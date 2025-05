Rubén Torrecilla, sobre el "runrún" de su futuro en el Hércules: "Si hay algo, quiero que me digan las cosas a la cara"

Con los alicientes competitivos de la presente temporada extintos, el entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, aseguró en la previa al derbi con el Intercity haber pasado la semana sin prestar atención de todo lo que se dice y con la "conciencia muy tranquila" "Desde que llegué al Hércules, creo que he sido una persona correcta que me he dejado todo por este escudo. Vivo por y para este club. Hemos conseguido en muy poco tiempo dar un paso importante y devuelto la ilusión a mucha gente. La afición se identifica con este equipo. Cuando una persona se deja todo lo que tiene, lucha y le salen lágrimas por este escudo, tiene que tener la conciencia tranquila".

En la penúltima rueda de prensa de la temporada, el preparador blanquiazul mantuvo su intención de cumplir el año de contrato que le queda... siempre y cuando no llegue "algo muy importante". "Soy una persona correcta, sencilla y profesional que lo va a seguir siendo siempre mientras esté sentado en este banquillo y siga teniendo el escudo del Hércules en el pecho. Me queda un año de contrato y tanto yo como mi familia está contenta y muy feliz. Tiene que venir algo muy importante para que yo me vaya de aquí. Y aún así, lo valoraría, porque soy feliz en Alicante, donde recibo muchas felicitaciones. Para mí, eso es lo más importante", aseveró.

El extremeño no comprende "de donde salen" las opciones de que no siga el próximo curso como entrenador herculano. "Enrique está conmigo a muerte. Yo no sé de donde sale eso. Hace muy poco tiempo, le escuché hablando muy bien de mí a un presidente de Primera División, contándole que ha podido volver al Rico Pérez, a sentarse en su estadio, a ser feliz en el Hércules otra vez. Para mí, no hay ninguna duda de que tiene que estar contento con el trabajo que estamos haciendo. A mí, Enrique me ha demostrado que es una buena persona que se ha portado conmigo muy bien", detalló sobre su relación con el propietario del club.

Torrecilla también pidió que no haya más "runrún" y que se vaya de frente con él. "Luego es verdad que está el runrún ese detrás (presumiblemente, sobre su continuidad o no en el banquillo). Si hay algo, quiero que me digan a mí las cosas a la cara. Yo soy una persona que va de frente, que dice las cosas de frente. Tenemos que ser correctos, para mí esa es la palabra. Creo que yo lo soy y que Enrique conmigo también lo es. Unidos, haremos grandes cosas. En el momento en el que esto se desestabilice un poco, el Hércules volverá a donde estaba, y eso no lo podemos permitir", desarrolló.

Paco Peña escucha la pregunta de un periodista durante su rueda de prensa. / Jose Navarro

"Yo al final con Paco (Peña)... los dos somos extremeños y no tenemos una mala relación. Todo se habla y se habló en el mercado de invierno. Yo no tengo ningún problema ni con Paco, ni con Enrique, ni con nadie del club. Si ellos lo tienen, que me lo digan, porque lo que me transmiten a mí es que no hay ningún problema", añadió sobre su relación con el secretario técnico herculano, con quien confirmó haber tenido algún "rifirrafe" tras la pasada ventana de fichajes invernal, algo "normal en todas las familias para el entrenador del Hércules.

Entradas para el derbi

Ya centrado en el enfrentamiento local de este sábado frente al Intercity, el técnico blanquiazul calificó el precio de las entradas establecido por el club de negro para el derbi como "desorbitadas". "Lo que escucho y lo que me llega de los aficionados es que son entradas muy caras. No es entendible. Son entradas desorbitadas. Yo, a todo el que le pueda conseguir entradas lo voy a hacer. Lo tengo claro. No sé las que me darán y las que podré repartir, pero todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer", agregó.

"La plantilla del Intercity estaba hecha para mucho más. Ellos pensarían incluso en el ascenso con los fichajes que hicieron. Tienen una serie de jugadores que vienen de equipos muy importantes, pero eso es lo difícil de la categoría. Ellos saben que están en el escaparate y querrán rendir al máximo para estar en el mercado el año que viene. Están jugando muy bien los últimos partidos, compitiendo ante todos los equipos", dijo sobre el potencial del club del Antonio Solana.

Sotillos pelea por un balón en el partido de la primera vuelta. / Alex Domínguez

Sin opciones para jugar el "play-off", pero todavía con una ínfima posibilidad de llegar a la última jornada sin tener cerrada la permanencia de forma matemática, Torrecilla se mostró "preocupado" por no haber garantizado la continuidad del Hércules en Primera RFEF con un mayor margen. "La liga de tres puntos da opciones a todo el mundo. Después de competir este año contra todos los equipos y haber estado mucho tiempo en "play-off", es verdad que nos hemos ido cayendo. Parece que estamos en tierra de nadie, pero hay que salir a competir porque matemáticamente aún no estamos salvados. Va a ser un ambiente de poca gente, parecido al del Murcia (frente al Intercity hace dos semanas). No estamos acostumbrados a ese contexto en el Rico Pérez, pero debemos adaptarnos", manifestó el preparador del club alicantino.