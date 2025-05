El Hércules celebra el aniversario del ascenso envuelto en desgana

Celebración de perfil bajo. El triste desenlace de liga ha empañado el recuerdo de un salto de categoría que si bien no goza del lustre de otros grandes logros históricos de la franquicia, era indispensable para iniciar el camino de regreso al fútbol profesional. La sensación de haber desperdiciado una oportunidad histórica pesa más entre el grueso de la masa social que el hecho objetivo de haber sido capaz de no volver atrás en la condición de recién llegado a la categoría. Quedarse sin opciones de pelear por el «play-off» a falta de tres jornadas nubla cualquier recuerdo, sobre todo porque todo lo que resta por disputarse tendrá el José Rico Pérez como escenario único.

La Segunda División deberá de esperar otro año más... y ya van once. La urgencia por volver al paraguas de LaLiga pesa más que el desarrollo natural de los proyectos, incluso cuando el presupuesto del que se parte no es de los ocho más elevados del grupo. Las ganas y el deseo se llevan mal con las explicaciones lógicas y los razonamientos realistas.

El Hércules tiene reservado, por historia y respaldo en la calle, un lugar con más brillo que el actual. Pero sobre la hierba eso no ayuda a meter goles. Los protagonistas de la gesta del 5 de mayo lo recuerdan con cariño. Para la inmensa mayoría de ellos, que todavía sigue defendiendo la misma causa, fue el momento deportivo más reseñable de su carrera, pero para buena parte de la grada solo supuso un alivio, un respiro, una alegría pasajera a la espera de la buena, la definitiva, la que llevan aguardando quince años.

El club conmemoró ayer su logro competitivo en redes sociales. Lo hizo con imágenes y, sobre todo, con un vídeo centrado en los dos goleadores de aquel día, Josema y Agustín Coscia, y el técnico que lo hizo posible después de que todos sus predecesores fracasaran: Rubén Torrecilla. Los tres continúan en Alicante, y aunque la conmemoración siempre agrada, en el ambiente ha pesado más el aroma presente, muy gris, que el pretérito.

En otras circunstancias, habría supuesto una fiesta, un aliciente, un motivo para seguir creyendo. En la actual, con tres jornadas por delante, todas en el Rico Pérez, y sin nada por disputarse más allá que la utópica clasificación para la Copa del Rey del año próximo, es complicado que la efeméride luzca.

Si los blanquiazules quieren estar en el torneo del KO necesitan protagonizar una escalada imponente. Los cinco mejores de cada uno de los dos grupos de Primera RFEF se aseguran billete siempre que no sean equipos filiales. Ahora mismo no hay ninguno en la parte alta de la clasificación, así que Ceuta, Real Murcia, UD Ibiza, Antequera y Mérida serían los acreedores de ese derecho. Tendría que caerse alguno de ellos, que el Hércules acabara por delante de al menos uno y que no se le colara entre medias el Alcorcón, que es el único de los que andan por encima que no es segundo equipo de nadie.

Ahora mismo Atlético de Madrid B, Sevilla Atlético y Castilla son sexto, séptimo y octavo, respectivamente. Los alfareros son novenos y los blanquiazules décimos. Pensar en lograr ese premio –que nunca es menor– ahora mismo es una utopía porque la cantidad de condicionantes que se precisan para que la carambola fructifique es enorme.

Clasificación del grupo de 2 de Primera RFEF con los puntos sumados a domicilio esta temporada. / INFORMACIÓN

Permanencia

El despropósito que ha firmado el equipo de Torrecilla a domicilio ha sido tan grande que se explica diciendo que el Intercity, descendido matemáticamente, ha firmado mejores números que el Hércules fuera de casa. Nadie ha perdido más partidos que los blanquiazules en su grupo y solo el Amorebieta lo ha hecho peor en ese capítulo entre los 40 clubes de Primera RFEF con un tropiezo más que los alicantinos: doce.

A pesar de ello, la permanencia no peligra. Matemáticamente, aún es posible, pero la cábala que debe darse es aún más enrevesada que la necesaria para alcanzar la Copa del Rey e, incluso, la promoción de ascenso, para la que aún existe un resquicio microscópico. El ascenso del 5 de mayo fue magnífico por muchas cosas, pero no tanto como para opacar la realidad: se va a malgastar una ocasión inigualable de beneficiarse de una recta final de campeonato tremendamente favorable para los intereses herculanos.