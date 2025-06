Carlos Parodi: «El Hércules trabaja en construir una ciudad deportiva en el entorno de Montemar»

A sus 51 años asegura que está en una de las etapas más ilusionantes en la presidencia del club. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y hombre de la máxima confianza de Enrique Ortiz, tiene claro lo que necesita el club para regresar al fútbol profesional. Carlos Parodi anuncia que se está trabajando en la construcción de una ciudad deportiva en el entorno de Montemar y que además el máximo accionista está dispuesto a recomprar el Rico Pérez al IVF para afrontar una reforma inaplazable

¿Qué sensaciones le dejó el final de la temporada pasada?

Una sensación agridulce. Es cierto que el equipo estuvo peleando el 90% de la temporada por los primeros puestos y realizando muy buenos partidos en el estadio José Rico Pérez, pero lamentablemente los resultados lejos de casa fueron un hándicap que nos lastró en la clasificación.

Ningún equipo del grupo ha conseguido el ascenso en el «play-off», ¿Cómo valora el dato?

Se demuestra el alto nivel competitivo existente en Primera RFEF.

¿Qué palpa en el ambiente sobre el sentimiento de la afición?

Que está volcada con el equipo. Así lo hemos podido vivir en los partidos jugados en casa y fuera. Se nota esa ilusión en la provincia, en la ciudad y en la gente joven.

Estamos abiertos a una recompra del estadio y a asumir nosotros la reforma. No podemos continuar así»

Se ha notado este año un esfuerzo por abrir el club a la provincia con continuas visitas de alcaldes a los partidos...

Estamos recuperando el sentimiento herculano. No solo en la ciudad de Alicante, sino en la provincia a través de los distintos ayuntamientos, con iniciativas consensuadas que tienen el objeto de vivir el sentimiento herculano en la provincia. Realizamos acciones como visitas de colegios, de clubes deportivos, tanto a entrenamientos como partidos, disputa de partidos amistosos de todas las categorías del fútbol base del Hércules C.F. a lo largo de la provincia, posibilidad de presencia de jugadores y/o cuerpo técnico en distintos actos locales, colaboración con clubes deportivos para intercambio de jugadores, presencia de las bandas de música municipales en los partidos que se disputen el estadio José Rico Perez, promoción de distintas actividades de cada municipio……etcétera. En cada ayuntamiento que visito noto el sentimiento herculano existente y eso nos da fuerza para seguir desarrollándolo. El Hércules se tiene que identificar también con su provincia. Es una de las patas para seguir creciendo.

¿Cómo ha vivido el ascenso del Elche?

Tengo amigos en Elche y me alegro por ellos.

¿Sienten envidia?

Sí, envidia sana como no puede ser de otra forma, pero nosotros estamos centrados en nuestro objetivo, que es ascender esta próxima temporada al fútbol profesional.

¿Qué tiene que pasar en el Hércules para volver a la Primera División?

Pues lo que estamos haciendo, ser un club estable en todos los sentidos, económica y deportivamente hablando, afrontando todos los compromisos adquiridos. Tenemos que seguir haciendo camino de una manera natural y estable para conseguir el objetivo marcado.

Nunca hemos tenido dudas con Torrecilla, estamos seguros de que nos va a llevar al fútbol profesional»

Torrecilla siempre ha elogiado el nivel de compromiso de Ortiz acudiendo a todos los entrenamientos. ¿Usted cómo lo ve?

Enrique esta volcado al cien por cien, las veinticuatro horas, con el único objetivo de devolver al Hércules al fútbol profesional y no parará hasta conseguirlo.

Hablando de Torrecilla, ¿Ha habido dudas sobre su continuidad?

Nunca. Cuando hablo de un club estable también me refiero a la parte técnica. Hemos conseguido ser un club que no cambie de entrenador cada dos por tres. Cuando se firmó a Rubén se hizo por un proyecto deportivo con el objetivo final de ascender a la LFP. Estamos en el camino marcado y no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir.

Desde Arsenio Iglesias ningún entrenador ha estado tres temporadas consecutivas…

Así es, es fundamental tener tranquilidad, analizar las cosas, ser autocríticos, buscar soluciones y creer en el proyecto que hemos construido entre todos para alcanzar el objetivo marcado. Creo que esas premisas son fundamentales.

Como presidente, ¿cuál es su sueño en el Hércules?

Estar de nuevo en la liga de fútbol profesional.

¿Se ha sentido criticado estos últimos años?

Si, era lógico por la situación que hemos atravesado tiempo atrás.

El caso Abde generó una crisis muy importante en la entidad, ¿Cómo ha vivido los meses antes de que saliera la sentencia?

Sinceramente con tranquilidad, siempre hemos estado asesorados por grandes profesionales a la hora de tomar decisiones de esta índole tan importante.

Siento envidia sana del Elche, tengo muchos amigos allí, pero nosotros vamos a lo nuestro»

Usted quedó absuelto, pero... ¿Ha podido pasar página?

Sí, sin duda alguna.

¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

No, nunca, soy herculano de nacimiento y siempre afronto con optimismo las dificultades que se presentan.

Se espera una temporada de alta competencia por ascender a la Segunda División, ¿La afición se puede ilusionar con la plantilla que va a tener el Hércules

Vamos a tener un equipo que ilusione, un equipo con el que la afición se sienta identificado, un equipo con el único objetivo de ascender, vamos a ser un equipo ganador. Va ser una temporada ilusionante. Estoy completamente seguro de ello y lo vamos a demostrar.

¿Confía en retener a Javi Moreno?

Sí, nosotros queremos que continúe, así se lo hemos demostrado, espero que en breve podamos anunciar su continuidad.

Carlos Parodi con una foto del mejor Hércules de la historia. / Rafa Arjones

La cantera está en una época de cambios y ha realizado una gran temporada. ¿Se han dado cuenta de la importancia de cuidar más las categorías inferiores?

Es necesario crecer, no solo deportivamente con el primer equipo. En este sentido, puedo anunciarte que estamos trabajando en un gran proyecto de ciudad deportiva en el entorno del C.A. Montemar. Es un déficit histórico del club que necesita una realidad como ésta. Para ser un club grande en todos los sentidos necesitamos esta instalación donde puedan crecer, formarse, desarrollarse todos nuestros jóvenes futbolistas. El Hércules B ha ascendido al Campeonato Nacional de Liga de 3ªRFEF. El Juvenil A ha logrado la permanencia en la máxima categoría juvenil. El Juvenil B ha sido campeón en su Liga y esta jugando la promoción de ascenso al Campeonato Nacional de liga Juvenil. Este próximo domingo jugarán el partido de vuelta, en la Ciudad Deportiva Antonio Valls a las 11.00. Animo desde aquí a todos los herculanos a que acudan a animar al equipo, se lo merecen por la magnífica temporada que están realizando. El Cadete B ha logrado ser campeón en su Liga. El Infantil A ha sido campeón en Liga y ha ascendido al Campeonato Autonómico de Liga Infantil. El Alevín A ha logrado ser el campeón en su Liga. El Alevín E se ha proclamado campeón en su Liga. Todos estos logros alcanzados han sido a pesar de las dificultades de instalaciones que tenemos. Imagínate una ciudad deportiva propia donde concentrar a todos nuestros jugadores. El margen de mejora que tendríamos sería espectacular.

La afición ya pregunta por la campaña de abonos… ¿Variará mucho respecto a la pasada temporada?

En breve la anunciaremos, será la misma, con todos los descuentos existentes.

Una de las quejas clásicas de los últimos años es el penoso estado del Rico Pérez. ¿Se habla de ello en el club?

Estamos en contacto permanente con el titular de la instalación, el IVF. Ya le hemos trasladado en las distintas reuniones que hemos mantenido con ellos de la necesidad urgente de realizar una inversión en el estadio José Rico Pérez. No podemos continuar así. Estamos incluso abiertos a la posibilidad de una recompra del estadio y afrontar su reforma. Es de vital importancia tener un estadio en condiciones.

En estos cerca de 10 años como presidente del Hércules, ¿Cuál ha sido su mayor alegría?

Obviamente los ascensos y ver el campo lleno de aficionados blanquiazules.

.¿Y su peor momento?

Sin duda los descensos.

¿Se ve muchos más años de presidente?

Para mí es un orgullo como alicantino y herculano representar al Hércules C.F. Estoy y estaré siempre a disposición del club para todo lo que necesite. Mi ilusión siempre es máxima por seguir sumando.

Para ser un club grande necesitamos instalaciones donde los jugadores puedan crecer, formarse y desarrollarse»

¿Qué objetivos le faltan por cumplir en el Hércules?

Pues desde que ascienda de nuevo el equipo al Fútbol Profesional y se consolide así como disponer de un ciudad deportiva propia, reformar el estadio José Rico Pérez y hacer un club sostenible.

El presidente del Hércules en el túnel que da acceso al estadio Rico Pérez. / Rafa Arjones

¿Cómo está la deuda con Hacienda?

Saldada, con certificado positivo.

¿Y la situación económica en general del club?

Estable. Gracias al apoyo de Enrique Ortiz podemos afrontar cada temporada con garantías y con los máximas aspiraciones deportivas.

Defina las siguientes personas:

-Ortiz:

Vital, el capitán de este barco, implicado al cien por cien.

-Peña:

Gran profesional y constructor del equipo que nos dará otro ascenso.

-Torrecilla:

Trabajador incansable, exigente al máximo, conocedor de lo que es el Hércules C.F. y lo que implica.