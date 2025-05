El Hércules aborda la recomposición de su defensa

El Hércules 2025-2026 está en marcha. Con la portería ya resuelta gracias a la continuidad de Carlos Abad tres temporadas más (y una posible cuarta ganada por objetivos), secundada, desde su condición de suplente, por Nando Almodóvar en su condición de jugador sub-23, la comisión deportiva aborda la recomposición de la defensa, la línea más vulnerable de todas las del conjunto alicantino.

El eje de la zaga experimentará cambios significativos. De hecho, a estas alturas, solo Alejandro Sotillos tiene una opción real de alargar su estancia en Alicante. La energía del madrileño, su versatilidad (ha demostrado desenvolverse bien como lateral diestro), y su juventud, 26 años, convencen a la secretaría técnica para conservar su espacio en el plantel que arrancará la pretemporada el 7 de julio si no se producen contratiempos.

Ninguno de los otros tres centrales ha sobresalido este curso. Solo tres goles llevan sello defensivo este curso, uno de ellos de Sotillos, que valió para darle el triunfo a los blanquiazules frente al Marbella en la jornada 11. El resto de los tantos los sumaron Josema Gómez y Antonio Montoro que, sin embargo, están más fuera que dentro del equipo. Ni Samu Vázquez ni Alberto Retuerta vieron portería, pero, en su caso, son apuestas de futuro de la SAD propiedad de la familia Ortiz y, de momento, a dispondrán de otra oportunidad en el próximo ejercicio.

Josema Gómez, con contrato en vigor, es uno de los que tienen difícil prorrogar su estancia en el equipo



La principal duda radica en Abraham del Moral, un futbolista por el que el Hécules realizó una apuesta fuerte el verano pasado para lograr hacerse con sus servicios. Por desgracia no se ha visto correspondida sobre la hierba, en gran medida, porque ha disputado muy pocos minutos en su posición, en el perfil zurdo, ejerciendo como central. La mayor parte del tiempo se ha visto obligado a cubrir las ausencias de Retu en el flanco zurdo, donde nunca se le ha llegado a ver cómodo pese al halo de calidad que arrastraba de su desarrollo en la cantera del Villarreal.

Josema y Montoro, de cara, intentan impedir el remate durante la visita del Mérida a Alicante. / Alex Domínguez

Josema y Montoro no han convencido y no gozan de la confianza de la comisión deportiva para volver a liderar al Hércules desde atrás. El primero ya estuvo a punto de salir en el último día del mercado de fichajes estival. Este no habría que apurar tanto para hacer efectiva su marcha. El de Torrejón de Ardoz dispone de un año más de contrato gracias al ascenso a Primera RFEF, sin embargo el club no tiene excesivo interés en mantenérsela porque busca perfiles diferentes para esa demarcación, dos titulares, por lo que Montoro también tiene muy complicado volver a vestir la camiseta del Hércules.

Cesiones y concesiones

La dirección técnica se verá obligada a valorar las situaciones de Jorge Galvañ, Rubén Cantero y Sergi Molina. Los dos últimos regresan después de haber sido cedidos al Salamanca UDS (2ª RFEF) y a la Gimnástica Segoviana (1ª RFEF), respectivamente. El canterano, que sufrió una lesión de tobillo en diciembre, se recuperó bien del daño en los ligamentos y ha finalizado el campeonato en el césped, siendo titular. Los dos están citados para iniciar la pretemporada antes de valorar si se quedan o vuelven a salir a préstamo porque ambos son propiedad del club. Cantero continúa siendo sub-23, pero Molina ocuparía ficha profesional.

49 goles ha encajado el conjunto alicantino a lo largo de todo el curso, muchos casi calcados. Nueveporterías a cero en toda la temporada, uno de los lastres del proyecto, sobre todo en la segunda vuelta

Galvañ, utilizado como lateral desde la llegada del técnico extremeño al banquillo, también arrancará el verano en Fontcalent, pero las nulas oportunidades esta temporada le pueden llevar a pedir un cambio de aires, sobre todo si continúa Rubén Torrecilla, algo que no está ni mucho menos resuelto y que deberá abordarse en los próximos 15 días. Sotillos puede ser visto como lateral en el nuevo plan, así que el eje de la zaga puede partir de cero en la nueva planificación.

Rober Campillo, a la izquierda de la imagen, posa en el Rico Pérez tras firmar su renovación con entrenador del Hércules B. / HCF