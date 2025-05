Rubén Torrecilla: "Necesito descansar, desconectar, irme y resetear"

La temporada llegó a su fin y el Hércules se despide con cuatro derrotas consecutivas. Tras caer por 2-3 ante el Atlético Sanluqueño, que conseguía la salvación en el Rico Pérez, Rubén Torrecilla opinaba lo siguiente en el día de su cumpleaños. "Le he pedido a mis jugadores que el mejor regalo posible era una victoria para irnos con buen sabor de boca. Ha sido una pena estar con uno menos, pero hemos competido y hemos estado ahí. Nos ha hecho mucho daño el 1-2 suyo. Ellos se jugaban mucho y nosotros no, ver a mis jugadores yendo a por el empate me ha gustado, me quedo con eso. Las cuatro derrotas del final oscurecen un poco la temporada".

"Los números del final de temporada no dicen nada. Tenemos que valorar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Cuando tienes números con tantas derrotas es porque algo hay que mejorar. Los detalles muchas veces no han caído de nuestro lado, pero el Hércules siempre compite y está en los partidos. Hemos llegado al final muy justos, hay que ver qué errores y que aciertos hemos tenido", señalaba el técnico.

Torrecilla se lamentaba y comentaba que no puede haber tanta diferencia entre la primera vuelta y la segunda, pero recordaba que el equipo compite en los encuentros y nunca se rinde. "Necesito descansar, desconectar, irme y resetear. A partir de ahí a preparar un buen equipo y pelear por todo", opinaba.

Javi Moreno fue expulsado en el minuto 25 y el técnico extremeño se ha mostrado muy cabreado. "Me cabrea, hemos llegado muy justos al final. Quedarse 60 minutos con uno menos mata a tus compañeros porque es un esfuerzo muy grande. Me fastidia muchísimo porque ha sido por niñerías y tonterías. Tiene que aprender, porque le servirá en el futuro. Tiene mucho fútbol, pero a veces peca de eso", añadía.

"Ahora mismo solo puedo decir que se va a hacer un proyecto importante. Voy a seguir dándolo todo por este escudo, hemos estado mucho porcentaje de la temporada en "play-off". Tenemos una masa social importantísima y con muy poco que le demos, el campo se llena. Tienen que descansar todos. Hay que planificar el año que viene porque la liga se ha visto lo dura que es y a partir de ahí hay mimbres, cuerpo técnico y afición. Ni más ni menos", avisaba Torrecilla.

Tras ser preguntado porque había llegado al final de temporada tan cansado, Torrecilla ha señalado que: "Es una liga muy larga. Soy muy exigente conmigo mismo, voy tirando de los jugadores para que lo den todo día a día, pero eso genera un desgaste mental y físico. A mi las derrotas me merman mucho porque soy muy sentido. Le dedico el 100% de mi a este escudo. También terminé cansado el año pasado. Llego cansado siempre a los finales de temporada por mi forma de ser y por como soy".

Buena parte de la afición venía pidiendo más minutos para Jorge Galvañ y Abdul y ambos entraban al terreno de juego en el minuto 77. "Iban a jugar más, pero se me han trastocado los planes. Los chavales han salido bien, con desparpajo. Jorge ha estado a un nivel muy bueno, Abdul tiene cosas. Me alegro mucho por ellos", comentaba.

"Tenía pensado sacar a Abdul, lo había hablado con ellos durante la semana para que estuviesen tranquilos. Han estado bien, Abdul lleva entrenando con nosotros cinco semanas y Jorge dos años. La mejoría es muy grande, hay que intentar que se adapten a esta competición con esta presión que hay. Quiero verlos cuando nos juguemos cosas para ver si tienen el nivel de llegar al fútbol profesional", opinaba Torrecilla.

"Ahora mismo mis planes son descansar. Me voy a Extremadura a ver a mi familia, necesito salir de Alicante y desconectar. Me reuniré con Enrique y con la dirección deportiva y valoraremos cosas. Hay que preparar cosas para un buen proyecto y para conseguir lo que queremos", sentenciaba para dar la rueda de prensa por terminada.