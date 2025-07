Agustín Coscia sigue sin destino y Yanis Senhadji se aleja del Hércules

La confección del equipo continúa, la renovación de las dos áreas, objetivo principal de la comisión deportiva del Hércules, avanza de modo proceloso en un mercado estival en el que las operaciones más significativas se van cocinando a fuego lento por la alta competencia entre clubes con objetivos ambiciosos. Dos de los nombres propios, Agustín Coscia y Yanis Senhadji empiezan a desdibujarse en el horizonte blanquiazul, aunque en ninguno de los casos aún se den por descartados.

El delantero argentino es libre para buscar nuevo destino después de que su contrato de dos años expirara el pasado 30 de junio. El interés mostrado por su posible continuidad no pasó de propuesta verbal, así que el jugador de Rosario no dispone de una oferta herculana para seguir haciendo historia tras el cabezazo que convirtió al equipo de Rubén Torrecilla en campeón de liga el 5 de mayo de 2024.

No hay dudas del rendimiento del futbolista –que además goza del respaldo absoluto de la grada por su desempeño dentro del césped–, pero la concreción de perfiles en la que se está trabajando ahora mismo tiene a otros atacantes como opciones prioritarias para acabar de apuntalar una demarcación que ya cuenta con dos buenos especialistas: Unai Ropero y Slavi. La idea es sumar un tercer goleador contrastado a esa lista con licencia profesional y otro más menor de 23 años.

El atacante de Rosario, de vacaciones en su país, es libre para buscar un nuevo destino desde el pasado 30 de junio tras expirar su contrato

En este capítulo entraría el canterano del Betis, quien, sin embargo, no acaba de ver clara su vuelta a Alicante después de haber superado completamente, según los médicos del conjunto andaluz, la cirugía de menisco que arruinó su estancia a préstamo en el Hércules, que apenas disfrutó de unos pocos minutos del campeón de Europa con la Rojita.

A lo largo de este fin de semana se debía producir un último encuentro con su oficina de representación para acabar de decidir el destino del nueve catalán, que ya goza del alta médica y ha estado trabajando en su readaptación para poder iniciar la pretemporada, bien en Sevilla, con el filial verdiblanco, bien en otro club que esté dispuesto a abonar su traspaso en caso de no mediar cesión.

Yanis Senhadji, en su debut con la camiseta del Hércules en su único partido jugado como blanquiazul. / Alex Domínguez

Esfuerzo económico

El Hércules estaba decidido a hacer ese esfuerzo, aunque ha dejado de ser optimista con sus opciones de cerrar la operación con éxito y va haciéndose a la idea de que no podrá contar con un jugador que dejó muy buenas sensaciones en su estreno (testimonial) como blanquiazul. Yanis, tras frustrarse su estancia en el Tenerife el curso pasado (desde donde saltó a Alicante en febrero), en Segunda División, desearía volver a intentarlo en la categoría de plata. Y, si no fuera posible, ya exploraría la vía herculana, que puede no estar abierta para cuando ese día llegue porque la comisión deportiva ha dejado de tenerle como baza prioritaria y ha activado otras soluciones, aunque aún falte más de un mes y medio para el arranque del campeonato en Primera Federación, fijado ya para el último fin de semana de agosto (días 30 y 31).

Coscia es consciente de que si prorroga su estancia en Alicante no tendrá fácil ser protagonista de arranque a juzgar por los refuerzos realizados y lo que está aún pendiente, pero nunca ha gozado de esa condición como herculano y siempre ha acabado adelantando a sus competidores en la punta del ataque. Tanto él como Yanis siguen en el radar blanquiazul, pero a medida que pasan las jornadas sus posibilidades de sellar el acuerdo se desinflan.