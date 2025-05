La hora de las notas finales

Fin a una temporada loca, a la de la irregularidad. Una campaña en la que por momentos se coqueteó con una plaza de "play-off" pero que ha terminado más cerca del descenso que de la promoción por el ascenso. El equipo de Torrecilla se cayó y dejó de competir cuando el "play-off", pese a ser difícil, era una opción real. Un año muy largo, con mucha tensión en el que seguro las vacaciones serán bien recibidas, así lo comentaba el técnico extremeño después de la última derrota ante el Atlético Sanluqueño. La temporada histórica de las 17 derrotas llegó a su fin.

La valoración arranca por los porteros. Una temporada difícil para ellos en la que han tenido que trabajar de lo lindo. Carlos Abad, con 36 partidos a sus espaldas, se ha erigido como una de las figuras clave del equipo, prueba de ello su renovación. Pese a algunos errores aislados, ha salvado al equipo en muchas ocasiones, un 8. Por otro lado está Nando Almodóvar, titular en dos partidos supliendo la baja de Abad. Difícil papeleta la que le tocó, seis goles recibidos en los dos duelos ante Ibiza y Antequera, un 5 para él.

La defensa ha sido la posición más criticada del Hércules durante esta temporada. Ha sido un año difícil, desde el club se ha defendido ser un equipo valiente y que recibir goles viene intrínseco en la filosofía. Empezando por Samu Vázquez, el albaceteño ha sido de la partida en 30 ocasiones adueñándose del lateral derecho, un 6.

Alvarito, un extremo reconvertido a lateral, ha ocupado la banda también, minutos correctos en la defensa y un gran revulsivo como extremo, otro 6. La banda izquierda ha sido de Retu durante 33 partidos, yendo de menos a más, 5. Su suplente ha sido Abraham del Moral, un 4 para él, pero con matices, pese a ser central se ha visto obligado a ocupar el lateral.

Josema, 26 partidos jugados a sus 33 años, un 5, siempre lucha y ha aportado altura, aunque en ocasiones ha pecado de falta de velocidad. Sus compañeros en la zaga han sido Sotillos, usado también en el lateral, con un 6 y Montoro, el que más minutos ha disputado con un 5. Para cerrar la defensa hay que hablar de Joel Arumí, 133 minutos disputados y fichado en enero, Torrecilla lo probó y no cuajó, sin nota para él. Temporada dura para la defensa.

Artiles, garra y compromiso al servicio del club, buena temporada para él con un 7. El alicantino, Carlos Mangada no ha tenido una temporada fácil, pese a no ser una figura clave del esquema, siempre ha cumplido, un 6 para él. Mario García arrancó bien la temporada, pero como el club en general, ha ido de más a menos, terminando con un 4. Roger Colomina, la batuta del equipo, temporada muy buena la suya, cuando no juega se nota, un 8.

Nico Espinosa, de más a menos también, pero capitán, desequilibrante y figura clave en este Hércules, 8. El extremo izquierdo, autor de golazos, ha empañado su temporada con dos expulsiones, no obstante, Javi Moreno recibe otro 8, queda pendiente su renovación. Pichichi de la temporada y rendimiento influyente el suyo, un 9 para Soldevila. Difícil valorar a Aranda, empezó bien la temporada, llamado a ser una de las estrellas del equipo, pero perdió importancia por su irregularidad, 5.

La delantera también ha recibido muchas críticas por el rendimiento y la falta de gol. Richie Dappah, un 4, lesionado de larga duración y fuera de los esquemas, cuando salía demostraba descaro, pero insuficiente. Yanis, otra papeleta, 27 minutos disputó hasta su lesión. Fichado en enero e imposible calificarlo con una nota. Coscia, el héroe del gol del ascenso el año pasado, siempre que ha entrado ha cumplido, de los pocos que ha subido el nivel este final de temporada, un 7 para él. Por último Dani Romera, criticado por la parroquia blanquiazul por sus actuaciones, lastrado por las lesiones no ha podido dar lo mejor de sí, un 3.