Pesimismo en el Hércules con la renovación de Javi Moreno

El Hércules no da por perdido a Javi Moreno... aunque empieza a hacerse a la idea (y algo más) de que no podrá contar con él la temporada que viene. El futbolista ni siquiera ha valorado la oferta de renovación que le remitieron hace dos semanas. No lo ha hecho ni formal ni distendidamente. Y ese silencio hace presagiar que el desenlace no será el que le gustaría a la comisión deportiva, convencida de que el futbolista podía seguir creciendo aún más en Alicante.

Javi Moreno está empeñado en la idea de que recibirá una llamada de un equipo de Segunda División, que es donde quiere competir la temporada que viene. La continuidad de Rubén Torrecilla debería jugarle a favor porque el preparador extremeño le dio toda la confianza posible, hasta el punto de desplazar al centro a su máximo goleador del equipo, Oriol Soldevila (que inició el curso pegado a la cal), para que el almeriense tuviera a su libre disposición la demarcación en la que más fácil le resulta brillar.

La moratoria del extremo en la respuesta obliga a la secretaría técnica blanquiazul a activar decididamente la búsqueda de un atacante que se desenvuelva en la misma tesitura que el andaluz, con mucha capacidad de desborde, buen disparo lejano y, como mínimo, una buena dosis de energía para integrarse en la primera línea de presión que propone Torrecilla cuando se pierde la pelota para tratar de recuperar el balón en campo contrario. El entrenador preveía mantener una conversación con el extremo para detallarle el proyecto e intentar con ello allanar el camino de su renovación, pero esa charla continúa pendiente, lo que obliga a pensar que para Javi Moreno el Hércules ya es pasado.

Agustín Coscia es el otro de los hombres que finaliza contrato al que se ha propuesto continuar. La negativa del centrocampista no servirá, en principio, para repensar la situación de Alvarito Hérnáiz, del que se considera que precisa de cambiar de aires después de que no haya sido capaz de convencer al técnico, que le dedica muy buenas palabras al madrileño cuando le preguntan por él, pero apenas le ha dado oportunidades en los dos últimos años, en los que le ha condenado a desenvolverse en el lateral derecho, circunstancia que no ha favorecido el despliegue de su talento, netamente ofensivo.

Javi Moreno se abraza a Oriol Soldevila después de marcar un gol en el Rico Pérez, en Alicante. / Alex Domínguez

A falta de un solo partido para terminar de resolver el puzle de Primera RFEF, que este fin de semana decide qué otros dos equipos completan la Segunda División el curso que viene, lo normal es que se aceleren los movimientos en un mercado que evoluciona tranquilo en la tercera categoría.

Recomponer las áreas

La prioridad es sanear las dos áreas para abordar con un mínimo de garantías el ascenso, único objetivo con el que arrancará el tercer proyecto de Rubén Torrecilla en Alicante. El planteamiento es claro y la primera opción, tras prescindir de tres de los cuatro centrales –Antonio Montoro, Abraham del Moral y Josema Gómez–es convencer a Nacho González de que cambie el Intercity por el Hércules para liderar el eje de la zaga, sabiendo, claro, que se trata de un jugador con un caché alto con el que tocará negociar para que la operación fructifique.

Arriba, además de apuntalar la presencia en el vestuario del héroe del 5 de mayo, hay una reunión presencial pendiente con Yanis Senhadji para terminar de convencerle de que pase a ser propiedad del conjunto blanquiazul, que quiere apostar por él fuertemente.