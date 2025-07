Alvarito se despide del Hércules "agradecido"

Siempre en la memoria. En el recuerdo de la hinchada, que lo abrazó desde su llegada al equipo en 2022. Carismático, inquieto, indomable muchas veces, fiel al sentimiento y al escudo, pertenece a ese exclusivo grupo de nombres que permanecen, que no se borran a pesar de haber sido héroe en el fútbol de esparto, el que araña, el que no se sostiene con derechos de retransmisión sino con el esfuerzo de quienes aplauden o sufren con el equipo cada domingo. Llegó siendo Alvarito y se marcha como don Álvaro Hernáiz, un capitán sin brazalete, un buen futbolista.

El extremo madrileño sabía que no contaban con él. Su agente se lo trasladó después de una primera toma de contacto al final del ejercicio. La continuidad de Rubén Torrecilla en el banquillo le terminaba de cerrar las puertas. El atacante, desde la llegada del técnico blanquiazul, ha ido perdiendo presencia y protagonismo pese a sus esfuerzos (netamente perjudiciales para sus propios intereses) de dejarse la piel en una demarcación antagónica a sus condiciones, la de lateral diestro.

La mayoría de minutos de que ha dispuesto esta última campaña, la tercera seguida en Alicante, los ha quemado en tareas defensivas sin rechistar, sin un mal geto, sin dejar de sumar. Solo once titularidades y únicamente tres encuentros completos en 38 fechas. Ni siquiera la estampida de Javi Moreno le dio algo de chance porque la decisión estaba tomada desde antes. La comisión deportiva considera que Alvarito ha alcanzado el tope que podía ofrecerle al proyecto y eso no le ha valido para ganarse la confianza del entrenador, que casi siempre elige a otros antes que él para armar las ofensivas.

Sin continuidad

Las dificultades físicas le han impedido desarrollarse con naturalidad, evolucionar para bien, y a pesar de eso ha marcado tres goles, uno menos que Dani Romera, que también se ha quedado sin sitio en la propuesta que viene, la que peleará por devolver al Hércules al fútbol profesional más de diez años después.

Alvarito se despidió por carta a través de sus perfiles personales en redes sociales. Lo hizo sin asperezas, sin dobles sentidos, sin emplear las fórmulas veladas de quienes tratan de sembrar discordia. "Ha llegado el momento de despedirnos y lo hago con la cabeza alta por haberme dejado todo por este escudo y de haber llevado con orgullo el brazalete de capitán del Hércules", empieza escribiendo uno de los jugadores que más festejó (y más se implicó) en el salto de categoría dado por el club en 2024.

"Llegué para cumplir el objetivo del ascenso y me dejé todo lo que llevo dentro por defender esta camiseta y lo logramos aquel 5 de mayo", suscribe Alvarito. "Alicante siempre será parte de mí, el Hércules siempre estará en mi corazón y en el de mi familia", reconoce. "Gracias a vosotros, afición, por darme vuestro cariño desde mi llegada, a todos esos niños y niñas que me hacían sonreír y que me daban tanto cariño. Jugar en el Rico Pérez ha sido muy especial", reconoce el orgulloso hijo de Trinidad.

Carta de despedida mostrada por Álvaro Hernáiz en su perfil de la red social X. / INFORMACIÓN

"Gracias a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirección deportiva y personal del club por estas tres temporadas, os deseo lo mejor para el futuro", acaba exhortando 'AH7' en su adiós limpio, elegante, inmaculado como su forma de entender el juego.

Alvarito, que se fue a seis tantos en cada uno de sus dos años anteriores como blanquiazul, se va con la certeza de que aún le quedaban cosas por darle al Hércules, pero la alta exigencia que ha demostrado la categoría para quienes aspiran a abandonarla por arriba obliga a buscar otros perfiles, sobre todo en puestos en los que, a pesar del empuje, la dedicación y el marcado sentimiento de pertenencia, no se ha sobresalido.

La anécdota... ¿que le condenó?

Víctima de los pretextos técnicos empleados para forzar el retraso de su posición en el campo, protagonizó uno de esos momentos que acaban definiendo la naturaleza indómita de algunas figuras imprescindibles en la memoria colectiva. En la penúltima jornada del curso anterior, frente al Badalona Futur, Alvarito era fundamental para el entrenador. Su paso al frente, entre otros, valió para cambiar el signo de un desenlace que olía enfermizamente a fracaso dos meses antes.

Después de enlazar cuatro victorias, los alicantinos visitaban al conjunto que se inventó el exdirectivo del Barça Toni Freixa. Ese día solo valía ganar para depender de sí mismo en la última jornada, frente al Lleida, en la final por el ascenso que se debía disputar en el José Rico Pérez. El madrileño adelanto a los suyos en el minuto 6. Como tenía 4 amarillas, Torrecilla decidió sentarlo en el minuto 62 para garantizarse su concurso en el duelo definitivo. Pero con Alvarito nunca se puede intuir el siguiente paso. Mendes anotó el 1-2 en el 80, otra vez él, entrando desde el banco, y Alvarito no pudo aplacar su alegría. Echó a correr para festejarlo y, estaba tan exultante, que acabó abrazado a la hinchada en la otra punta del campo.

DSC_5376.JPG / Paco Largo / LOF

El colegiado castigó su osadía, su abandono de la banqueta, su cruce del terreno del juego, con una cartulina, justo esa que el preparador blanquiazul trataba de evitar retirándolo del césped pese a la incertidumbre en el marcador (1-1). Se perdió la madre de todas las batallas por aquello, lo tuvo que vivir desde la grada, quizá por eso fue uno de los más activos tras la invasión de la cancha que se llevó por delante a Carlos Abad en una imagen para la historia indeleble de la entidad. Hoy se marcha un grande... y nadie con pulsión blanquiazul en las venas le olvidará.