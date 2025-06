Una revolución defensiva obligatoria

Salir para dejar entrar. En esto se está resumiendo la política actual del Hércules en lo que se refiere a la línea defensiva. La mala imagen del equipo en las últimas instancias de la temporada motivó la decisión de realizar cambios. Además, los 49 goles en contra en 38 partidos también han influido en la decisión de regenerar la línea defensiva. El nuevo proyecto está en marcha y ya se está cobrando las primeras víctimas. Por lo que respecta a la delantera están empezando a llegar los primeros efectivos con los fichajes de Slavy y Ropero, pero en la defensa solo se ha recibido el revés de Nacho González y su fichaje por el Ibiza de Paco Jémez.

Los centrales con licencia profesional en el club durante la última temporada han sido Josema Gómez, Abraham del Moral, Antonio Montoro y Alejandro Sotillos. Josema ha sido el primero en oficializar su despedida, pero no será el único. Fue uno de los héroes del ascenso, el central abrió el marcador con un martillazo y se ganó el corazón de todos los herculanos con su garra y su compromiso con el club. Pese a no ser un central candidato a partir como titular, se ganó sus minutos y llegó a disputar más de 2000 con siete tarjetas amarillas. Las despedidas nunca son fáciles, pero se tienen que realizar si se quiere avanzar y cumplir con lo prometido, un proyecto que opte al ascenso.

Abraham del Moral tampoco seguirá en el club. El central llegó el verano pasado procedente del Villarreal B como una gran apuesta para apuntalar la zaga del equipo, pero su historia en Alicante no funcionó como ambas partes esperaban. Poco más de 650 minutos ha podido disputar como blanquiazul y la mayoría de ellos han sido fuera de su posición natural. Durante gran parte de la temporada, Rubén Torrecilla lo ha ido situando en el lateral izquierdo, muchas veces como suplente de Retu. Estar fuera de su posición le ha penalizado y su próximo reto será fuera de la ciudad alicantina.

Antonio Montoro ha sido el jugador de campo que más minutos ha sumado dentro del club, con 3030. Pese a ser uno de los hombres más importantes para el técnico extremeño, no será suficiente para continuar otra temporada en el Rico Pérez. En principio no seguirá en el Hércules, ya que la famosa regeneración defensiva no se dará con el madrileño en la zaga. Solo ha recibido tres tarjetas amarillas en toda la temporada, un dato destacable teniendo en cuenta que es central. Se convirtió en un hombre de la confianza de Torrecilla, pero las malas actuaciones globales y los goles recibidos, muchos de ellos con errores defensivos de bulto, le han penalizado.

Alejandro Sotillos parece ser el único central que seguirá en el club otra temporada más. El madrileño de 27 años ha disputado un total de 2426 minutos esta temporada bajo las órdenes de Rubén Torrecilla y ha contribuido con un gol, el 20 de noviembre en la victoria ante el Marbella por 2 a 1. El defensa llegó a Alicante el pasado verano procedente del Fuenlabrada y ha sido el segundo zaguero con más minutos solo por detrás de Montoro. Fue una pieza clave del conjunto madrileño tanto en Segunda División como en Primera RFEF y también lo ha sido con el Hércules en la tercera categoría del fútbol español. Ha visto cinco tarjetas amarillas en 29 partidos disputados, 28 como titular.

Durante gran parte de la temporada, el encargado de subsanar varios errores cometidos por la línea defensiva ha sido Carlos Abad. El portero se ha convertido en un pilar para el equipo y sus actuaciones y paradas han evitado males mayores en algunas ocasiones. Su gran desempeño le valió para ser renovado durante tres temporadas más y fue el primer movimiento oficializado por parte del club de cara a la próxima temporada. Ha disputado 36 partidos de 38 y solo fue suplente en dos debido a problemas físicos.

El proyecto encabezado por Rubén Torrecilla y Paco Peña está empezando a cimentar sus bases. Tras varios reveses, están llegando nuevos futbolistas, pero se está empezando por la delantera. Los defensas parece que se están cociendo a fuego lento, prueba de ello está el fichaje fallido de Nacho González. El conjunto dirigido por Paco Jémez se hizo con uno de los centrales más codiciados en la Primera RFEF, pese a su descenso con el Intercity.