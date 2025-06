El Hércules cierra a Slavy hasta el 2028

La confección de la plantilla del Hércules para la próxima temporada empieza a pillar forma. Borislav Ivaylov Stankov, más conocido como Slavy, ha llegado a un acuerdo con el club alicantino y será blanquiazul las próximas tres temporadas. El jugador hispanobúlgaro de 23 años disputó la segunda vuelta de la temporada en Primera Federación con el Villarreal B. El delantero fue de la partida en 18 encuentros, 12 como titular y anotó 7 tantos con el filial groguet. Se convirtió en una figura importante para los esquemas de Miguel Álvarez, y ahora como agente libre dará un salto en su carrera y recalará en el club alicantino.

La temporada la arrancó en el Eibar, club el cual tiene su propiedad. Su primera mitad de temporada con el conjunto armero fue difícil, ya que no dispuso de muchas oportunidades. Fue usado en cinco partidos solamente, pero el total de minutos en la división de plata no superó los 35. Estuvo en el verde ante Castellón, Levante, Racing de Ferrol, Burgos y Huesca, pero con un papel residual. El siete de enero se oficializó su salida hacia Villarreal con el objetivo de sumar partidos y así fue. Casi un millar de minutos sumó en el filial del submarino amarillo. Fue de la partida en todos los encuentros desde el momento en el que llegó a excepción de dos, curiosamente uno fue ante el Hércules y el otro ante el Sevilla Atlético.

El hispanobúlgaro arrancó su andadura en el fútbol en las categorías inferiores del Huesca, equipo de su ciudad natal. Con 16 años se marchó a la cantera del Valencia, donde estuvo una temporada, la 2018/2019. Su siguiente paso en el mundo del fútbol fue Valladolid, equipo en el que encontró la estabilidad tanto en el juvenil, como en el filial. Durante el verano de 2023, tras cuatro años en el Pucela, se marchó cedido al Unionistas de Salamanca, donde cuajó una temporada sensacional. Se erigió como una figura clave en la categoría y marcó 13 goles en una temporada en la que disputó 33 partidos. Esto hizo que el Eibar se fijara en él y lo fichara como agente libre el pasado verano.

El fichaje de Slavy era una prioridad para la dirección deportiva comandada por Paco Peña. Ya se intentó en el mercado de enero, pero el futbolista se decantó por la propuesta del Villarreal B. Ahora, como nueva incorporación del Hércules, apuntalará una delantera criticada durante la última temporada.

Se van despejando dudas de cara a la plantilla del próximo curso. Otro objetivo de Paco Peña es el de poder adquirir los derechos de Yanis Senhadji, el cual solo pudo disputar 27 minutos antes de caer lesionado de larga duración. El objetivo es que Agustín Coscia siga como blanquiazul, mientras que con Dani Romera no se cuenta. Por tanto, se empieza a vislumbrar cuál será el futuro de la delantera del club la próxima campaña.

La situación del club durante este mercado de fichajes estival no estaba siendo para nada buena. Solo se habían sufrido reveses en lo que se refiere a la planificación deportiva. El gran traspié fue la no renovación de Javi Moreno por el club y su marcha al Pyunik de Armenia, puesto que se trataba de una figura esencial en los esquemas de Rubén Torrecilla. Luego llegó la confirmación del fichaje de Nacho González por el Ibiza. El excentral del Intercity era una de las prioridades del club para apuntalar la defensa, pero el conjunto de Paco Jémez se adelantó y cerró al central.

Slavy se unirá a Ben Hamed como las dos primeras incorporaciones del club de cara a la temporada 2025/2026. La llegada del centrocampista camerunés no se ha oficializado todavía, se intentó en el último mercado, pero no se pudo realizar. Por tanto, será de la partida para la próxima temporada tras convertirse en agente libre. Estas dos llegadas no serán las únicas, puesto que se espera una gran operación llegada y varios movimientos en el club.