Montoro asume que no seguirá en el Hércules

La regeneración defensiva no tiene marcha atrás. Ni siquiera el futbolista de campo que más minutos ha acumulado esta temporada en las filas del Hércules se ha asegurado un sitio en el nuevo proyecto. Tres de los cuatro centrales con licencia profesional saldrán del equipo. A dos se lo han comunicado ya –Josema Gómez y Abraham del Moral–, y el tercero ya lo supone. Antonio Montoro ha asumido que no continuará vistiendo de blanquiazul en Alicante. En ninguna de las estructuras para la línea de contención en las que se está trabajando actualmente figura el nombre del getafense, que es, después de Carlos Abad, el futbolista al que Rubén Torrecilla ha utilizado más este curso.

El madrileño, que acaba de cumplir 28 años, no ha recibido la llamada de la comisión deportiva para trasladarle la opción de que continúe. Eso significa que no entra en los planes futuros, dado que todas las piezas que interesan en mayor o menor medida, ya lo saben aunque aún no se les haya trasladado formalmente la oferta de renovación.

Montoro es otra víctima más del pésimo balance defensivo que ha firmado el Hércules en su estreno en Primera RFEF que, entre otros desastres, le ha impedido estar presente en la pelea por alguna de las cinco plazas que daban opción a ingresar en la Segunda División. Ninguna de las parejas que ha empleado el técnico blanquiazul en el eje de la zaga ha empastado correctamente. El madrileño no ha sido sólido ni con Sotillos, con quien empezó la temporada, ni con Josema, con el que ha firmado alguno de los desajustes más vistosos.

Montoro reclama la atención de sus compañeros y calma a Carlos Abad. / LOF

La fe del preparador blanquiazul en Antonio Montoro, que solo se ha perdido tres fechas en todo el curso, ninguna por lesión ni por sanción, se debía más a la inconsistencia general que al gusto particular por el central que llegó al equipo el pasado verano procedente del Real Unión de Irún. El zaguero se marchará rubricando una anomalía significativa: ha visto tres cartulinas amarillas en toda la Liga a pesar de haber estado sobre la hierba más de tres mil minutos. Solo Carlos Abad le supera.

aNTONIO MONTORO EN TRES CIFRAS ► 35 Partidos ha disputado esta temporada, 32 de ellos como titular. Solo se ha perdido tres encuentros a lo largo del curso, ninguno por lesión. ► 3.030 MINUTOS: Ningún futbolista de campo del Hércules ha estado sobre el césped más que Montoro. Solo Carlos Abad ha jugado más. Roger Colomina, el segundo en ese ranking, ha acumulado 2.699 minutos. ► 3 TARJETAS AMARILLAS ha visto en toda la temporada, una anomalía si se tiene en cuenta que es central. Acaba de cumplir 28 años y se marchará con 1 gol en su haber.

La comisión deportiva tiene la obligación de liberar fichas profesionales para incorporar a los refuerzos que considere oportunos, de ahí que los integrantes del equipo que terminan contrato y aún no han sido llamados para sondear su futuro, como el caso de Alvarito, asumen que han de buscarse un nuevo destino porque todos con los que existe interés por que continúen ya lo saben.

Nacho González celebra el gol marcado con el Intercity esta última temporada. / CFI

Avances con Nacho González

Una de las opciones prioritarias para robustecer el centro de la defensa es Nacho González, que finaliza su vínculo con el Intercity el 30 de junio y está dispuesto a no cambiar de residencia si las condiciones económicas le seducen. El Hércules le ha enviado una primera propuesta para empezar a negociar sabiendo que los emolumentos del ex zaguero del Nàstic de Tarragona no son bajos y que estaría muy cerca (si no dentro) del escalafón salarial más alto del vestuario... con lo que ello supone. No es el único nombre, pero sí en el que ahora se centra la comisión deportiva.

La intención de los técnicos continúa siendo la de iniciar la pretemporada la segunda semana de julio. En ese momento, debería estar en Alicante el grueso del bloque que iniciará el segundo asalto seguido al fútbol profesional desde la extinción de la Segunda División B, aunque ese es un factor que, de momento, no obsesiona dado que la rutina física arrancará con un buen puñado de jugadores que cerraron el ejercicio en mayo. La planificación va dando pasos cortos mientras libera espacio para redistribuir las 17 licencias P.