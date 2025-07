Carla Maronda: "Este partido no es solo un juego, es una lucha por nuestra autonomía"

El próximo 19 de julio, el estadio José Rico Pérez será escenario de una iniciativa solidaria impulsada por el Hércules CF, su equipo paralímpico, la Asociación de Veteranos del propio club, los veteranos del CD Leganés y distintas organizaciones sociales. La jornada tiene como finalidad recaudar fondos y dar visibilidad a la situación de las personas amputadas, representadas en este caso por Carla Maronda, una joven de 25 años que sufrió la amputación de sus cuatro extremidades tras una grave infección bacteriana.

Durante la presentación del acto, celebrada en el mismo estadio, Maronda explicó con claridad las dificultades a las que se enfrentan quienes viven con amputaciones. Subrayó que las prótesis funcionales, indispensables para recuperar cierta autonomía, tienen costes inasumibles para muchas familias, y denunció que el sistema público solo cubre modelos básicos, que no siempre se adaptan a las necesidades reales. “Las prótesis no son elementos opcionales. Sin ellas no puedes caminar, comer, ducharte o trabajar con independencia”, afirmó. También mencionó otros gastos asociados, como la adaptación de la vivienda o del vehículo, la fisioterapia continua o el apoyo psicológico, todo ello fuera del alcance económico de muchas personas.

Maronda señaló que su caso no es una excepción. “En España hay miles de personas amputadas que no tienen acceso a las herramientas necesarias para rehacer su vida. Esto no puede seguir siendo invisible”, declaró. A través de su asociación, "Turbante sobre mis manos", busca ofrecer asistencia psicológica, orientación económica y apoyo social a personas que se enfrentan a procesos similares. Además, hizo un llamamiento a las administraciones públicas para que revisen el catálogo de prestaciones y garanticen un acceso equitativo a las prótesis. “Esto no va de caridad. Va de derechos”, concluyó.

Deporte inclusivo y compromiso social

En la rueda de prensa participaron también representantes de las entidades organizadoras. Jesús Sanz, portavoz de los veteranos del CD Leganés, destacó el papel del deporte como herramienta de cohesión e intervención social, más allá de la competición. “Los veteranos estamos para aportar, y este tipo de acciones nos permiten hacerlo de forma útil”, señaló. Javier Espejo, desde la Asociación de Veteranos del Hércules, subrayó la importancia de visibilizar realidades como la discapacidad o la amputación desde espacios públicos como un estadio de fútbol.

Sergio Clemente, responsable del Hércules Paralímpico, incidió en la importancia de la inclusión real en el deporte. “La discapacidad no debe ser una barrera para participar en ningún ámbito de la vida, y el deporte es uno de los espacios donde más se puede avanzar en este sentido”, explicó. El equipo paralímpico del Hércules, formado por personas con distintas discapacidades físicas, orgánicas, sensoriales e intelectuales, competirá también en el encuentro.

El partido tendrá lugar el viernes 19 de julio a las 19:00 horas. La entrada tendrá un coste simbólico de cinco euros, y lo recaudado se destinará íntegramente a la fundación impulsada por Carla Maronda. Además del partido, habrá rifas y actividades organizadas con la colaboración de empresas y asociaciones locales.