Yanis vuelve a entrenar y el Hércules insiste en su fichaje

Lesión superada. Al menos eso es lo que han confirmado los expedientes médicos remitidos desde el Real Betis al Hércules, que permitió (para favorecer la buena relación entre los dos clubes) la recuperación en Sevilla del delantero barcelonés (con pasaporte argelino). Lo hizo a condición de ser debidamente informado de la evolución del joven futbolista al que firmó en el mercado invernal y del que apenas pudo disponer media hora en un solo encuentro.

El hombre que debía revitalizar la línea ofensiva en el segundo tramo de la competición, se lastimó el menisco en su debut como blanquiazul el 2 de febrero, coincidiendo con la visita del descendido Yeclano al José Rico Pérez. Dejó algunos detalles de la razón que motivó su incorporación, pero se quedó en eso porque al tercer balón que tocó, en un intento de remate, lanzándose al suelo para anticiparse al portero, se dañó la rodilla.

Continuó jugando. Un minuto después, gozó de un posible mano a mano muy claro tras recibir un pase al espacio en la medular. Ahí ya se notó que algo no iba bien porque no fue capaz de desarrollar toda su punta de velocidad y malogró la ocasión que podía haber roto el empate casi a la conclusión del choque. De ahí hasta el final del encuentro, trató de mantenerse en el partido, pero sin dejar de hacer gestos ni de preocuparse por su articulación.

Finalmente fue operado en Sevilla, bajo la tutela del club que negoció su préstamo a Alicante hasta el 30 de junio. De haberse clasificado para la disputa del «play-off», el Hércules habría tenido ocasión de requerir su regreso al equipo, pero finalmente no hubo que explotar esa posibilidad. Y aunque la previsión más optimista hablaba de volver a ver a Yanis de corto en menos de tres meses, la magnitud de su dolencia y la necesidad de curarla al 100% ha hecho imposible que recibiera el alta médica hasta finales de mayo.

Yanis Senhadji ya puede trabajar. De hecho lleva casi dos semanas haciéndolo de forma gradual. Ha participado en los entrenamientos del filial verdiblanco acompañado de un readaptador. Lo habitual es que las operaciones de menisco como la suya no generen secuelas una vez resueltas con las técnicas actuales. No ha sufrido reveses posoperatorios y físicamente está a un buen nivel de fibra y grasa corporal, por lo que los médicos son optimistas con su vuelta a la competición al máximo nivel, algo que anhela el Hércules, que quiere que sea una de sus referencias ofensivas la temporada que viene, de nuevo en Primera RFEF.

Modelo de negocio

El anhelo de la propiedad es conseguir quedarse con los derechos deportivos del jugador, que en enero cumplió 20 años, para beneficiarse de una posible venta futura si el internacional sub-19 responde a las expectativas suscitadas alrededor de su figura. Campeón de Europa con la Rojita, y después de un año en blanco prácticamente, Yanis Senhadji ve con muy buenos ojos empezar de cero en Alicante, un destino que también convence a su agencia de representación por el escaparate que supone el conjunto alicantino para su cliente.

Yanis Senhadji salta en su debut con la camiseta del Hércules, frente al Yeclano, en Alicante. / Alex Domínguez

El Hércules ha abierto la negociación para formalizar el traspaso. Si este no es posible porque no se ponen de acuerdo, se exploraría la reedición del traspaso con una participación sobre la ficha federativa del canterano verdiblanco, al que se quiere sí o sí vistiendo de blanquiazul la temporada que viene. El ataque herculano no tiene aún ninguna pieza cerrada para el nuevo curso y Yanis encaja en el modelo de desarrollo que explora el Hércules.