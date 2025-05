El Hércules despide el curso sin Torrecilla

Sin esconderse. A los ojos de todos. Disfrutando de las vistas a la dársena deportiva, en uno de los restaurantes con más arraigo de la capital, en el puerto de Alicante. Así despidió ayer el curso de forma «oficial» el Hércules. Lo hizo sin su todavía entrenador, Rubén Torrecilla, que prefirió no modificar sus planes y disfrutar de una semana libre junto a su familia en Extremadura que ya tenía programada. El preparador, con su continuidad en el equipo muy en entredicho pese a disponer de un año más de contrato, tiene pendiente una cumbre con la propiedad en la que estará presente el responsable técnico, Paco Peña, y de la que saldrá la decisión de quedarse o prescindir del técnico cacereño.

Para ese cónclave definitivo no hay fecha fijada. El club considera que goza de tiempo de sobra para valorar todos los aspectos posibles y las razones que han llevado al conjunto blanquiazul a finalizar el campeonato lejos de la zona de «play-off». La duodécima plaza, a once puntos del quinto, y las 17 derrotas –12 de ellas a domicilio– obligan a repasar todos los factores que han provocado un desenlace que no está a la altura de un proyecto que ha terminado por debajo de equipos con menor presupuesto.

La condición de recién ascendido eximía de pelear por el salto directo al fútbol profesional, pero no de la pelea por clasificarse para la promoción, algo de lo que el conjunto de Torrecilla no ha tenido ocasión tras una segunda vuelta calamitosa. Las razones para cuestionar la estancia del aún preparador blanquiazul en el banquillo no han cambiado, pero el tiempo de reflexión está sirviendo para tomar una conciencia real del fracaso deportivo en una temporada que se antojaba favorable porque, de los rivales directos del Hércules, solo el Ceuta, y únicamente en el tramo decisivo, ha mostrado ser muy superior al resto. Hasta el calendario era favorable.

Sin presidente

Los resultados mandan... y condicionan. El curso pasado culminó con la inmensa mayoría del plantel, de la comisión deportiva y de la dirección administrativa del club en Ibiza convidados por el dueño en agradecimiento por el logro obtenido. Este se ha reducido a una comida informal a la que estaba invitado todo el mundo, pero con libertad total para declinar la oferta.

El convenio de colaboración suscrito entre la SAD propiedad de la familia Ortiz y el afamado restaurante del muelle de Levante fue el motivo que decantó la elección del local. La mayoría del plantel, fuera de la ciudad, de vacaciones, no estuvo presente en un acto improvisado sobre la marcha, uno que no estaba fijado en la agenda oficial, de ahí las numerosas ausencias. Los alicantinos Nico Espinosa y Carlos Mangada, el renovado hace semanas Carlos Abad, además de Roger Colomina, Alvarito, Montoro, Artiles y Retuerta, acompañaron a Enrique Ortiz y a Paco Peña en un encuentro distendido en el que se tuvo el buen gusto de no hablar de trabajo.

Los jugadores del Hércules comen en el muelle de Levante del puerto de Alicante con Enrique Ortiz y Paco Peña. / Rafa Arjones

Apenas dos horas disfrutando en torno a la mesa y después cada uno para su casa confiando, la mayoría de los presentes, en volver a verse las caras el 7 de julio, cuando tiene intención el Hércules 2025-2026 de ponerse en marcha. Todos están encantados con sus vidas en la terreta, pero la necesidad de confeccionar un bloque que sea capaz de crecer y rendir mejor el próximo curso, unido a la limitación de fichas profesionales, obligará a tomar decisiones difíciles, duras en todos los casos porque el compromiso adquirido con la entidad por el vestuario ha quedado fuera de toda sospecha.

El único que consideró que algunos de ellos no estaban a la altura del escudo y así lo esgrimió en una rueda de prensa posterior a otra derrota a domicilio, ayer no estaba sentado frente al mar... De momento espera en la dehesa extremeña a que se decida su futuro.