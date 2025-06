El Hércules tiene un mes para reafirmar la obligación de ascender

Dos semanas después de consumar el récord histórico de derrotas fuera del fútbol profesional, el Hércules ha resuelto su principal enigma: la conveniencia, o no, de dar continuidad al responsable del vestuario. Al final se impuso la opción conservadora (y también la más barata) y, a partir de ahora, tiene 30 días para rearmar un proyecto que partirá de inicio con la opción inexcusable de pelear por el ascenso, bien por la vía directa, bien a través del «play-off».

Para ello cuenta con un buen número de jugadores jóvenes con contrato, con un líder dentro y fuera de la cancha, Carlos Abad, y con un buen catálogo de futbolistas apetecibles que den mejor resultado que los que se firmaron el pasado verano para una tarea similar. No será complicado porque ninguno de los hombres que llegaron al final de las ventanas de fichajes le aportó algo sustancial al grupo. Por ahí tienes más opciones de éxito la comisión deportiva, lo contrario sería un desastre de dimensiones incalculables.

La prioridad ofensiva era convencer a Javi Moreno de que siguiera, pero el atacante almeriense, de momento, no se muestra abiertamente dispuesto a continuar en Alicante. Su deseo, tras un año siendo uno de los pocos sobresalientes del conjunto blanquiazul es saltar a Segunda División, y eso no podrá despejarse del todo hasta que se resuelvan las eliminatorias de promoción, cuya primera ronda se completa esta noche. Aún restará otra más antes de conocer a los dos clubes que ingresarán en el fútbol profesional la temporada que viene.

Rubén Torrecilla quiere tener a su disposición al grueso del equipo cuando inicie el trabajo de pretemporada. El tope de fichas es de 23, en caso de disponer de dos porteros dados de alta, y de 24 si se le tramita la licencia a un tercer guardameta. De ellos, 17 (o en su defecto 18) deben tener más de 23 años. Las conocidas como licencias P, que el Hércules no llegó a cubrir en verano previendo posibles movimientos correctores en Navidad, son capitales. Esta vez, la comisión deportiva confía en completar el cupo reglamentario, aunque la abundancia de jugadores sub-23 en nómina puede darle en esto un mínimo margen.

Los aficionados del Hércules en uno de los desplazamientos de la hinchada blanquiazul esta temporada. / LOF

Exámenes... otra vez

La continuidad del preparador extremeño perjudica, en principio, el regreso de jugadores como Cantero, De Palmas o Sergi Molina, que no han convencido al técnico en ningún momento. Jorge Galvañ, que esta temporada apenas ha disputado unos pocos minutos residuales, también tiene ante sí una difícil papeleta porque necesita probarse a sí mismo que tiene la capacidad suficiente como para ser útil en la tercera categoría nacional.

La opción de que César Moreno se quede ni está encima de la mesa en este momento por ninguna de las partes porque el canterano franjiverde también está convencido de que su tiempo en el Rico Pérez está agotado. A todos ellos, con contrato en vigor, se les irá buscando una salida antes de que arranque el campeonato, pero todos, incluido el mediocentro de Cartagena, iniciarán la pretemporada el lunes 7 de julio salvo que reciban permiso expreso de la SAD propiedad de la familia Ortiz para ausentarse hasta que solventen sus situaciones particulares.

La paz aparentemente sellada el pasado jueves en la oficina de Romeu Zarandieta deja atrás un periodo de tensión indisimulada en la parcela deportiva que debería estar superado y no suponer un problema para rearmar un bloque que sea capaz de competir desde la primera jornada por lo único a lo que puede aspirar una entidad como la herculana en su segundo año en Primera RFEF. Quedan treinta días para que la pelota vuelva a rodar en Fontcalent y ya no queda nada del colchón de confianza (y paz social) que otorgó la fuga de Segunda Federación. Acertar se antoja fundamental para no reeditar el desastre de la campaña 2019-2020... la que, paradójicamente, «salvó» la pandemia de covid-19.

Rubén Torrecilla participa en la tradicional ofrenda herculana a la reliquia de la Santa Faz. / Pilar Cortés