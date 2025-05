Herculanismo y un deseo común en la Santa Faz

Jornada festiva y tradicional en la celebración de la Santaz Faz, con el Hércules y su afición como protagonista tiñendo el ambiente de blanquiazul tanto a lo largo de la romería como en La Parada Herculana. Alrededor de mil personas se pasaron este miércoles, entre las 11 y las 14 horas, por la Finca Santa Luzia, en el estand habilitado para la afición del Rico Pérez en un día tan especial para Alicante.

Camisetas blanquiazules, blusones con el escudo del club, banderas, bufandas y todo tipo de símbolos del Hércules coincidieron para celebrar la festividad. Desde bien pronto, decenas de personas esperaron a la apertura de los accesos en el recinto, impacientes por disfrutar de una mañana en la que se vivió un gran ambiente herculano de principio a fin con un deseo común entre los allí presentes: ver a su equipo disputar el 'play-off' de ascenso.

Se encargaron de recordarlo absolutamente todos y cada uno de los que pasaron por el escenario de la Finca Santa Luzia. Desde Dani Miralles, Amiga Mala Suerte y Fran Navarro durante sus espectáculos musicales hasta las Belleas del Foc, Martina Lloret y Alba Muñoz, se encargaron de recordar y desear suerte al Hércules en la que es su meta a falta de cuatro jornadas para que la liga finalice.

Enrique Ortiz y Paco Peña posan junto a parte del Ayuntamiento de Alicante durante 'La Parada Herculana'. / Rafa Arjones

Realmente optimista se mostró con lograrlo el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, quien acompañando a las belleas y a todas las Damas de Honor, cogió el micrófono para pronosticar que los blanquiazules vencerán al Villarreal B el próximo domingo "por cero goles a cuatro", manteniendo así vivas las opciones de jugar la promoción.

Superado el mediodía y tras completar la romería, llegaron a la Paraeta Herculana cuatro de los pesos pesados del vestuario alicantino. Bajo la mirada del propietario, Enrique Ortiz, del presidente, Carlos Parodi, del responsable técnico del club, Paco Peña, e incluso de Javier Portillo, exjugador del Hércules y actual secretario técnico del Rayo Vallecano, los futbolistas de la actual plantilla blanquiazul Carlos Abad, Nico Espinosa, Alvarito Hernáiz y Carlos Mangada entraron al recinto mientras sonaba el himno del Hércules, interpretado por la Colla La Canya de Alicante. No estuvo presente junto a la expedición el técnico Rubén Torrecilla, a quien sí se le pudo ver realizar la romería por las calles de la ciudad.

Carlos Abad, Mangada, Nico Espinosa y Alvarito posan junto a Javier Ruiz, dueño de la Finca Santa Luzia. / Rafa Arjones

Ya sobre el escenario, el más atrevido fue el propio Alvarito. El atacante madrileño, tras hablar con parte de los allí presentes y que todos les trasladaran un mismo antojo, el de ver al equipo disputar la promoción, fue contundente al coger el micrófono. "Confiad en nosotros. Espero que nos podáis ver ganar este domingo, pero igualmente no dudéis que lo vamos a intentar hasta el final", aclaró a los aficionados allí presentes.

Con las estrellas herculanas presentes, se procedió a los distintos sorteos programados por el Hércules junto a INFORMACIÓN. Uno de los varios ganadores del día fue Óscar Tello, quien depositó sobre la urna situada a la falda del escenario su cupón de INFORMACIÓN y tuvo la suerte de ganar un acceso doble para el duelo de la jornada 36, cuando el Hércules recibirá al Algeciras. "Las tendré que dejar a alguien porque soy abonado", dijo el herculano tras recoger las entradas y presumir de "haber seguido al equipo" en varios de sus desplazamientos esta temporada.

Óscar Tello, aficionado del Hércules, posa junto a los futbolistas tras hacerse con una entrada doble para la jornada 36 gracias al boleto de INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

El 'diez', Nico Espinosa, después de firmar decenas de camisetas y hacerse fotos con todos aquellos que quisieron, se mostró "orgulloso" de representar a la afición "en un día tan especial para toda la ciudad como es la Santa Faz". "Para mí es un auténtico placer. Es cierto que estoy acostumbrado a hacerla con mi familia pero hoy, por temas de entrenamiento y demás, no la he podido hacer con ellos", dijo el canterano, quien tras disfrutar de la romería y la Paraeta se ejercitó por la tarde en el Rico Pérez, junto a sus compañeros.

El extremo alicantino también fue preguntado por el recuerdo de la temporada pasada, cuando la celebración sirvió como punto de inflexión para terminar subiendo de categoría. "Es un día muy especial porque a mí me recuerda mucho al año pasado. A partir de entonces, el equipo dio ese plus y se enganchó a mucha afición, sobre todo niños pequeños, que es algo que hacía mucho tiempo que en el Hércules no pasaba", dijo.

Nico Espinosa firma la camiseta a un joven aficionado del Hércules durante 'La Parada Herculana'. / Rafa Arjones

Ahora, el equipo de Torrecilla debe de sumar los 12 puntos que restan para aspirar a jugar un 'play-off' que les permita luchar por volver a Segunda. "Lo más importante es ganar el domingo para tener opciones. Luego, yendo partido a partido estoy convencido de que podremos lograr grandes cosas. Es lo que le hemos pedido a la Santa Faz, salud y que nos ayude de aquí a final de temporada", mencionó todavía en el recinto de Finca Santa Luzia.

"En el vestuario comentamos que es posible conseguirlo. Además, me he encargado de poner varios vídeos a compañeros nuevos de todo lo que vivimos el año pasado y todos quieren volver a repetirlo", finalizó el capitán del Hércules.