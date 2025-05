Rubén Torrecilla: "Hay que hacer una plantilla a la altura del escudo"

Orgulloso con sus futbolistas y decepcionado con la derrota. Así se ha mostrado Rubén Torrecilla tras caer ante el Villarreal B por 2 a 1 y despedirse de las opciones del "play-off". "En la primera parte ellos han tenido más acercamientos, pero en la segunda hemos dominado por completo. Hemos metido todo lo que teníamos. Los jugadores se dejan todo lo que tienen, tenemos un sentimiento de pertenencia brutal a este escudo, luego se podrán hacer mejor o peor las cosas. Fuera de casa nos están vacunando en cualquier situación. En casa todos estos partidos los ganas", reconocía Torrecilla.

Dani Romera estaba preparado para entrar al campo, pero al final se ha quedado en el banquillo. "No me quedaban más alternativas. Estábamos con todo arriba, había momentos dónde solo estaban detrás Montoro y Abraham", señalaba el preparador. Además, sacaba pecho de su equipo y de su actitud. "Es de admirar que un Hércules, recién ascendido, venga al campo de un recién descendido de Segunda División y la segunda parte sea un acoso y derribo. Hemos sido dominadores por completo, me quedo con eso, con ver que el Villarreal celebra sacar los tres puntos contra nosotros".

Torrecilla reconoce que al Hércules "le falta fondo de armario". El Villarreal pidió cambiar el partido al sábado y desde el conjunto alicantino se les dijo que no porque "no podían perder ni un día de descanso".

Con esta derrota, los blanquiazules se despiden de las posibilidades del "play-off". "Me da pena por los jugadores y por la afición. Llevan un año de trabajo brutal. Teníamos la ilusión de ganar aquí y me da pena. Con la victoria hubiésemos conseguido un Rico Pérez a reventar la semana que viene. Le pido a la gente que se acerque, que este equipo es digno de admirar. El fútbol tiene esto", opinaba Torrecilla.

"Hay que ponerse las pilas y hacer una plantilla a la altura del escudo y a la altura de la afición. Con muy poco la afición responde y está con el equipo. Este año estamos llegando muy justos. Incluso con molestias se lo dejan todo. Quiero resaltar el trabajo de Javi, ha jugado 95 minutos y ha estado casi toda la semana sin entrenar. No puedo poner ni un pero. Orgulloso", sentenciaba.