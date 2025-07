Rubén Torrecilla, entrenador del Hércules: "Todavía faltan tres o cuatro fichajes por llegar"

El Hércules volvió al trabajo después de las vacaciones y lo ha hecho con las energías renovadas. Con cinco caras nuevas (de momento) y con la base del año pasado, el conjunto alicantino arranca la tercera temporada con Rubén Torrecilla a los mandos. "He desconectado todo lo que he podido. He llegado con la energía que traje el primer año y con ganas de hacer grandes cosas con el club. Estamos conformando una plantilla importante con la base del año pasado, la idea del club es hacer un equipo para subir al fútbol profesional y para ello tenemos que hacer bien las cosas y estar todos unidos", comentaba el técnico durante las pruebas médicas.

Ha señalado también que todavía faltan por llegar tres o cuatro fichajes más para conformar la plantilla que en su día le pidió a Paco Peña y a Enrique Ortiz. "Queremos tener una plantilla amplia con un gran abanico de posibilidades para poder llegar a final de temporada con las máximas garantías posibles, ya que ahí es donde se ganan las competiciones. De los jugadores que han venido, a algunos ya intentamos traerlos en enero, como Slavy o Ben Hamed. Todo lo que se ha firmado son jugadores de garantías. Nacho Monsalve nos va a dar experiencia, además de hambre y ganas de seguir creciendo, luego jugadores como Bolo nos darán ese plus de energía para conseguir lo que queremos".

Tras ser preguntado por los nuevos delanteros que el Hércules ha firmado, Torrecilla ha comentado que se estaba buscando un perfil con gol tras la marcha de Javi Moreno. Ha recalcado que la gente que ha llegado es joven y lo hace con muchas ganas. También, que Unai Ropero ya marcó goles en el fútbol profesional con el Eldense. Tanto miércoles como jueves se llevarán a cabo los reconocimientos médicos y luego, el viernes y el sábado se empezará a pisar campo.

Todavía faltan 51 días para el debut oficial del Hércules en la Primera Federación, por lo que la vuelta al trabajo ha sido antes de lo esperado. "Hemos llegado antes porque tenemos el partido ante el Elche, que creo que va a ser bonito. Vamos a intentar llegar con las mejores condiciones. Tenemos siete amistosos y a mi me encanta jugar contra equipos importantes", añadía Torrecilla. Además, le ha mandado un mensaje a la afición pidiendo ilusión y unidad.

Carlos Abad

El portero de 30 años arranca su cuarta temporada como blanquiazul y ha reconocido estar con mucha ilusión. "La temporada pasada, por mucho que el objetivo fuese asentarse en la categoría, este año todos queremos más, ya sea "play-off" o ascenso. El año pasado aprendimos que esta liga es muy complicada, muy competida y va a suponer mucho esfuerzo", señalaba el guardameta.

Tras ser preguntado por las nuevas incorporaciones, ha respondido lo siguiente: "Todo el que viene al Hércules viene con la ilusión de representar a un gran club y es lo que esperamos de los nuevos. Nosotros, los veteranos, intentamos ayudarles a que se acoplen lo más rápido posible para empezar a disfrutar del club".

"Es un orgullo poder vestir la camiseta del Hércules tanto tiempo. Desde que llegué me he sentido muy identificado con el club, la gente y la ciudad. Estoy muy a gusto y esos fueron los motivos por los que renové. Tanto el club como yo podemos crecer juntos", objetaba Carlos Abad.

"El club necesitaba estabilidad y una base sólida. En las últimas temporadas lo hemos conseguido. La estabilidad es importante para todo el mundo, todos tenemos épocas y Rubén Torrecilla ha implantado un carácter al club que es el ideal. De su mano va a haber más estabilidad, vamos a seguir con el mismo trabajo y el día de mañana dejará un buen legado", sentenciaba.