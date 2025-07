El Hércules ficha a Nacho Monsalve hasta 2027

Quinto refuerzo sellado. El Hércules hace oficial la contratación de Nacho Monsalve hasta 2027. El central se compromete dos temporadas con el conjunto blanquiazul y se convierte en el quinto refuerzo estival del proyecto 2025-2026, que inicia la pretemporada esta misma semana. El defensa madrileño, que el pasado marzo cumplió 31 años, salta desde el Eldense al conjunto blanquiazul decidido a ganarse en el Rico Pérez los minutos que no tuvo en el Pepico Amat.

Se trata de la segunda incorporación destinada a fortalecer el eje de la defensa, punto débil el curso pasado, para unirse en esa línea capital de contención a Adrián Bolo, recién firmado, Alejandro Sotillos, Antonio Montoro y Rubén Cantero. En principio, la intención de la comisión deportiva blanquiazul es seguir consolidando ese puesto, por lo que seguramente haya una baja, como mínimo, en el actual plantel de centrales y todo hace indicar que será uno con licencia profesional que el curso pasado no ejerció como lateral diestro ocasional.

Razones para su fichaje

Con Monsalve, el Hércules trata de ganar algo de lo que no dispuso en su estreno en Primera RFEF, fortaleza en el juego aéreo y salida limpia de la pelota desde atrás, aunque los números del zaguero madrileño, en su segunda campaña como deportivista, distan mucho de ser representativos. Apenas ha gozado de oportunidades tras su regreso a España. 20 partidos ha disputado en la temporada y media que ha sido azulgrana, en Segunda División.

Ahora, en la tercera categoría, su rendimiento (y su protagonismo) deberían mejorar. En algunos momentos de su carrera se ha desenvuelto bien como lateral zurdo, lo que le da un plus de empleabilidad dentro del bloque con el que empezará a trabajar Rubén Torrecilla en los próximos días. El Eldense no valoró su continuidad tras el descenso, pero es que solo dos futbolistas (y de momento) tienen opción de seguir después de la purga profunda aplicada al vestuario después del fiasco económico que supone abandonar el paraguas de los derechos de retransmisión cotizados por LaLiga.

Todas las fechas del Hércules en la temporada 2025-2026 en el grupo 2 de Primera RFEF. / HCF

Al expirar su contrato con el Deportivo el pasado 30 de junio, no se ha emitido comunicado anunciando su marcha, pero él sí ha querido despedirse del Nuevo Pepico Amat con un mensaje a través de su perfil personal en Instagram: "Agradecido al Eldense y a la gente que ha confiado en mí. A los que me abrieron las puertas del club y los que me han cuidado durante este año y medio. Os deseo lo mejor para el futuro", ha escrito el jugador, que se encontrará con su ex equipo este mismo curso, en el grupo 2, en la pugna directa por el ascenso.

Hombre valiente

Monsalve inició su aventura en el Rayo Majadahonda y se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, con el que terminó debutando en Primera División en 2016. Fue solo una vez. El Cholo Simeone premió su esfuerzo con 90 minutos en la goleada rojiblanca (5-1) sobre el Real Betis. Luego, como tantos otros en canteras de clubes de referencia continental, tuvo que buscar acomodo fuera para seguir creciendo como profesional. Pasó por el Deportivo de la Coruña, el Rayo Vallecano y el Recreativo de Huelva.

Nacho Monsalve, durante un entrenamiento con el CD Eldense en el Nuevo Pepico Amat. / CD Eldense

Aquella última cesión fue determinante para probar fortuna fuera de España, donde compitió en la liga holandesa (FC Twente y NAC Breda), la búlgara (Levski Sofía) y la polaca (LKS Lodz), desde la que fue "rescatado" por Manu Guill, ahora director deportivo del CD Tenerife, para reforzar la zaga del Eldense hace dos inviernos.

La rutina de Monsalve variará poco con el traslado futbolístico a la capital, dado que vive en ella desde su fichaje por el Deportivo en enero de 2024 junto a su mujer, la influencer Leticia Domenech y sus dos hijas. Está citado este 9 de julio para someterse a los exámenes médicos y analíticas antropométricas antes de comenzar con las sesiones de trabajo sobre el césped este mismo viernes.