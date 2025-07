Megido: volver a empezar

Es la España de 1981. La Democracia es todavía joven, demasiado frágil y no del todo libre. Pero sí lo suficiente para que algunos exiliados del Régimen, aquellos de la llamada generación interrumpida, regresen al que, pese a quien le pese, nunca dejó de ser su país. Como el escritor Antonio Albajara, recién premiado con el Nobel de Literatura, que regresa a su Gijón natal tras cuatro décadas en Estados Unidos, donde ha combinado una exitosa carrera como docente de Literatura Medieval en la Universidad de California-Berkeley con una producción literaria que le ha dado prestigio y fama internacional. Se podría decir que todo ha ido a la perfección en la vida de Albajara excepto la propia vida: acaba de serle diagnosticada una grave enfermedad y apenas le quedan seis meses. No hay tiempo que perder. La muerte viene con mucha prisa pero el eminente profesor aún tiene asignaturas pendientes y todas ellas confluyen en Gijón.

El eclecticismo del teatro Jovellanos, El Molinón y su Sporting o el colosal Cine Robledo, del que hoy sólo se conserva la fachada que alberga un restaurante de comida rápida; la playa de San Lorenzo y su Paseo del Muro, la Ciudadela de Celestino Solar o la vieja Estación del Norte, hoy convertida en el Museo del ferrocarril asturiano. Todo es tan igual y tan diferente como lo dejó Antonio Albajara cuarenta años atrás. Sus ojos melancólicos recorren el centro y otros lugares emblemáticos de la ciudad mientras su mente trata de esquivar esa bendita y maldita alegría de estar triste. Cosa harto difícil y más cuando se reencuentra con Elena, su amor interrumpido de juventud. Con ella, Antonio trata de recuperar lo imposible: el tiempo y una ilusión que está destinada a morir antes de nacer.

Arsenio posa en formación con sus jugadores en los prolegómenos de su último partido como entrenador herculano. / Vicente Mestre

Como seguramente sabrán, no he hecho más que contarles el argumento de Volver a empezar, la primera película española ganadora del Oscar de Hollywood. Dicho film, dirigido en 1982 por José Luis Garci y donde Antonio Ferrandis hace de Albajara y Encarna Paso de Elena, mostró por primera vez imágenes reales de un partido de Primera División. Fue un Sporting-Atlético de Madrid, con la curiosidad de que salvo Maceda, ningún jugador sabía que Garci estaba grabando.

El George Best espanol

Rebelde sin pausa, blanco con el pelo a lo afro. Mitad genio, mitad jipi. Sus ojos hablaban por sí solos y casi siempre decían la verdad. Su mostacho era uno más de los que conformaban el paisanaje hispánico del comienzo de los 80. Cuando los estadios españoles se convirtieron en el OK Corral del fútbol quinqui, Alfredo Megido ya era uno de los mejores pistoleros. El asturiano más andaluz y el sevillano más gijonés fue el fútbol en estado puro. Libre. Su única atadura era la cadena invisible que unía el balón a su bota derecha. Megido sólo vistió una única vez la roja de la selección española y, por su talento, podría haberla vestido cien veces más. Era una estrella de rock sin guitarra pero con medias y pantalones cortos, un 10 con el dorsal 7 a la espalda y el George Best español… un futbolista de esos que cada vez que nacen rompen el molde.

Alfredo Megido Sánchez (1952) nació sevillano de Peñaflor pero, cuando contaba con apenas un año de edad, se trasladó junto a su familia a Asturias, más concretamente a Avilés, donde su padre, asturiano y minero de profesión, iba a continuar ganándose la vida. Fue, aunque no lo recuerde, su primera vuelta a la casilla de salida. Así pues, en las mojadas calles del barrio de Llaranes, en la casa del histórico y desaparecido Club Deportivo Ensidesa, el guaje Alfredo iba a empezar a marcar sus primeros goles en porterías de dos piedras. Su infancia fue feliz, algo casi inevitable cuando no se le acababan las horas en las callejas corriendo detrás de una pelota (o lo más parecido a ella que pudiera encontrar). Su adolescencia se vio marcada por su ingreso en la escuela de fútbol del Ensidesa -recordemos que fue la primera de España- y por su pase a las categorías inferiores del Sporting. De los estudios, mejor ni hablar. ¿Para qué? A fin de cuentas, este artículo va de deportes y, además, si “Megi” tenía otro sueño aparte del fútbol, este se escribía con letras de canciones de The Beatles y sonaba con los acordes de guitarra de Jimi Hendrix. Nos encontrábamos entre el final de los sesenta y el comienzo de los setenta, la edad de oro de la música llamaba a las puertas. El cuarteto de Liverpool, el genio de Seattle, los Bee Gees, Led Zeppelin, los suecos de ABBA, The Doors, Bowie y su Space Oddity… Cómo no, melenas al viento, todos los chavales querían ser músicos. Incluso algunos lo conseguían. Como el propio Megido, que por aquellos tiempos era bajista en los Deep Sounds. Y, por lo que parece, no lo hacía nada mal. La banda tuvo bastante éxito en Asturias e incluso recibió ofertas para tocar fuera del Principado. Sin embargo, nunca lo hizo. A nuestro protagonista el destino se le puso demasiado cruel: su padre falleció repentinamente y, motivado en buena parte por aquello de “tirar del carro familiar”, tuvo que decidir entre el fútbol y la música. Por suerte para todos eligió lo primero, eligió bien.

Koldo Aguirre, uno de los técnicos con los que más problemas tuvo Megido. / Vicente Mestre

La llamada a filas de Kubala

Era el verano de 1971 y el Sporting de Gijón venía de una temporada muy discreta. Pero si a nivel deportivo el equipo no iba bien, en el aspecto económico tampoco es que estuviese para echar cohetes. Es por esto que, ante la necesidad de refuerzos, al entrenador Luis Cid “Carriega” no le quedaban más opciones que rebuscar en la cantera lo que el primer equipo no le daba. Y allí halló a un extremo habilidoso, de regate eléctrico y potente disparo: Alfredo Megido se acababa de hacer mayor. Su debut en Primera se produjo un cinco de septiembre de 1971 en la Nova Creu Alta, donde el Sporting venció 0-2 al Sabadell. Aquel día, Megido sólo jugó diez minutos pero tuvo tiempo para dejar destellos de su enorme calidad. Tanto fue así que, sólo cinco jornadas después, ya era titular formando un tridente espectacular con Churruca y el legendario Quini. Los tres formados en la academia de Ensidesa y los tres aún hoy añorados por los aficionados sportinguistas más veteranos.

La etapa de Megido en el club de El Molinón duró cuatro temporadas, donde jugó 123 partidos y marcó 21 goles. Paralelamente a esto se empezó a labrar una aureola de bendito-maldito que le acompañó toda su carrera, con la que pasaba de sentar cátedra en el césped a las poco recomendables fiestas nocturnas o a los más acalorados enfrentamientos con los defensas rivales e incluso con sus propios entrenadores, compañeros y aficionados. Eso sí, gracias a su Sporting, alcanzó el cielo: el debut internacional. Era un cinco de febrero de 1975 y Valencia acogía un España-Escocia clasificatorio para la Eurocopa del 76. La Tartan Army de Kenny Dalglish, Tommy Hutchinson y Joe Jordan ante los Kubala Boys de Iríbar, Asensi y Quini. Una Escocia muy física ante una selección española que venía de estar ausente en los Mundiales del 70 y 74 y que atravesaba una de las peores épocas -seguramente la peor- de su historia. El encuentro se presumía muy igualado e intenso. No defraudó. Ya en el minuto 1 se adelantaron los escoceses por medio de Jordan, lo que ponía muy cuesta arriba no sólo el partido, sino también la clasificación para la fase final. El tempranero gol del centrocampista del Leeds United y sobre todo la incapacidad de reaccionar que mostraba la selección rompían en mil pedazos el libreto que Ladislao Kubala había preparado para el partido. El hispanohúngaro no daba con la tecla. Hubo que esperar al minuto 66, cuando se giró hacia el banquillo y vio a ese “tío raro del bigote y el pelo anillado”. Apenas sesenta segundos después de haber entrado al terreno de juego del hoy llamado Mestalla, Megido aprovechaba una buena jugada de Rexach y hacía el tanto del empate. Lo del asturiano había sido llegar y besar el santo. Incluso pudo marcar algún gol más pero el marcador ya no se movería. Fue un debut tan prometedor como paradójico: Kubala jamás volvería a convocarlo.

Granada y Sevilla: sus primeros reinicios

Dicen los entendidos que ni el del Barcelona, ni el del Nápoles. Ni siquiera el de Boca o el de México 86: no hay mejor Maradona que el primero, el que no se vio, el de Argentinos Juniors, el de la época en la que apenas hay vídeos. Con Alfredo Megido, salvando las distancias, pasó un poco lo mismo. Había fichado por el Granada por veinte millones de las pesetas de 1975. Una pasta. No era para menos, iba a ser un jugador franquicia, diferencial, destinado a marcar una época en la ciudad de la Alhambra. Pero todo salió del revés. Megido se vio superado por las circunstancias y, a pesar de sus seis goles en treinta y cuatro apariciones, no sólo no logró hacer protagonista al Granada sino que ni siquiera pudo salvarlo de un pésimo final de temporada que les llevó a un inesperado descenso a Segunda. Sólo contaba con 24 años y ya había paladeado las hieles del fracaso. Y lo que es peor y aún no sabía, es que había comenzado su lento declive, su cuesta abajo.

Megido se va del sevillista San José durante un Hércules-Sevilla (5-1) de 1981. / Vicente Mestre

Tras la decepción nazarí, llegó su fichaje por el Betis. Catorce millones, su mala relación con Héctor Núñez -técnico del Granada- y la opción de seguir en Primera tuvieron la culpa. Vestirse de verdiblanco suponía, en cierta manera y de forma consciente, su primer reinicio, su primera vuelta al comienzo, al lugar donde nació. Como no podía ser de otro modo, en Sevilla fue presentado como el hijo pródigo, como el complemento perfecto para el meta Esnaola y la estrella Cardeñosa. Y hasta incluso, aunque fuera de forma intermitente, lo fue. Por desgracia para el Hércules y para Arsenio Iglesias.

Alicante, cinco de junio de 1977. Quedaban apenas diez minutos para el inicio del partido de vuelta de Copa del Rey entre el Hércules y el Betis. Con el premio de las semifinales en juego, el José Rico Pérez registraba un lleno hasta la bandera con cerca de 22 mil espectadores -entonces no existía la grada “Tejero”- y todos los ojos estaban puestos sobre él, sobre el hombre discreto, Arsenio Iglesias Pardo. El semblante del Zorro de Arteixo era un crisol de tensión, serenidad, incertidumbre y esperanza. Su Hércules, el mejor de todos los tiempos, estaba ante un fin de ciclo que, por decisión propia, también le afectaba a él. Todos sabían que, caso de caer eliminado ante los verdiblancos, Arsenio jamás volvería a sentarse en el banquillo local del coliseo blanquiazul. Seguramente por la posibilidad de que fuese su último partido al frente de los alicantinos y a instancia de Baena y Giuliano, posó en formación junto al resto de jugadores que se iban a medir al Betis, algo insólito en un entrenador. Con los prolegómenos ya finalizados, el silbato del árbitro daba por iniciadas las hostilidades. Los primeros minutos fueron de tanteo, donde sólo la presencia de Barrios en el ataque local y las internadas de Megido en los visitantes amenazaban con romper el cerocerismo. Hasta que, en la recta final del primer tiempo, llegó el 0-1 de Anzarda tras un centro desde la izquierda. La eliminatoria se le había puesto muy cuesta arriba a los locales. Pero todo cambió tras el descanso. A la salida de vestuarios, el Hércules era otro pero, a la vez, el mismo equipo que había sido siempre durante el periodo de Arsenio: duro al contacto, intenso y con carácter. Fruto de ello, llegó el empate de Barrios con un magnífico cabezazo en el minuto 55. Con el 1-1, el asedio a la meta bética se hizo total, con el meta Esnaola salvando cada acometida de San Cayetano, Ferrer Díaz y especialmente Barrios. Hasta que, tras una transición rápida por banda, llegó otro zarpazo certero del Tigre: dos a uno, la eliminatoria empatada y la grada enfervorizada. Había partido, había eliminatoria. El sueño de hacer historia en la Copa del Rey había resucitado... Sin embargo y pese al acoso y derribo al que siguieron siendo sometidos los visitantes, el marcador Dardo ya no se movería. Ni siquiera en la prórroga, donde el Hércules estrelló un balón en la madera. El pase se iba a definir en la tanda de penaltis. En ella, por desgracia, la figura de Esnaola se hizo más grande si cabe y, tras detener los lanzamientos de San Cayetano y Giuliano, los béticos dinamitaron los sueños de gloria del Hércules. Apenas veinte días después, Megido y sus compañeros levantaban la Copa del Rey tras superar, de nuevo en los penaltis, al Athletic de Bilbao en el Vicente Calderón.

El fugitivo siempre encuentra taxi libre

Como era de esperar y más tras el éxito copero, a Alfredo Megido se le exigía aún más. Especialmente su entrenador en el Betis, Rafael Iriondo, con el que tenía problemas por sus salidas nocturnas y por su indisciplina táctica. Sobre su complicada relación con él, el propio Megido dijo una vez que era “como en un examen, cuando sacas un ocho y van y te riñen, diciéndote que podrías haber sacado un diez”. Obviamente, su salida del Betis era cuestión de tiempo. Estuvo a punto de firmar por los brasileños del Corinthians y el Flamengo en lo que los jóvenes de hoy habrían denominado como “fichaje random” pero lo impidieron unos problemas relacionados con el pasaporte. Y, cuando todo parecía indicar que le tocaba vivir otro año tormentoso con Iriondo en Sevilla, surgió la opción francesa y se marchó cedido al Girondins. Ya se sabe, un buen fugitivo de la disciplina táctica siempre encuentra taxi libre. Con los bordeleses jugaría la segunda vuelta de la Liga francesa, recuperando viejas sensaciones, mostrando un muy buen nivel de juego -cinco goles en dieciséis partidos- y, lo que es más importante, más dosis de regularidad.

Una alineación del Hércules, siendo Megido el primero por la izquierda de los agachados, justo debajo de Baena. / Vicente Mestre

Tras su etapa al otro lado de los Pirineos tocaba regresar a España y a un Betis que acababa de descender a Segunda División. En su rentrée verdiblanca, Megido hizo una buena campaña… cuando sus aductores se lo permitieron. Al final, tras muchos problemas de lesiones, el balance de su último año como bético no fue malo del todo: veintidós partidos, cinco goles y un ascenso a Primera. No obstante, su etapa en Sevilla estaba caducada. Era un secreto a voces. En su siguiente destino no se movería de Andalucía. Sólo le tocaba cambiar el Guadalquivir por el Guadalmedina, la Giralda por la Alcazaba y el adobo por el boquerón frito. Su llegada al Málaga fue vista como una especie de “matrimonio de conveniencia”: el futbolista tenía la oportunidad de un nuevo renacer en un club donde sería la estrella absoluta, mientras que los de La Rosaleda adquirían un jugador capaz potencialmente de llevarles a otro nivel. Se suponía que era un win-win. Pero lejos de serlo, el Málaga acabó colista y sólo él “ganó” gracias a sus ocho goles. Mejor dicho, se ganó un contrato por tres temporadas con el Hércules tras un final de campaña un tanto truculento y con posible biscotto de por medio. Estábamos ante un Málaga-Hércules correspondiente a la penúltima jornada de la Primera División, temporada 79/80. Los locales llegaban matemáticamente descendidos mientras que los alicantinos necesitaban imperiosamente la victoria para asegurar su continuidad entre los grandes. Además, se daba la circunstancia de que la ficha de Megido iba a ser inasumible para el Málaga en Segunda. Pues bien, con estos antecedentes se pueden imaginar qué pasó: el Hércules venció (demasiado) fácil, selló la permanencia y, como hemos dicho antes, fichó por tres años al internacional asturiano de Peñaflor. Blanco (y azul) y en botella.

Ir a ver a Megido

Entre las decenas de peculiaridades que rodean al Hércules Club de Fútbol y al herculanismo en general, hay una que llama especialmente la atención. Y es que, mientras que en la inmensa mayoría de las ciudades la gente habla de “ir al fútbol”, en Alicante siempre ha sido tradición decir aquello de “ir al Hércules”. Esta particularidad cobró una nueva dimensión en 1980, en la que el aficionado iba al Hércules, iba a ver jugar a los blanquiazules... pero sobre todo iba a ver a Megido. Cada partido en el coliseo blanquiazul era un clínic de genialidad, de internadas vertiginosas, de controles portentosos, de driblings electrizantes. El de Peñaflor se había reencontrado por fin con su fútbol.

¿Qué podíamos esperar del Hércules de Megido en aquella temporada 80/81? Se podría decir que a aquel equipo no es que le faltase nada. El entrenador Koldo Aguirre se había traído del Barcelona al portero Amigó y al lateral Serrat y todavía conservaba a varios de los miembros de la “camada” de Arsenio Iglesias, como el capitán Baena, Carcelén, Aracil, Giuliano o José Antonio. Asimismo, el técnico vasco disponía de una tripleta de auténtico lujo: Churruca, Megido y Kustudic. Lo cierto es que había buenos presagios para el inicio de la temporada. Que se cumplieron a medias. Y es que, aunque los alicantinos no pasaron apuros en ningún momento e incluso dejaron varios partidos para la posteridad (como el 0-2 en Mestalla o el 5-1 al Sevilla con exhibición incluida de Megido), siempre existió la sensación de que aquel equipo estaba para objetivos más ambiciosos. Al final, los herculanos acabaron decimoterceros y Megido volvía a sentirse importante. ¿Sería este, su enésimo “volver a empezar”, el definitivo?

El eterno retorno

Sin el mítico Giuliano (lesionado de larga duración) ni los traspasados Carcelén y Kustudic (al Real Madrid y Mallorca, respectivamente), el Hércules continuaba desangrándose temporada a temporada. Qué poco quedaba de los buenos tiempos de “la Madriguera de acero”. Si el aficionado que acudía al Rico Pérez buscaba la fiabilidad y la seguridad de Santoro, Deusto, Rivera, Quique o el propio Giuliano encontraba las dudas de Sala, Ernesto o Cartagena; si anhelaba los pulmones, la potencia o la clase de Saccardi, Betzuen o Juan Carlos se iba dar de bruces con las limitaciones físicas o técnicas de Santi, Vidal o Sandor Müller; y por supuesto, si fantaseaba con la determinación y la sensación de permanente peligro del Tigre Barrios o Charles era mejor que cerrase los ojos, que es como mejor se sueña. Aquel Hércules de mediados de los setenta ya no tenía casi nada que ver con el de la temporada 81/82. Al término de aquella campaña, el balón dictaba sentencia: penúltimo puesto y vuelta a Segunda División ocho años después. Ni siquiera el mejor Megido, que estuvo casi toda la temporada missing por diversos motivos, hubiera podido hacer mucho para evitar lo que, desde el comienzo, era una “crónica de un descenso anunciado”.

Al año siguiente, como no podía ser de otro modo, el Hércules de Alicante partía como máximo favorito para retornar a Primera. Más aún porque conservaba a buena parte de la plantilla de la temporada anterior. Pero todo salió del revés. Primero porque Paquito, el nuevo míster, no consiguió que sus jugadores cambiaran el chip y dejaran atrás la mala dinámica del año pasado; segundo porque ni el húngaro Müller ni Megido, las dos estrellas del conjunto blanquiazul, lograron adaptarse a la nueva realidad del club en una Segunda División donde primaba lo físico; y tercero porque el Hércules, debido al estatus de club grande que se había labrado durante la época dorada, era el equipo a batir y se medía cada domingo a equipo hipermotivados para vencerle. Todo esto se tradujo en un inicio catastrófico -que se llevó por delante a Paquito- y, tras una mejora significativa con la llegada de Pachín, en una discreta octava posición final que supo a muy poco. Megido apenas tuvo participación y únicamente disputó ocho partidos de Liga (cero goles). Su última vez con el Negre Lloma en el pecho fue en un 23 de enero de 1983, ante el Xerez en el estadio José Rico Pérez, ante ese público que tantas veces había vibrado con su juego. Pero aquella tarde no tocaba. Triste empate a uno y floja actuación del asturiano, fiel reflejo de sus últimos (malos) tiempos en el Hércules Club de Fútbol. Y es que, paralelamente a su bajón físico, durante su etapa alicantina, Alfredo Megido potenció su -ya de por sí potente- lado juerguista, su parte canalla. No era extraño verle trasnochar y frecuentar tugurios en horas que no debía y con unas copas de más. Esto, como es lógico, causaba un gran malestar en la entidad de Foguerer Romeu Zarandieta, hasta el punto de que el propio presidente Rico Pérez ordenó al entrenador Pachín que no le alinease bajo ningún concepto. Semanas después de este hecho y con problemas de cobro incluidos, el genial jugador discutió vehementemente con su técnico, que le dijo que era el presidente el que no permitía que jugase. Megido, visiblemente indignado, le respondió con un claro y concluyente “tú te lo pierdes”, dio un portazo y se marchó. Para siempre. Del Hércules y del fútbol.

Retirado del deporte a los treinta, había que explorar el mundo de los negocios. Un nuevo reseteo. El Megido 2.0 empezó montando una tienda de ropa para niños en Granada para después, tras fracasar y quedarse casi sin blanca, embarcar hacia la aventura americana. Primero rumbo a la República Dominicana -donde fundó una embutidora, que también fracasó- y después a Cuba. Allí, en la isla de José Martí y de Fidel Castro, tampoco le fue bien en el aspecto profesional pero, al menos, encontró el amor. Su nombre, Idania; su mayor virtud, hacer que Megido fuese también Alfredo, que fuera más persona que personaje. Que se quisiera y se cuidara más. Y es que, durante su estancia en La Habana y ante el mal estado físico que presentaba, un médico amigo le hizo un chequeo, determinando que padecía una arritmia muy importante y que estaba en serio riesgo de sufrir un infarto. Ante esto, el exherculano volvió a España para confirmar un diagnóstico que, no sólo se reafirmó, sino que además se le tuvo que intervenir de urgencia en una operación que se complicó mucho debido a su problema de riego. Su vida corría serio peligro pero este partido tocaba ganarlo. Finalizada con éxito la operación, se casaba con Idania y se establecía de nuevo y definitivamente en Avilés, en su Asturias (casi) natal. Y es que, como dijo una vez Gabriel García Márquez, “vale la pena volver a empezar, una y mil veces, mientras uno esté vivo”. Como hicieron Albajara y Megido. Como usted, como yo. Como todos.