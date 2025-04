El Hércules cumple con la tradición en su ofrenda a la Santa Faz

En la víspera a la gran Romería de la Santa Faz de Alicante, el Hércules cumplió este miércoles con su tradicional ofrenda floral en el monasterio alicantino. Después del entrenamiento matinal en Fontcalent, la expedición blanquiazul puso rumbo en autobús a Santa Faz, una tradición que se cumple por cuarto año consecutivo al ser recuperada por el vicepresidente de la entidad, Antonio Botella, en abril de 2022.

Tras bajar del autocar, futbolistas, cuerpo técnico, directiva y el accionista mayoritario del club, Enrique Ortiz, fueron recibidos en la plaza por Joaquín López, capellán del Hércules, y Don José Ignacio Munilla, Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, quienes pasaron la mañana dando charlas y acompañando a los alrededor de 3.500 niños y niñas que pasaron por la casa religiosa.

El delegado del club alicantino, Daniel Barroso, prestó especial atención antes de acceder al monasterio en que los debutantes en la tradición sintieran que formaban parte del acto. De hecho, los únicos tres futbolistas allí presentes sin ficha del primer equipo, Abdoulie Bojang, Marcos Mompean y Jorge Galvañ, fueron los encargados de portar los ramos de flores en los instantes previos a la ofrenda y de posar con ellos en la foto de familia realizada en la entrada del monasterio.

Foto de familia realizada por la expedición del Hércules en la puerta del monasterio de la Santa Faz, en la que Mompean y Galvañ portan los ramos de flores. / Pilar Cortés

Una vez dentro, el capellán agradeció a todos los presentes por cumplir un nuevo año con la tradición. También recordó la última visita del club al monasterio, realizada el pasado 9 de mayo de 2024 en el último acto institucional llevado a cabo por el Hércules tras la consecución del ascenso a la Primera RFEF, y deseó suerte a todo el club en su lucha por entrar al 'play-off' de ascenso a la Segunda División.

Precisamente por lo anterior rezó uno de los capitanes del Hércules, Carlos Abad, alcanzado el turno de las plegarias. "Para que, con humildad y esfuerzo, consigamos seguir compitiendo partido a partido y la Santa Faz nos ayude a jugar el 'play-off'", rogó el portero canario junto a todos los allí presentes para que la meta de disputar la promoción de ascenso a Segunda se termine alcanzando.

Nico Espinosa, el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante Don José Ignacio Munilla, Pepe Muntó y Carlos Parodi, de izquierda a derecha. / Pilar Cortés

"Por toda la familia herculana, para que sepamos vivir juntos y en armonía en los momentos buenos y malos", también pidió por la afición durante las plegarias el capitán Nico Espinosa. Precisamente el 'diez' del Hércules junto a Carlos Parodi, presidente del club, y a Pepe Muntó, aficionado herculano ilustre, cogiendo así el testigo de los canteranos, fueron los encargados de entregar los ramos de flores al obispo para que el prelado los situara en el altar del monasterio.

"He pedido fuerza y salud para mis jugadores"

A la salida de la ofrenda, Rubén Torrecilla, emocionado después de escuchar al obispo durante la ofrenda, mostró su gratitud hacia la Santa Faz, un sitio en el que se siente "querido". "Estoy muy orgulloso de poder venir por segundo año consecutivo a una Iglesia tan bonita como la Santa Faz. Hemos recordado el año pasado, que ya nos dio ese plus y esa fuerza para terminar la temporada de la mejor manera posible y fuimos campeones", declaró el técnico.

"No vengo a pedir jugar el 'play-off'. Pido que a mis jugadores tengan fuerza y tengan salud. Creo que con eso lo podemos conseguir todo seguro. Estoy muy contento de poder volver otra vez a un sitio donde me siento querido. Soy religioso y me gusta mucho", añadió Torrecilla tras la ofrenda.

Enrique Ortiz junto a Pepe Muntó a su llegada al monasterio de la Santa Faz. / Pilar Cortés

El entrenador del Hércules también habló sobre las opciones que tienen los blanquiazules de jugar la promoción de ascenso. "En la mente siempre tienes el objetivo del 'play-off'. Pero para lograrlo siempre necesitas una serie de condiciones muy importantes como la salud, el buen ambiente... es lo primordial. Seguro que con todo eso lograremos el objetivo de jugar el 'play-off'", argumentó.

"Estamos motivados. Sabemos que son las últimas semanas de liga donde tenemos que dar un paso más. Solo vale ganar y estamos trabajando para ganar a un filial complicado como el Villarreal B. Habrá que hacer las cosas bien para ganar", explicó el preparador placentino sobre el duelo del próximo domingo (19:30 horas).

"El 'play-off' es algo que no depende de nosotros"

También habló en las inmediaciones del monasterio de la Santa Faz José Artiles, autor del segundo gol herculano en la victoria ante el Alcorcón. "Yo no soy tan creyente como el míster, pero es un honor venir por costumbre y tradición. Estamos encantados de venir. Es algo muy importante para aquellos que sienten el herculanismo, siempre ha ido de la mano", expuso.

"Es ya la tercera vez que vengo, la verdad que estoy encantado de venir aquí, siempre me he sentido muy querido y trato de devolver en el campo todo el cariño", añadió. "Nosotros venimos a pedir salud y que acabe todo de la mejor manera posible. El 'play-off' es algo que no depende de nosotros y no miramos por eso, sino por ganar partido a partido que es lo que depende de nosotros", desarrolló sobre las opciones herculanas de disputar la promoción.

"Creo que hemos demostrado ser una grandísima plantilla y un grandísimo equipo. Somos capaces de cualquier cosa. Es verdad que son partidos muy complicados, pero creo que podremos lograr las cuatro victorias estando al 120%", enunció al ser preguntado si ve capacitado al vestuario de ganar todos los partidos que quedan.

