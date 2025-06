"Carlos Abad es un portero muy inteligente y se le nota en todo"

Un tipo decidido, resuelto, nacido en Barxeta hace 31 años, pausado en el hablar, discreto, elocuente, fuera del foco casi siempre, y fundamental en el día a día del proyecto pese a que su nombre nunca resuena en la celebración. Alberto Segarra no cumple ni uno solo de los tópicos que envuelven a quienes suelen ocuparse de la formación de porteros en los equipos grandes. Paco Peña apostó por él en 2022 en una de sus primeras decisiones como responsable técnico del Hércules y el tiempo le ha terminado dando la razón. Acaba de ser renovado por tres temporadas. Agradecido por la confianza, este graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especializado en el desarrollo de metodologías para el entrenamiento de cancerberos, ha pasado por todos los estadios de su oficio, desde la base a lo más noble, sin saltarse ninguno. Con él, Carlos Abad ha vuelto a brillar, a brindar su mejor nivel bajo los palos, y eso, aunque él jamás lo admitirá, también es responsabilidad suya.

Lo habitual es ver en su puesto a exporteros, a futbolistas veteranos, ¿se siente una excepción?

Sí, pero yo también he sido portero, aunque lo dejé al finalizar la etapa juvenil. Estudié mi carrera y luego me especialicé. Y desde los 18 años que estoy ejerciendo, primero en la base hasta que me llegó la posibilidad de acceder en el fútbol semiprofesional en el Eldense. Soy joven, pero ya tengo mis 12 años de experiencia en mi campo.

La eclosión de Abad tras años grises ha llegado a su lado, ¿se siente responsable en alguna medida del logro?

No considero que sea mérito mío ni mucho menos. Creo que es mérito suyo 100% por el nivel que tiene, por el compromiso, por lo profesional que es, porque siempre está predispuesto a trabajar las horas que le exijas. Está abierto a prácticamente todo. Luego, si mi idea de fútbol le ha podido servir para explotar más sus cualidades, ordenar sus ideas y su talento, pues mucho mejor. Él es un portero muy meticuloso, muy estudioso, que le da vueltas a muchas cosas, que te propone acciones, que analiza, y al final, como entrenador de porteros, voy en la misma línea y esa complicidad que tenemos ayuda a que todo fluya mejor en el día a día. Pero, con total sinceridad, no creo que sea ni mucho menos mérito mío.

¿Él le ha enseñado algo a usted?

Sí, sin duda. Cuando trabajas con gente que viene del mundo profesional, que ya tiene experiencia, no solo con otros entrenadores de porteros, sino también con otros técnicos, te das cuenta de que no vale cualquier cosa, que todo lo que propongas y todo lo que trates de trabajar con él tiene que estar justificado, tiene que ser razonado y coherente. Por su experiencia, él ya sabe lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar, y en ese sentido tiene que estar todo bien pensado, bien planteado, y convencerle de que lo que está haciendo le va a ayudar a competir y a explotar su talento. De lo contrario, con total confianza, tanto de una parte como de la otra, nos lo hacemos saber y buscamos soluciones. Él me transmite sus sensaciones, me cuenta qué puede mejorar, qué está bien, dónde se siente mejor, dónde se siente peor, y a partir de ahí vamos buscando, vamos indagando y vamos innovando constantemente.

Es importante saber cuándo puedes hablar con un futbolista y cuando no, eso es clave en su aprendizaje»

¿Cómo le define como portero?

Es una pregunta complicada porque se puede abordar desde muchos puntos de vista. Lo principal es que es un portero inteligente que es capaz de interpretar muy bien el juego. Todo lo que analizas, todo lo que trabajas, luego ves que él lo plasma, y que lo hace de forma consciente. Y no es algo que suceda tan a menudo y de forma tan natural. Lo entiende todo, lo asimila y lo ejecuta. Esa inteligencia y esa capacidad de aprendizaje no es tan común. Y luego está lo evidentemente: es un portero sobrio que trata de mantener un estado emocional bastante estable a lo largo del partido… y lo consigue.

¿Qué le dijo a Nando Almodóvar el día que le tocó suplir a Abad sin apenas tiempo de asimilarlo?

Recuerdo perfectamente la charla que tuve con él. Simplemente le dije dos cosas. La primera fue que él no estaba en el Hércules por casualidad, él había pasado un proceso de ‘scout’ de muchísimos porteros. Ese verano valoramos unas 30 opciones y de todas le elegimos a él. Luego le hablé de todas las herramientas que trabajamos en los entrenamientos y que llevamos desarrollando mucho tiempo. Después, simplemente le dije que estuviese tranquilo y que ejecutase o pusiese en práctica esas herramientas, que fuera pensando, que fuera proactivo, que se fuera anticipando a todas las situaciones y, a partir de ahí, jugar tranquilo.

Alberto Segarra, en la foto oficial del club. / Hugo Izquierdo / HCF

¿Qué supone para usted llegar a un equipo como el Hércules?

Una oportunidad gigante. Yo no soy un ex futbolista profesional, no tengo contactos, no puedo acceder a este tipo de clubes o a estas categorías más que por mi trabajo, entonces estoy muy agradecido al club por la confianza, a Paco Peña por apostar por mí cuando venía prácticamente del fútbol amateur. Y que ahora me hagan un contrato largo evidencia que el trabajo que hago está gustando. Ayuda que tu portero rinda, y creo que Carlos está rindiendo bastante bien. Me permiten trabajar con herramientas profesionales y por eso me tomo como un reto personal tratar de que consigan explotar todo su talento y eso ayude al club a subir a Segunda División.

Los porteros pueden cometer errores que no son por su culpa y eso hay que saberlo gestionar»

¿Qué papel diría que juega la psicología en su oficio?

Hay que valorar mucho las charlas que se tienen, lo que hablas, la forma en la que hablas, cómo te diriges a ellos tanto dentro como fuera del campo, saber muy bien los momentos en los que les puedes abordar y en los que no. Y por su demarcación especial, calibrar bien la repercusión que puedan tener sus fallos y sus aciertos para que sepan gestionarlo bien. Luego, no te puedes dirigir a Nando o a Carlos del mismo modo, con uno puedes ser más constructivo y al otro puedes apretarle más, medir cada comportamiento. Cuando pierden, sea con error o sin error suyo, soy el primero en salir al campo a darles ánimo para que tengan presente que hay una figura ahí a nivel técnico que les apoya y les va a ayudar a solucionar cualquier situación. Cuando se gana, prácticamente hasta que no entran al vestuario a mí no me ven. Muchas veces, los porteros cometen errores y la causa no tiene nada que ver con ellos, por eso nos creamos un contexto un poco íntimo, apartado del grupo, en la que ellos puedan hablar en libertad para buscar una explicación lo más objetiva posible y, a partir de ahí ir, trabajar el plano personal. No se puede aislar las cuestiones personales de las futbolísticas.