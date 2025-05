Adiós al curso de las ¡17 derrotas!

Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti mismo, una máxima que rara vez se cumple y que, de hacerlo todo el mundo, vivir sería una experiencia más hermosa, mucho más edificante, una sin tanto desprecio gratuito. Rubén Torrecilla fue honesto con su oficio, con su deporte. Es verdad que se jugaba no elevar a 17 el récord histórico de derrotas del Hércules fuera del fútbol profesional, pero no cayó en la tentación de abandonarse, de premiar por premiar, de conformar un bloque sin conjunción, uno que pudiera alimentar la sospecha de que su equipo, que aspiraba al «play-off» hace no mucho, renunciaba a dar batalla en la última jornada de un curso que no mucha gente recordará en el futuro.

Triste final. Cuarto partido seguido perdiendo, el tercero consecutivo en un Rico Pérez que ayer también exhibió más plástico azul que gargantas. La entrada más baja del curso ejerciendo como local valió para comprobar que a la gente le gusta que las cosas se logren con deportividad, sin necesidad de malas artes. Fue así desde que Gnangoro Bouare se benefició de la tendencia a la inflamación de Javi Moreno para provocar en él una reacción desmedida en un lance de juego intrascendente. El colegiado no se lo perdonó, seguramente porque estaba justo delante viéndolo todo en primer plano. El error del atacante dejó a sus compañeros con uno menos desde el minuto 25, un lastre que no tocaba en un pulso en el que el rival se juega la vida, literal, y tú nada. Ese exceso de revoluciones seguramente encierre un malestar latente, el sentimiento de culpa de un grupo noble que es muy consciente de su derrumbe.

Artiles salta por los aires después de recibir una entrada dura. / Héctor Fuentes

La roja directa forzó el primer movimiento de Torrecilla para compensar el desequilibrio, descolgó a Aranda en la izquierda, dejó a Alvarito en la derecha, prescindió del enganche y dejó a Coscia solo, sin asistencia, condenado otra vez a buscarse la vida entre dos centrales duros.

Los avances tímidos, deslavazados, sin continuidad de uno y otro equipo convirtieron la primera parte en un espectáculo árido y monótono que únicamente florecía con las malas decisiones del colegiado y el juego teatral y victimista de Bouare, que siguió probando suerte con otros después del «éxito» cosechado la primera vez.

Mismas caras tras la reanudación, idéntico tedio. Pero a veces, el destino, que goza de un humor lacerante, premia el buen comportamiento, así que, a la salida de un córner, el octavo de los locales hasta ese momento, Alvarito teledirige un envío a las tripas del área y Josema, el mismo que marcó en el último partido de la temporada anterior, el del ascenso; el mismo que estaba fuera del equipo dos horas antes del último día de mercado de fichajes estival; el mismo que ha firmado alguna de las acciones más groseras de este proyecto en defensa; ese central noble y adusto sobresalió entre todos para adelantar al Hércules con su buena cabeza. Le quiere todo el mundo, así que la celebración fue mayúscula. Quizás ya no viste más esa camiseta y el drama une mucho... cuando no te mata.

Celebración del gol de Josema con el que el Hércules se adelantó al Atlético Sanluqueño. / Héctor Fuentes

En ese momento, el Atlético Sanluqueño estaba en Segunda RFEF. Todo le jugaba en contra, lo suyo y lo de los demás. Pero no se rindió. Un autogol en la defensa de un saque de esquina de Samu Vázquez igualó la contienda nueve minutos más tarde, justo después de la primera ventana de cambios, ya con Colomina y Solde sobre el césped.

Tres modificaciones más en punta realizó Torrecilla hasta el final para solucionar la falta de profundidad. Mientras, los gaditanos, a lo suyo. A robar y correr. Primero resolvió una contra Colau y poco después Sofiane. En tres minutos, 1-3, y la salvación de los de Sanlúcar de Barrameda casi hecha. En ese instante, el técnico consideró que era hora de jugársela con Galvañ y Abdul Bojang, darles 15 minutos.

Galvañ lamenta un fallo con Abdul Bojang justo detrás, los dos canteranos del Hércules que debutaron en este curso. / Héctor Fuentes

El empuje de los más jóvenes

Los dos colonizaron la banda derecha, corrieron con más corazón que cabeza, sin dejarse nada... dinamizaron el ataque... pero el tanto blanquiazul llegó por la izquierda después de una acción individual exquisita del capitán, pegado a la cal, eliminando rivales y sirviendo un pase de esos de empujar al pichichi. Soldevila no perdonó en el 91. Restaban siete minutos aún, y los andaluces sintieron el frío del miedo y la hostilidad de un campo que pagó con el equipo pequeño, con el que de verdad veía peligrar su vida, la frustración generada por su propio club en un desenlace de liga calamitoso.

La grada quería el empate, empujó, gritó para que así fuera, pero no llegó y Pérez Herrera, el quinto inquilino en el banquillo gaditano este ejercicio, selló una permanencia que sus futbolistas festejaron sin pudor en un estadio mundialista que ya no olvidarán jamás. Por eso es tan bonito el fútbol.