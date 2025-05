Intercity-Hércules: el derbi de los arrepentidos

El fútbol, como la vida, rara vez es como lo sueñas. La realidad, obstinada y tozuda, se impone a poco que tu fantasía no se sustente en valoraciones bien razonadas. El traslado del derbi al Rico Pérez, que nunca debió producirse por no existir motivos empíricos para ello, ha terminado siendo un quebradero de cabeza más que un alivio. Nadie saldrá ganando fuera del terreno de juego, ni siquiera la Tesorería General de la Seguridad Social, que recaudará muy poco del embargo de la taquilla.

La venta de entradas ha sido tan escasa –y tan reprobada– que las dos entidades, que llevan fabulando con este derbi en el coliseo blanquiazul desde agosto, se han visto obligadas a protagonizar una marcha atrás sideral. Finalmente, las localidades para asistir al encuentro se rebajan a la mitad para los abonados del Hércules, que tienen la opción de adquirir (online o en taquilla) una localidad por entre 10 y 20 euros en función del asiento que deseen.

El anuncio de tan significativo descuento ha dejado fría a la hinchada herculana más activa en redes, que anhela que la afluencia al estadio sea tan baja que valga como escarmiento para los dirigentes de ambos clubes. Hasta ahora, la entrada más pobre en el Rico Pérez había sido la pasada, la jornada en la que el equipo de Rubén Torrecilla perdió con el Algeciras (1-2) y sumó su 15º tropiezo del curso (6.200 espectadores). Ese fiasco le lleva a encarar las dos últimas fechas con opciones remotas de perder la categoría, algo para lo que ya nadie está mentalizado, ni dentro ni fuera del vestuario.

Las pocas entradas vendidas llevan a los dos clubes a aplicar una rebaja del 50% a los socios herculanos

Incluso perdiendo en las dos citas que restan, lo más probable es que los blanquiazules se salven, pero sería una forma de cerrar la temporada envueltos en una negrura espesa que obligaría a replantearse cosas a todos los niveles. El técnico extremeño tiene a todos disponibles salvo los lesionados Dapaah y Yanis y los tocados Mangada y Josema, que son seria duda.

Lledó, por su parte, no podrá contar con el defensa Nacho González ni con uno de los hombres que estaba sobresaliendo en mitad de la abulia general: Alessandro Burlamaqui. El peruano dejará su lugar en el once, presumiblemente, al joven Mestanza, que solo ha sido titular dos veces este curso.

Atascado

El protoderbi capitalino, que no coge vuelo, que no evoluciona porque la rivalidad no le interesa ni a los propietarios, pierde otra oportunidad de ganar protagonismo. Casi 15.000 herculanos lo presenciaron en la primera vuelta, ahora, después de forzar con calzador que volviera a celebrarse en el mismo escenario, se teme que sean tres veces menos, incluyendo a los seguidores de negro con carné de socio y a los compromisos sociales y publicitarios de la SAD que preside Salvador Martí.

Alineaciones probables y datos más relevantes del Intercity - Hércules de la jornada 37 en Primera RFEF. / INFORMACIÓN

Descendido desde hace dos jornadas, el Intercity ha perdido seis de sus últimos siete encuentros de liga. No gana desde hace casi dos meses. Y en este tiempo, únicamente ha marcado tres goles en sus siete enfrentamientos. Está en derribo, así que no debería ser rival para el Hércules, pero la coyuntura actual de los blanquiazules, y su pésima segunda vuelta, hacen que el derbi esté abierto... para bochorno general.