos rotado. Ha salido Sotillos que ha hecho un buen partido y Montoro ha descansado. Ha entrado Mangada y también Abraham por Retu. Los cambios nos han dado un aire fresco. Aranda lo ha hecho muy bien cuando ha entrado y Dani ha estado menos tiempo, pero al final los cambios nos han dado un plus. Siempre digo que los cambios son igual de importantes o más que los titulares", sacaba pecho Torrecilla de las sustituciones.

"Sí ganamos los cuatro partidos que quedan estaremos en "play-off", aseguraba el míster. "Esta categoría es muy difícil, todos se juegan algo, con lo cual, estaríamos muy cerca de conseguirlo. Sería muy bonito poder seguir optando a un ascenso como el del año pasado. Vamos a luchar siempre que haya vida por todo lo que sea. Mientras hay vida hay esperanza" advertía Rubén Torrecilla.

Tras ser preguntado por Soldevila, ha manifestado que lo que más le gusta es su "regularidad". Además, añade que si no hubiese estado tres meses lesionado, "no se los goles que llevaría". Ha agradecido tanto su trabajo ofensivo como el defensivo y se muestra orgulloso de haber recuperado a un Soldevila "más completo que otros años". "Esperemos que sea del Hércules mucho tiempo, porque es un jugador perfecto para este club. Perfecto", sentenciaba el extremeño.

"Tenemos que agradecer a todos los aficionados, sobre todo a los niños y a las niñas que vienen todas las semanas a vernos porque eso nos da un plus", señalaba el técnico, además añadía que: "Les traslado a mis futbolistas que tienen que pensar en lo felices que hacen a los niños y en lo contentos que están cuando el día siguiente se ponen la camiseta del Hércules para ir al cole. Es una motivación extra".

El Hércules tiene jugadores que terminan contrato. "Hago de entrenador, psicólogo, padre y representante. Están en el mejor sitio para seguir creciendo, otra cosa es si llega una oferta desorbitada, ahí no puedes retener a nadie. Les digo que se olviden de equipos y de escenarios, que tienen que estar centrados y que esto cambia de un mes para otro. Me gusta hacerles ver lo mejor para ellos. Se tienen que centrar en lo que tienen que hacer, cuando termine la temporada que valoren lo que tienen. La repercusión del Hércules es enorme y muchos lo están viendo. Sus nombres salen en muchos sitios y yo me alegro por eso. Son futbolistas que hace un par de años no se pensaba en ellos y ahora están en el escaparate", pensaba Torrecilla.

Por último, cerrando la rueda de prensa, ha señalado que la renovación de Carlos Abad "está cerrada" y que Javi Moreno es un jugador que "está en el escaparate". "Hay que negociar, hablar y ver el futuro. He hablado con él y le he recordado de donde viene, hace un año y medio no jugaba en los equipos que estaba y aquí se ha hecho un nombre. Ojalá la afición pueda disfrutar de jugadores como él", deseaba el extremeño.