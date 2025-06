Alvarito, ¿hora de salir del Hércules?

Alvarito seguirá en Alicante para siempre, pero no será en el campo, como él querría, sino en la memoria de la gente, en el recuerdo indeleble de una grada que le ha acogido como a uno de los suyos por su enorme carisma y compromiso con el escudo a pesar de haber perdido gradualmente toda relevancia futbolística sobre la hierba con la llegada de Rubén Torrecilla al vestuario hace dos veranos. El atacante madrileño está más fuera que dentro. Solo un giro inesperado de guion le permitiría renovar su contrato, que expira el 30 de junio. Sus días como blanquiazul se están apagando, el silencio le juega en contra.

Alvarito, cuya incidencia en el juego ha ido de más a menos en las tres temporadas que ha completado en Alicante, aún no ha recibido la confirmación personal de que no se le ampliará su vínculo laboral. Solo Josema Gómez y Abraham del Moral saben de primera mano que no continúan. Con el atacante madrileño se están sopesando todas las variables, aunque las probabilidades de que se alineen los astros y renueve son muy bajas. Su agencia de representación ya sabe que debe buscarle un nuevo entorno profesional porque la comisión deportiva así se lo ha advertido ya en el único contacto que han mantenido.

La puerta no está cerrada definitivamente, pero casi... Solo una sucesión de contrariedades revertiría un destino que está ya escrito. Alvarito ha sido bastante invisible para Torrecilla y la ratificación del técnico extremeño le deja sin espacio en el nuevo proyecto. Ni siquiera le ayudaría que Javi Moreno se decantara por una propuesta diferente a la que le hizo el Hércules hace dos semanas.

NÚMEROS DE ALVARITO EN EL HÉRCULES ► 96 PARTIDOS ha disputado el atacante madrileño con la camiseta del Hércules en sus tres temporadas como blanquiazul: 33, 31 y 31, respectivamente. ► 27 AÑOS tiene el extremo, que llegó a Alicante el verano de 2022 procedente del Marchamalo. ► 15 GOLES goles ha marcado como futbolista del Hércules, 6 en cada de sus dos primeros años, y 3 el último. ► 3 ENCUENTROS completos ha jugado este curso y 2 el anterior. Torrecilla no le ha dado muchas oportunidades. ► 1.247 MINUTOS en su última temporada como blanquiazul, muy lejos de los 2.615 que acumuló en la primera.

En su primera campaña disputó 33 partidos, 30 como titular. En la segunda, la del ascenso, ya con el preparador cacereño en la banqueta, redujo notablemente su presencia en las formaciones iniciales. 18 veces eludió el banquillo. Los fichajes de Soldevila, Aranda y del propio Javier; la redención muscular de Nico Espinosa; y, por desgracia para el madrileño, sus molestias físicas recurrentes desde la pretemporada le han ido alejando de los focos en su tercera campaña, la última que firmó cuando Paco Peña apostó por él para armar su primer equipo después de abandonar la secretaría técnica del Intercity.

Álvaro Hernáiz, ‘Alvarito’, encara a un contrario desde la banda izquierda del José Rico Pérez de Alicante. / Alex Domínguez

Una marcha asumida

Apenas doce titularidades y únicamente 3 encuentros completos es el bagaje que firma en su estreno en Primera RFEF. La comisión deportiva necesita liberar fichas profesionales para confeccionar un proyecto al que solo le valdrá con el salto de categoría en su segundo intento de ingresar en el fútbol profesional tras la extinción de la Segunda B en 2021.

La primera etapa del «hijo de Trini», uno de los que más festejó el ascenso el 5 de mayo, uno de los más agasajados por la hinchada, emprenderá viaje en busca de un lugar más amable para sus enormes condiciones ofensivas, uno en el que poder explotar todo su talento. Le faltan cuatro encuentros para alcanzar las 100 contiendas como blanquiazul. Pero dejará en la capital un legado emocional inextinguible y 15 goles, alguno sobresaliente. Se irá con 27 años y con la desazón que da saber que no has podido darle al equipo todo lo que llevas dentro, aunque satisfecho por haberse ganado el cariño de todo el mundo, por haber sido un tipo ejemplar.