El camino de la mediocridad

Sesenta y tres temporadas en el fútbol profesional (veinte de ellas entre los grandes) le contemplan. Semifinalista de Copa, varias veces quinto o sexto clasificado en Primera División (1936, 1940, 1955, 1975 y 1976), líder durante algunas semanas y durante diversas temporadas de la máxima categoría. Su banquillo ha sido ocupado por técnicos como Arsenio Iglesias, Manuel Suárez, Gaspar Rubio, Jeno Kalmar, Juan Carlos Mandiá o Esteban Vigo. Su camiseta la han vestido jugadores como Maciá, Morera, Santoro, Ramón, Farinós, Kempes, Luis Aragonés, Dante Sanabria, Haedo Valdez, Giuliano, Cacho Saccardi, Tote, David Trezeguet y un largo etcétera.

Hubo un tiempo en el que su escudo era temido y respetado allá donde fuese. Como en la década de los treinta, los años del Wunderteam -Equipo Maravilla- blanquiazul, o especialmente en la de los setenta, en la que en el mismísimo vestuario del Real Madrid se hablaba del Rico Pérez como “la consulta del dentista”, en clara alusión a cómo sufrían cuando visitaban el feudo de los hombres de Arsenio. También hubo años en los que, a poco que las cosas no fueran bien dadas, se pedía la cabeza del entrenador, sin importar cuánto tiempo llevase en el cargo, ni las jornadas que se hubieran disputado ni cuál fuese la clasificación. Bastaba con que el juego del Hércules no fuese lo suficientemente bueno. Como por ejemplo, con aquel cese de Felipe Mesones en 1994, con el equipo situado en mitad de la tabla de Segunda División o con el de Pepe Bordalás, también en la categoría de plata, tras haber disputado sólo siete partidos en la campaña 2005-2006. Eran años en los que, tanto la dirección deportiva como, por extensión, todo el “universo Hércules” (medios de comunicación y afición incluidos) tenían un nivel de autoexigencia muy alto, equiparable a su estatus de club importante. Eran tiempos, no tan lejanos, en los que no estar en Primera o, en su defecto, en la parte alta de Segunda, luchando por el ascenso, se consideraba un auténtico fiasco.

La afición

Si el presente se esfuma a velocidad de Maglev, el pasado ni siquiera existe. La vida debe seguir y nuestro día a día se llama redes sociales e internet. Precisamente, en una de las RR.SS. más célebres, el X del no menos celebérrimo Elon Musk, se han publicado dos encuestas, ambas a cargo de COPE Alicante, en las que se pedía a los seguidores herculanos que valorasen la temporada del Hércules y se les preguntaba directamente si debía seguir Rubén Torrecilla como entrenador el año que viene. Pues bien, en la primera de ellas, publicada el 5 de mayo (al día siguiente de la debacle de Villarreal), únicamente el 11% suspende al conjunto blanquiazul y nada menos que el 88% de los encuestados califica de bueno o muy bueno el curso de los de Torrecilla. En la segunda, de hace escasos días, se desprende que sólo el 35% cuestiona la labor del técnico extremeño mientras que el 65% apuesta por su continuidad. Los mentideros del antiguo Twitter, que algunas veces hasta dicen la verdad, han hablado. Estos han sido los números. Sólo ellos, los ojos y los perros nunca mienten. Pero, sin ni siquiera entrar en el juego y en la imagen dada por el club blanquiazul en esta campaña (pésima en la recta final), eso de las tres victorias en diecinueve partidos a domicilio también son números. Así como también lo son el haber acabado 12º en la clasificación con bastantes más derrotas que victorias (17 y 13 respectivamente). O los 49 goles encajados pese a tener, seguramente, el mejor portero del grupo. Y todo ello en Primera Federación, categoría esta que, no lo olvidemos por más que su nombre luzca mejor con el adjetivo “Primera”, no es más que el equivalente a la Segunda B de toda la vida. ¿Se imaginan el resultado de estas encuestas caso de estar en la década de los 90 o a principios de la de los 2000? Es más que probable que los porcentajes se hubiesen invertido. ¿Pero a qué obedece que buena parte de la afición del Hércules, digámoslo así, se haya vuelto tan indulgente?

Por suerte, la afición del Rico Pérez cada vez es más joven. Cada vez hay más niños y adolescentes poblando las gradas del coliseo blanquiazul. Asimismo, y aunque no hay cifras oficiales, un importante porcentaje de los abonados del Hércules son menores de 30 años. Esto implica que hay muchos aficionados que sólo han vivido las desgracias y sinsabores propios de la peor época de la historia del club. No se puede olvidar que el cuadro blanquiazul lleva once largas temporadas fuera del fútbol profesional y que, en lo que llevamos de siglo, sólo ha habido una presencia -breve y traumática- entre los grandes. Demasiada Segunda B, demasiada 2ª RFEF, demasiado barro. Tanto es así que, especialmente para los hinchas más jóvenes, la Primera Federación es (casi) un buen lugar. Y está claro: el problema no es estar en la tercera división; el problema es resignarse y hasta darlo por bueno.

Estos jóvenes que, insisto, sólo han vivido miseria futbolística, ni estaban en el mundo cuando los que se ponían cada domingo la blanquiazul daban sentido a aquello de “le llamaremos Hércules para infundir respeto”. Pero, como ellos, ni usted que lee estas líneas, ni yo estábamos vivos en los años treinta y cuarenta, cuando el Hércules competía por títulos de tú a tú con Real Madrid y FC Barcelona. Y puede que, como es mi caso, tampoco lo estuviera cuando, a mitad de los setenta, “la madriguera de acero” del Zorro de Arteixo hacía ver a toda España que Alicante era mucho más que sol y playas. Decía Mario Vargas-Llosa que lo más importante que le había pasado en la vida había sido aprender a leer. Coincido con el genial escritor recientemente fallecido. Leer y conocer las raíces, saber de dónde venimos, es el primer paso para entender y enfrentarse al presente de la forma más adecuada. Dicho de otro modo y en clave Hércules, es esencial saber quiénes podemos llegar a ser aunque sólo sea porque ya lo fuimos. Está muy bien que la afición herculana se rejuvenezca, es necesario, significa que está muy viva. Pero estaría mucho mejor que su nivel de exigencia para con el cuadro blanquiazul fuese proporcional a la propia historia del club.

Rubén Torrecilla, con gesto de preocupación, durante un partido en el estadio José Rico Pérez / HUGO IZQUIERDO

La desgracia como norma

A nadie escapa que si para gustar hay que empezar por gustarse a sí mismos, el primer paso para (volver a) ser importante es generarse una exigencia acorde. Justo lo que, según las encuestas de las que hemos hablado, parecen no haber hecho los seguidores blanquiazules. Cuando la suerte es esquiva, normalmente, hay dos opciones: rebelarse ante un presente cruel o la aceptación del mismo y la resignación. Pues bien, no hacía falta ver los resultado de dos sondeos para saber qué piensan los herculanos. Bastaba con echar una ojeada a las RR.SS., especialmente a las que tienen más usuarios jóvenes, o con ir un domingo al Rico Pérez para darse cuenta cómo la afición ha normalizado la desgracia, cómo ha capitulado ante la triste realidad y, lo peor, cómo la ha aceptado. Atlético Saguntino, Peralada, Ontinyent, Llagostera, La Nucía, Atzeneta, Prat, Alzira, Socuéllamos, Olot, Penya Independent... Podría seguir… la colección de espinas es muy larga. Demasiado. Por no hablar de las derrotas ante equipos filiales -esto merecería un artículo aparte- que han convertido en algo cotidiano lo que no debería haber sido más que circunstancial: en el último quinquenio, el Hércules tiene un balance de 7 victorias en 32 partidos ante equipos B. Como dato curioso y simplemente por poner un par de ejemplos, los alicantinos tienen mejor balance histórico con el Levante que con el Atlético Levante (29% y 71% de derrotas respectivamente) y con el Villarreal CF -de 23 partidos jugados sólo 4 perdidos- que con su segundo equipo, al que únicamente ha conseguido vencer en 5 ocasiones de 20 posibles. El mundo al revés.

Volveremos a Segunda, volveremos otra vez

Lo bueno -y lo malo- de que te pinten tanto y tantos la cara es que cada vez se nota -y duele- menos cada rayajo. La grada está anestesiada. Es como si muchos aficionados hubieran aceptado de manera inconsciente que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Demasiadas situaciones bochornosas han limado los sueños de grandeza y recortado las metas hasta lugares en los que, hasta no hace demasiado, eran sitios en los que sólo se tenía que estar de paso, camino de Primera División. Como por ejemplo con un cántico, últimamente muy habitual en el Rico Pérez, que dice, textualmente, “volveremos a Segunda, volveremos otra vez”. Con todos mis respetos, esta estrofa sería perfecta, porque marcaría una meta acorde a sus logros históricos, si la cantara la afición del Orihuela -que estuvo en Segunda dos temporadas, la última en 1991-, la del Eldense (siete campañas en la categoría de plata) o la del Mollerussa (una, en 1989). Pero no la alicantina que, en cualquiera de sus tres escenarios -Bardín, La Viña y Rico Pérez-, ha visto morder el polvo al Madrid de Zamora, de Pirri y de la “quinta del Buitre”, al Atlético de Rubén Cano y de Kun Agüero o al Barcelona de Cruyff, de Ronaldo y de Messi e Iniesta, entre tantos otros. ¿Se imaginan que podrían pensar los que hicieron grande a este club, los Maciá, Humberto, Arsenio Iglesias, Saccardi o el propio José Rico Pérez de un cántico así, de que la propia afición herculana se pusiera un techo tan bajo, de que fijase un Ítaca tan cercano?

Imagen del autobús del Hércules llegando a Luceros tras ascender a Primera División en 2010 / ANTONIO AMORÓS

Los aficionados no juegan ni marcan goles. Por desgracia, en el fútbol moderno los designios del club nunca dependen de ellos. Poca duda al respecto. Pero si la propiedad y la dirección deportiva perciben, por parte del entorno, un clima de conformismo, de mansedumbre, de “donde estamos, teniendo en cuenta dónde hemos estado, estamos bien”, es más improbable que pongan más y mejores recursos que permitan alcanzar cotas más altas. Indiscutiblemente, la resignación y la poca o nula autoexigencia acaban trayendo la mediocridad. Y es que, por más que se le haya querido disfrazar de equipo recién ascendido -que lo es-, es inadmisible que el Hércules haya ganado únicamente el 34% de los partidos disputados en la tercera categoría y que todo esté bien, que “aquí no pase nada”. No se trata de prepotencia. Nada que ver. Esto va de que un club con más de trece mil abonados, de una ciudad Top 10 como Alicante y con una historia como la que tiene el Hércules no puede seguir fuera del fútbol profesional con la aquiescencia de su afición.

No confundamos la humildad y el realismo con la falta de ambición y la resignación. No es igual la prudencia que el miedo y el conformismo. No es lo mismo respirar que estar vivos. Como diría El Chepa, volvamos a infundir respeto...