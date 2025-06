El espectacular año de la cantera del Hércules

La cantera viene pisando fuerte. Campeonatos de liga, ascensos, permanencias de mérito… La base del Hércules ha cerrado una campaña sensacional y está empezando a llamar a la puerta de Rubén Torrecilla. Sin embargo, el técnico extremeño ha sido criticado por la falta de oportunidades a los jóvenes, y con su continuidad asegurada, se plantea la cuestión de si seguirá ocurriendo lo mismo o, por el contrario, la tónica cambiará y estarán más presentes en la dinámica del primer equipo. El resultado de este buen trabajo se ha podido ver con el ascenso del Hércules B a Tercera Federación o con la permanencia del Juvenil A en División de Honor.

El logro que se llevó todos los titulares respecto a la cantera fue el ascenso del filial a Tercera Federación. El segundo equipo consiguió el 10 de mayo volver a la quinta categoría del fútbol español. Lo hicieron por la puerta grande, siendo campeones de liga y sin tener que depender de un "play-off". Una victoria propia en Torrevieja y una derrota del Tavernes de la Valldigna fueron suficientes para que el Hércules B certificase su ansiado ascenso. El buen trabajo tiene sus frutos y Roberto Campillo, entrenador del equipo, seguirá liderando al filial en 3ª RFEF. Además, es el segundo ascenso a la categoría del técnico, puesto que ya lo consiguió en el 2022 con el Callosa Deportiva. Desde el club se está apostando fuerte por la continuidad y Campillo se postula como una pieza importante para el futuro del conjunto alicantino.

Por otro lado, desde el club se ha hecho una apuesta importante por la renovación y consolidación del proyecto formativo de cara a la próxima temporada. A raíz de ello, el Hércules ha elegido a Luismi Ramírez como coordinador general del fútbol base y a Edu Santos como máximo responsable de la escuela de Fútbol-8.

Otra hazaña importante dentro del club fue la conseguida por el Juvenil A. El conjunto dirigido por José Miguel Velasco "Josele", certificó en la última jornada del campeonato la permanencia en División de Honor ocho años más tarde. Tras ascender el año anterior, el conjunto alicantino afrontó una temporada difícil en la que el objetivo era mantener la categoría. Se consiguió, pero no sin sufrimiento, puesto que en la máxima categoría juvenil del país hay rivales de entidad. Josele, que cogió las riendas del club a falta de cuatro jornadas para el final, será sustituido por Dani Palao, el hombre elegido para mantener al club en la categoría otra temporada más.

El Juvenil B, por su parte, está inmerso también en el "play-off" de ascenso a Liga Nacional. Los canteranos, pese a ganar la liga, no consiguieron el ascenso directo, ya que en esta categoría el campeón no sube de manera directa, sino que tiene el privilegio de jugar la vuelta de la eliminatoria del "play-off" en casa. Tras caer por un gol a cero el pasado fin de semana en Oliva, los alicantinos buscarán darle la vuelta al resultado y en caso favorable, ascenderán. Durante el partido, la afición local vibró con su equipo y no le abandonará en la vuelta, ya que desde el club se han fletado autobuses para el partido en Alicante, por lo que habrá un gran número de aficionados olivenses. El partido tendrá lugar el próximo domingo 15 de junio en la Ciudad Deportiva Antonio Valls a las 11:00.

El Juvenil C rozó el título liguero, pero al final no se dio. En la última jornada, los alicantinos cumplieron su trabajo, pero dependían de un traspié del Petrelense, que no ocurrió. No obstante, el Cadete B sí que hizo lo propio y sumó al palmarés del club otro campeonato doméstico. Otro ascenso fue el conseguido por el Infantil A, quienes lo consiguieron con gran presencia de aficionados herculanos en las gradas. Alevín A y Alevín E también triunfaron en sus respectivas ligas.

El último partido de la temporada del primer equipo, ante el Sanluqueño, sirvió para que canteranos como Jorge Galvañ y Abdul contarán con minutos en el Rico Pérez. Pedidos por la afición durante gran parte de la temporada, Rubén Torrecilla les dio la oportunidad en el último choque, ya que el Hércules partía con la salvación asegurada. Pese a jugar menos de lo esperado en el encuentro, los dos canteranos no desentonaron y demostraron desparpajo. Torrecilla les animó al finalizar el encuentro y objetó que quiere verlos cuando el club se juegue cosas, para así ver si tienen el nivel necesario para llegar al fútbol profesional.

Los jóvenes están rindiendo y están sumando títulos y objetivos. Pese a la mala temporada del primer equipo, la parroquia blanquiazul tiene algo a lo que agarrarse para desatar la ilusión y el optimismo. Las últimas cuatro derrotas empañan la campaña del club, no obstante, hay motivos para buscar una parte positiva. A Rubén Torrecilla le está costando dar oportunidades, pero los jóvenes están preparados para tirar la puerta abajo y hacerse un hueco en el primer equipo.