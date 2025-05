Torrecilla, tras perder con el Intercity: "Ni en pretemporada jugamos a este ritmo"

Rueda de prensa clásica. Casi clónica. Rubén Torrecilla se muestra aparentemente "enfadado" con sus futbolistas por la escasa ambición demostrada por sus jugadores en el derbi, aunque sin compartir con ellos ninguna parte de culpa por el mal resultado y el pésimo encuentro coral. "Peor partido de la temporada con mucha diferencia en nuestro estadio. Ha sido un partido peor que los de pretemporada. No sé si estábamos pensando en las vacaciones, en que no había nada en juego... Y eso me molesta mucho porque habíamos repetido muchas veces que era fundamental acabar bien la temporada ganando el derbi", lamenta el preparador blanquiazul.

"No se han tomado el partido con la seriedad y la importancia que tenía. El ritmo de hoy ha sido peor que el los de pretemporada", volvió a insistir, siempre en tercera persona. No sé si es la falta de público, si han dormido mal, si se creían que era un rival fácil... No lo sé, tendría que preguntárselo uno a uno. Los derbis se tienen que jugar para ganarlos. No hemos estado a la altura de lo que exigía un partido de estas características, el penúltimo del campeonato", recalca el extremeño.

"Ganes o pierdas, siempre hay que competir, y hoy no lo hemos hecho, por eso me marcho de aquí muy enfadado", recordó por tercera vez.

Las dieciséis derrotas que suma el Hércules este curso no le pesan al entrenador, que asegura que se siente "con fuerzas para llevar al club al fútbol profesional, que es para lo que me trajeron y para lo que yo vine", desvela. "Soy muy competitivo, llevo muchos años en este deporte y me queda una temporada más de contrato que pienso cumplir porque yo no me rindo nunca", avisó Torrecilla. "Hemos estado peleando casi hasta el final, pero creo que la derrota con el Algeciras fue determinante para que el equipo dejara de creer", valoró.

"Lo primero era lograr la permanencia y lo único que me cabrea es, por encima de todo, ver a mi equipo sin energía en el campo, sin competitividad, sin ritmo", se excusó el técnico después de comprobar como su proyecto acabará finalmente más cerca de los puestos bajos que de los de cabeza. "Nos habría gustado acabar mejor de lo que lo estamos haciendo, pero hemos estado peleando toda la temporada con los mejores y que este último bache con el que estamos terminando no debería afectar a la ilusión de la gente porque hemos estado siempre cerca de ganar los partidos", justifica Torrecilla desde su particular visión de las cosas.

"Vamos a volver con más fuerza el año que viene, vamos a analizar qué se ha hecho mal este año para corregirlo y para lograr el objetivo que me marqué: devolver al Hércules al fútbol profesional lo antes posible", aseguró el preparador blanquiazul, ejerciendo por primera vez de entrenador visitante en el Rico Pérez hablando en primer turno.