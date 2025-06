El Hércules se fija en la provincia para fichar

Mejor en directo. Y todavía mejor si es de continuo. La comisión deportiva del Hércules ha seguido sobre el terreno la mayoría de partidos que han disputado en sus estadios Alcoyano e Intercity. La proximidad lo posibilita, de ahí que los informes más fiables sean los que se han redactado sobre los planteles de ambos clubes, en los que la amplia mayoría de jugadores han quedado liberados de sus compromisos contractuales tras el descenso de las dos entidades a Segunda RFEF en un curso para olvidar en lo deportivo tanto en El Collao como en el Antonio Solana.

De todos los nombres que han suscitado interés real en el Hércules destaca el de Nacho González, que terminó firmando con el Intercity siendo un defensa diferencial, y por ello muy codiciado por todos los grandes proyectos, porque sobre su contratación pesaba una sanción grave, la que le tuvo sin poder competir hasta Navidad por los incidentes registrados en la final del ascenso ante el Málaga cuando él defendía el escudo del Nàstic.

El defensa central Nacho González es la opción principal en la que ya se está trabajando

El equipo de negro aceptó no poder contar con él casi la mitad del curso. Ahora queda liberado del compromiso sellado tras consumarse la vuelta a la cuarta categoría. La comisión deportiva ha activado la operación para tratar de convencer al defensa central de que no se mude de ciudad, solo de campo, y siga los pasos de Soldevila. El suyo no será un contrato barato, de ahí la dificultad para cerrarlo de forma urgente, aunque sí es una de las opciones prioritarias para la recomposición de la defensa.

Los otros dos nombres que han reclamado cierta atención de la secretaría técnica son Julio Gracia y Alessandro Burlamaqui, ambos centrocampistas, una demarcación que, en teoría, no es la que más refuerzo requiere por la presencia segura ahí de Roger Colomina, Carlos Mangada y Ben Hamed. Eso los convierte en operaciones secundarias ligadas a la evolución del mercado... y a las presumibles bajas.

De izquierda a derecha, Víctor Pastrana, Farru y Mario Losada durante un partido del Alcoyano. / Juani Ruz

Del Alcoyano, al Hércules le pueden llegar a interesar, si se dan las condiciones adecuadas, tres futbolistas: Víctor Pastrana (centrocampista, con cuatro descensos en siete temporadas, dos de ellos seguidos, los últimos); Farru, que puede ser una solución para el lateral zurdo; y el delantero Mario Losada. El capitán del Deportivo, Primi Ferriz (que también ha vivido cuatro pérdidas de categoría en su carrera) estuvo en la agenda blanquiazul el verano pasado, pero ya no figura entre las primeras opciones, en las que sobresale Nacho González, por quien más llamadas se están registrando estos días en las oficinas de Romeu Zarandieta.

La idea (aún sin concretar) es arrancar la pretemporada en la primera semana de julio, así que hay margen para no dar pasos en falso en la confección del equipo.