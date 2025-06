Javi Moreno se marcha a Armenia

Ya avisó Rubén Torrecilla en una de sus últimas comparecencias de la temporada señalando que los jugadores, y en especial Javi Moreno, debían tener en cuenta de donde venían y lo que les había aportado el Hércules a sus carreras. Tras un paso discreto por el Atlético Baleares, el extremo recaló en las filas del conjunto alicantino y se convirtió en una figura clave para los esquemas del técnico extremeño. Después de un año y medio en Alicante, con siete goles, ocho asistencias y cerca de los 3500 minutos disputados, Javi Moreno no continuará en el Hércules al no responder a la oferta trasladada por el club.

Fin al culebrón. La renovación del andaluz se había convertido en una operación enquistada. Desde el club se intensificó el interés para que continuase en Alicante, ya que estaban convencidos de que sobre sus hombros se podía depositar buena parte de la responsabilidad atacante. El futbolista pidió tiempo para sopesar, pues su buen año como blanquiazul le había puesto en el escaparate y podía acceder a ofertas jugosas. El pesimismo empezó a aparecer en la parroquia blanquiazul y la posibilidad de que no continuase empezaba a ganar enteros. Así ha sido, es el primer gran revés del mercado de fichajes veraniego para el Hércules, que se verá obligado a buscar un sustituto a uno de los pilares del club.

Javi Moreno recalará en el Pyunik de la ciudad de Yerevan, según avanzó Cope Alicante. El nuevo conjunto del almeriense es el club más laureado del país y uno de los más populares del fútbol armenio con trece ligas, cinco copas y ocho supercopas. En menos de tres semanas arrancará su andadura en la Conference League, puesto que disputará la fase previa ante el Tre Fiori de San Marino. El Pyunik fue tercero la pasada campaña con 53 puntos en 30 jornadas. La competición doméstica la ganó el Ararat-Armenia y segundo fue el FC Urartu.

Desde el Hércules se ha trasladado que el objetivo para el próximo curso es, ni más ni menos, que el ascenso a la Liga Hypermotion, pero la confección de la plantilla para el curso que viene se está convirtiendo en una especie de incógnita. El traspié que ha supuesto la no renovación de Javi Moreno obliga a la comisión deportiva a buscar un sustituto de garantías. Se necesitará un extremo con capacidad de desborde, buen disparo y con el nivel suficiente para apuntalar la línea con más nivel en el club, la mediapunta.

El almeriense fue expulsado en el último encuentro de la temporada ante el Atlético Sanluqueño. En relación a esto, Rubén Torrecilla se mostró muy enfadado en su momento, ya que la dinámica del club era de cuatro derrotas consecutivas. "Me ha fastidiado mucho porque ha sido por niñerías y tonterías. Tiene que aprender, porque le servirá en el futuro. Tiene mucho fútbol, pero a veces peca de eso", sentenció el entrenador tras el partido. Tres partidos de sanción le cayeron por la expulsión, de ese modo no habría podido iniciar la temporada con el Hércules. Ahora, en Armenia, no tendrá que cumplir este ciclo de suspensión.

En estos momentos solo se conoce de cara a la próxima temporada que Javi Moreno no continuará, que Carlos Abad está renovado y que Rubén Torrecilla, salvo que sea cesado a mitad temporada, cumplirá su contrato. Por otro lado, se está trabajando la renovación de Agustín Coscia. El argentino está sopesando la oferta del club y valorando todas las opciones, consciente de que, en principio, la competencia en la delantera será alta en el nuevo proyecto.

El club cerró a Ben Hamed como el primer movimiento del curso, pero aún no se ha hecho oficial. El camerunés ha cuajado una temporada con 32 partidos disputados y tres goles anotados en el Amorebieta, colista del grupo I de la Primera Federación. A esta incorporación se le deberán sumar varias más si se quiere conseguir una plantilla acorde al objetivo del ascenso. Al trabajo existente de la comisión deportiva se le añade uno nuevo y de gran importancia, buscarle sustituto a Javi Moreno. La prioridad del club es apuntalar las dos áreas para evitar problemas del pasado.