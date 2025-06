La incertidumbre que supone el adiós de Javi Moreno

Tras conocerse la marcha de Javi Moreno al Pyunik de Armenia, la comisión deportiva del Hércules tiene una nueva tarea, buscar un sustituto a uno de los hombres más importantes de la última temporada. El pasado 24 de mayo, el club cerró el curso con derrota ante el Atlético Sanluqueño, consumando el cuarto tropiezo liguero consecutivo. 17 derrotas fue el balance del Hércules en su vuelta a la Primera Federación, una cifra solo superada por el colista Intercity. A raíz de ello, en la rueda de prensa posterior al último choque, Rubén Torrecilla señaló que se iba a trabajar para confeccionar una plantilla acorde al escudo. Un mes más tarde, el equipo que presentará el club alicantino sigue siendo una incógnita.

Los únicos movimientos oficializados en lo que se refiere a futbolistas son la renovación de Carlos Abad del pasado viernes 6 de junio, un acuerdo que llevaba cerrado desde el mes de abril y el adiós de Javi Moreno, publicado por el propio futbolista en sus redes sociales. El apartado de fichajes del Hércules está siendo una incógnita. El club cerró a Ben Hamed como el primer movimiento de cara al próximo curso, pero aún no se ha hecho oficial por parte del equipo alicantino. Más allá de rumores de fichajes o renovaciones, los anuncios oficiales se están haciendo de rogar.

En su comunicado, Javi Moreno se ha despedido de la parroquia blanquiazul señalando que desde la distancia apoyará al conjunto alicantino. "Llega el momento de poner punto final a una etapa. Hoy me despido del Hércules, un club al que he representado con orgullo y compromiso cada día que vestí su camiseta. Ha sido un camino intenso, lleno de esfuerzo y de momentos inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, con lo compartido en el vestuario y con el cariño recibido dentro y fuera del campo. Toca mirar hacia adelante, con la tranquilidad de haberlo dado todo por estos colores y con el agradecimiento a la entidad y a todos los que han formado parte de este tiempo. Gracias, Hércules", señalaba el extremo almeriense en sus redes sociales.

Se confió en la continuidad de Rubén Torrecilla y se destacó que el proyecto para la siguiente temporada sería para conseguir el ascenso a Segunda División. Por el momento, la planificación de la plantilla se ha convertido en una incógnita y el revés que ha supuesto la no renovación de Javi Moreno eleva aún más el trabajo a realizar por la comisión deportiva. Junto a esta tarea, se está buscando apuntalar ambas áreas para elevar el nivel del equipo y evitar errores que han perjudicado en gran medida durante la última temporada.

La situación del Hércules contrasta con la de algunos rivales de la Primera Federación. Equipos como el Alcorcón se están moviendo en los últimos días y están añadiendo piezas al nuevo puzle. Los alfareros han oficializado en sus redes sociales la llegada de Iván Pérez, Luis Vacas y Borja Martínez, ex del Hércules procedente del Intercity. Por otro lado, otro posible rival del Hércules como es el Tenerife, también se ha reforzado con la llegada de Marc Mateu, lateral del Eldense. El Antequera ha hecho lo propio anunciando la adquisición de Javi Antón, procedente del Alcoyano.

Otro equipo con un futuro desconocido es el Eldense. El grueso de su plantilla termina contrato a finales de mes y siguen sin tener entrenador. Entre despedidas de muchos futbolistas, la renovación de Dario Dumic y la llegada del delantero Dioni Villalba, son las únicas noticias favorables en lo que se refiere a la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada.

Queda mucho trabajo por realizar en las oficinas del Rico Pérez si se quiere conseguir una plantilla acorde con el objetivo del próximo curso. Defensas, delanteros y ahora mediocentros deberán llegar a Alicante para fortalecer la plantilla del Hércules. Hay buenos mimbres, una gran cantera de la que tirar y un grupo de futbolistas volcado con su entrenador y con el escudo que representan. La afición va a responder pase lo que pase y siempre va a estar ahí, pero también será exigente.