Hércules-Sanluqueño: Última declaración de intenciones

Concentrarse para no dejar que la abulia general consuma una temporada que se desvanece sin brillo, con el lastre de 16 derrotas en el casillero y con dudas importantes a propósito de la confección del siguiente proyecto. El que concluye esta noche, el segundo con Rubén Torrecilla al frente, lo hace inmerso, sin quererlo (y hasta puede que sin importarle) en la pelea por eludir el descenso... de otros, eso sí.

El Hércules recibe este sábado (19 horas, FEF TV) al Atlético Sanluqueño, equipo al que no logró superar en Cádiz a pesar de haber marcado el 0-1 a escasos minutos para el 90. El tanto de Romera fue contrarrestado por Álex Guti en el 93 en uno de esos muchos duelos en los que los alicantinos han dejado volar puntos esta temporada cuando lo más difícil ya estaba hecho. Hasta 18 se han ido al limbo en la denominada zona Cesarini.

El preparador extremeño, que no tiene asegurada su continuidad pese a disponer de un año más de contrato (siempre negociable), afirmó el jueves que alineará un once de garantías para no adulterar la competición. Quiere tratar como le gustarían que le trataran el resto de entrenadores si fuera su equipo quien necesitara que otros plantaran cara para lograr el objetivo en una póliza de seguros a terceros.

Décimo clasificado es a lo máximo que puede aspirar el equipo de Torrecilla en caso de que gane su partido y pierda el Alcorcón

El principal interesado en que el conjunto blanquiazul exhiba una versión competitiva es el Alcoyano. La SAD propiedad de Juan Carlos Ramírez, otrora socio –empresarial y deportivo– de Enrique Ortiz, se encomienda a la capacidad de arenga de su «amigo» para que unos futbolistas que desconectaron de la liga hace semanas vuelvan a formar el bloque intenso de la primera vuelta del campeonato.

La alineación que presente el Hércules frente al bloque dirigido por Pérez Herrera (el quinto técnico que se hace cargo del proyecto sanluqueño este curso por culpa de los malos resultados), será toda una declaración de intenciones final del preparador que logró el ascenso a Primera RFEF hace un año. Las posiciones más susceptibles de cambio son la del portero, por darle un premio a Nando Almodóvar, que encajó seis goles en los dos partidos que suplió a Carlos Abad; y las de Nico Espinosa o Javi Moreno, que permitirían la inclusión de inicio de Alvarito, un futbolista que no ha gozado del favor de Torrecilla a lo largo de todo el ejercicio por el buen rendimiento ofrecido por los titulares en su demarcación.

El cuadro andaluz depende de sí mismo para seguir por tercer año consecutivo en la antesala del fútbol profesional. Un triunfo le salva, lo mismo que al rival del Intercity, que se desplaza a Yecla. El Alcoyano necesita que los dos pierdan, o al menos uno de ellos si cae el Marbella, de ahí que apele al orgullo provincial para intentar obtener rédito... algo que, visto lo visto en Algeciras hace 7 días, tampoco será fácil para los hombres de Garrido.

Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF antes de la última jornada de liga. / RFEF

Final... solo para uno

Los de Sanlúcar de Barrameda entienden el choque como una final de verdad, como uno de los choques más relevantes de su historia, que empezó a escribirse en 1948. Su entrenador ha dedicado toda la semana a motivar a sus hombres. De cómo se tome el Hércules el enfrentamiento dependerán buena parte de sus opciones. Si se parece al equipo que disputó el protoderbi de la ciudad el sábado pasado no habrá mucho que hacer ante un oponente que sabe que le va la vida en el envite.

Los gaditanos solo han sumado 4 triunfos como visitantes, pero el último fue hace dos semanas, en Sevilla, contra el filial del Betis. Viajan a Alicante en autocar tras empatar sin goles frente al Real Murcia en El Palmar. El curso balompédico 2024-2025 echa el cierre, de los jugadores del Hércules depende que sea en paz o en ciernes de un incendio, para no variar, tras el oasis del último verano.