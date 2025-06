Hércules: lo que esconde el escudo

Podemos encontrar infinitas opiniones sobre cualquiera de los más de mil jugadores que se han puesto alguna vez la camiseta del Hércules, sobre los casi cien entrenadores que han ocupado -y sufrido- su banquillo o sobre los directivos que han dirigido la nave (y no siempre a buen puerto precisamente). Todos ellos, en mayor o menor medida, son susceptibles de elogios y críticas. Puede haber todo tipo de tertulias entre aficionados sobre esos descensos que escocieron más de la cuenta, sobre los ascensos que se escaparon o aquellos que perdurarán para siempre en la memoria; sobre aquel árbitro que nos tenía entre ceja y ceja o sobre aquel penalti o fuera de juego que no era. O incluso sobre esos derbis que nunca debimos dejar de jugar, o sobre si este u otro club son más o menos históricos y hasta si lo son por tener más años o por haberlos aprovechado mejor. Nos es posible ponderar, evaluar, encumbrar y hasta vilipendiar el presente, el pasado y el futuro del Hércules Club de Fútbol. Casi todo en clave blanquiazul es debatible. Pero si de algo hay poca duda es de su escudo. Y es que, aunque es muy poco recomendable hablar en términos absolutos cuando lo hacemos de aspectos subjetivos, el emblema del Hércules es, casi sin discusión, uno de los más originales y estéticos que existen. Quizás sea por ser tan diferente a la inmensa mayoría de los escudos de los distintos equipos, que responden al mismo “retrato robot” (rayas con los colores identificativos, siglas y un balón), pero lo cierto es que no hay clasificación ni competición creada por cualquier página web en la que la singularidad del logo herculano no sea reconocida y, por ende, no acabe siendo uno de los escudos mejor valorados y más votados.

Los orígenes del escudo

¿Pero de dónde viene el característico emblema herculano? Y sobre todo, ¿qué o a quién representa la efigie en color negro que muestra? La respuesta a la primera cuestión la empezamos a encontrar en 1927, cuando la directiva del Club Natación Alicante dimitía en pleno, con lo que la entidad de Casimiro de la Viña certificaba oficialmente su disolución. Tras el óbito deportivo del club más importante de la ciudad, la mayoría de sus miembros -tanto jugadores como directivos- pasaron a formar parte del Alicante CD (nueva entidad sucesora directa del Natación) y, en menor medida, del incipiente Hércules Club de Fútbol. Precisamente estos dos clubs, ya fuera por necesidad o por inteligencia estratégica, llegarían a un acuerdo de fusión pocos meses después. En él se pactó que la nueva entidad resultante de la unión conservaría el nombre de Hércules -siempre innegociable para El Chepa- mientras que los colores blanquiazules y el escudo serían los del extinto Club Natación. Es por esto que el emblema del Hércules, casi cien años y algunas pequeñas modificaciones después, sigue siendo exactamente el que ideó De la Viña para el Natación, el tradicionalmente conocido como “cabeza negra”. ¿Pero quién fue el creador del diseño del escudo herculano?

Casimiro de la Viña (Grado, Asturias, 1900) llegó a Alicante, junto a su familia, durante la primera década del siglo XX por prescripción médica. Sí, tal como lo leen. Todo porque a su padre Prudencio, un adinerado empresario asturiano, le fue recomendado el clima alicantino a fin de paliar la afección pulmonar que padecía. Desde muy joven, Casimiro se mostró como una persona emprendedora, creativa y muy inquieta, tanto a nivel cultural como deportivo. El asturiano lo mismo publicaba en el diario de tendencia izquierdista El Luchador que jugaba de centrocampista en el Lucentum FC o ganaba una prueba de natación en aguas abiertas. Incluso fundó en 2019, fruto de su afición por el nado, el Club Natación, una entidad ideada en un principio como multidisciplinar pero que acabó por tener al fútbol como su sección estrella. Tal fue el éxito de sus chicos en el césped que, con el propio Casimiro de la Viña en el banquillo, se proclamaron campeones regionales e incluso llegaron a enfrentarse al mismísimo Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de 1924. Articulista, nadador, futbolista, entrenador, concejal… De la Viña fue lo más parecido a un “Hombre del Renacimiento”, algo así como un Da Vinci de andar por la Terreta. Por todo esto y habida cuenta de que era un “hombre para todo”, no resulta extraño que se encargara él mismo de diseñar el escudo del Natación.

Hubiera sido esperable que, teniendo en cuenta el nombre del club, hubiera incluido unas olas, un gorro o cualquier otro motivo natatorio. Pero Casimiro era un tipo singular, con clase, y eso se iba a reflejar en el logo. Así pues, al final y tras varios bocetos, De la Viña optó por un diseño redondeado, minimalista y muy efectista: una efigie masculina negra coronada de laurel sobre fondo gris y con las siglas C.N.A. (Club Natación Alicante) debajo. Es decir, si cambiamos el color del fondo -dorado en el actual logo herculano- y las siglas (HCF en vez de CNA), estamos ante un escudo exactamente igual al actual del Hércules Club de Fútbol. ¿Pero de quién es la silueta que se muestra? No hay una respuesta concreta pero siempre se han barajado dos opciones: la primera y la más probable, que fuese la representación de un atleta triunfante del imperio romano o de la antigua Grecia; la segunda, que fuese un individuo de raza negra basándose, además de en el propio color de la efigie, en las dimensiones de la nariz y, sobre todo, en la carnosidad de los labios. En caso de que se diese esta segunda posibilidad, más improbable pero apoyada por varios historiadores alicantinos, o sea, que el representado en el emblema fuese un hombre negro, tratándose del Alicante del primer cuarto de siglo, este sólo podría ser John Moore.

El Negre Lloma

Negro, cerca de dos metros de humanidad; lengua rojiza, sonrisa “Profident”, mirada perdida. John Moore, más conocido como el Negre Lloma, solía llevar unos harapos que hacían de pantalones llenos de remiendos, una vieja camisa a medio abotonar y dos alpargatas casi rotas, de esas con las que se camina mejor. Bromeaba diciendo desconocer cómo se llamaba y de dónde venía. Pero sí sabía que, tras arder en llamas el petrolero Tiflis con el que llegó en 1914, la intemperie de Alicante era su casa. No tenía oficio, nunca había trabajado y ni siquiera lo necesitaba, ¿para qué? Hay quien definió el talento como aquello de “saber vivir y comer sin trabajar”. Y si eso era verdad, él sería el número 1. Más si cabe en el caso de John que, por no hacer, ni pedía limosna. Su “jornada laboral” consistía en estar -sí, únicamente en estar- por la Explanada, donde los transeúntes le lanzaban monedas -que sólo recogía si no tenía que agacharse- y le ofrecían comida y bebida por no hacer nada. Ya se sabe, el dicho “eres más perro que el Negre Lloma”, que ha perdurado más de cien años, no se gestó por casualidad. Pero eso sí, a veces cometía algunos “excesos” y le daba por bailar con ese swing caribeño que sólo él tenía o por jugar -y apostar- a los dados con los curiosos que paseaban a la altura de la imponente Casa Carbonell. Por las tardes, cuando ya no estaba “de servicio”, Moore solía ser visto, botella de vino en mano, deambulando de aquí para allá por las callejas anexas al paseo marítimo, quién sabe si buscando alguna piel que acariciar. Y es que, para estas cosas del amor, aunque no fuese precisamente Bécquer, el Negre era un “romántico” que siempre encontraba hueco y algún piropo de dudoso gusto que lanzar. Como aquel de “muker koven, tú estar pa comer”, que en su spanglish caribeño venía a decir “mujer joven estás para comerte”, expresión con la que presuntamente quería ligar pero, al (querer) ser entendida por las mujeres como que tenía hambre, solía conseguir más chuscos de pan que relaciones íntimas.

Como se pueden imaginar, el Negre Lloma era uno de los personajes más pintorescos y populares de las primeras décadas del siglo pasado en Alicante. No era extraño ver pequeños artículos en la prensa local de la época hablando de sus andanzas (los del divertido semanario Tio Cuc son especialmente célebres) y solía estar presente de manera indirecta en las tertulias entre amigos o vecinos. Todo el mundo conocía al Negre Lloma -hasta los que no lo habían visto en su vida- y todos tenían (o se inventaban) alguna anécdota que contar sobre él. Como es lógico, esto hizo que, paralelamente a su fama fueran surgiendo los mitos alrededor de su figura. Incluso ya fallecido, “emulando” al Cid que ganó una batalla ya muerto, el Negre generó una última leyenda, que además se considera la más fascinante de todas. Todo empezó un 20 de noviembre de 1936, fecha en la que José Antonio Primo de Rivera murió fusilado en la cárcel de Alicante y su cadáver fue trasladado a una fosa común donde, casualmente y desde hacía unos días, yacía el del Negre Lloma. Años más tarde, con la Guerra Civil finalizada, Francisco Franco ordenó que desenterraran los restos de José Antonio para depositarlos en una de las tumbas de la basílica del Valle de los Caídos. Fue entonces cuando corrió el rumor entre los alicantinos de que había habido una confusión a la hora de seleccionar y transportar los huesos de Primo de Rivera y, en vez de los del falangista, habían sido los del Negre Lloma los que fueron enterrados en el Valle de los Caídos.

Mitos y leyendas aparte, ¿será el Negre Lloma el que aparece en la efigie del escudo del Hércules o el que fue enterrado en la tumba de José Antonio, junto a la de Franco, en la basílica del Valle de los Caídos? Seguramente, la respuesta sea no a ambas cuestiones. Pero no habría podido ser más paradójico que el Dictador hubiese iniciado su sueño eterno teniendo como “vecino” de sepultura a alguien que había encarnado buena parte de todo lo que él detestaba. Habría sido pura justicia poética...