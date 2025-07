Nico Espinosa, capitán del Hércules: "La unión del vestuario es lo que nos da vida"

Rubén Torrecilla mantiene su plan. Segundo día de trabajo sobre la hierba completado, esta vez en Fontcalent. El Hércules cierra su primera toma de contacto con la rutina laboral tras las vacaciones y lo hace sin sobresaltos, sin contratiempos musculares, con un nutrido grupo de jóvenes aventajados procedentes de la cantera, monitorizando a Richie Dapaah, que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla al margen, progresando, evolucionando bien, y con el cuerpo técnico esperando a las últimas incorporaciones, entre ellas la de Javier Rentero.

La adquisición en propiedad del central madrileño está sujeta al proceso lógico (y burocrático) de cualquier traspaso debido al pago que hay que realizar, cien mil euros, para formalizar su salida unilateral del Alcorcón, acordada por todas las partes implicadas en el fichaje del central madrileño. El defensa liderará la última línea de contención blanquiazul en el eje de la zaga junto a Bolo, pero para verlos entrenar juntos, de momento, hay que esperar, como mínimo, hasta la semana que viene.

Oriol Soldevila, mirando a cámara, en la primera sesiónde trabajo que se lleva a cabo en Fontcalen. / Álvaro Egea / HCF

Tras los exámenes médicos y las analíticas antropométricas practicadas por los especialistas de Klinik PM el miércoles y el jueves en sus instalaciones facultadas de la capital, el Hércules 2025-2026 se ha puesto en marcha con 28 futbolistas, ocho de ellos integrantes de la base blanquiazul.

El preparador extremeño ha puesto a entrenar en dinámica del primer equipo al que será su tercer guardameta, Marcos Mompeán, y a siete jugadores de campo: Fede Álvarez, Sofiane Adbelmalek, Sergio Gutiérrez ‘Guti’, Sergio Carrasco, Borja Pérez, Bojang Abdoulie y a Jorge Galvañ, quien, de momento, mantiene su intención de seguir en Alicante pese las escasas oportunidades que tuvo la última temporada, en la que entró en 24 convocatorias, aunque solo disputó 12 minutos.

Alta intensidad

Rubén Torrecilla se encargó el viernes de subrayar la buena condición física con la que había encontrado a sus hombres tras la inactividad. "Da gusto verles trabajar, parece que no hayan estado de vacaciones, trabajan con la misma energía que si estuvieran en competición, y eso me gusta porque aquí saben que se trabaja a alta intensidad", explicó el técnico.

Post en Instagram de Oriol Soldevila posando el viernes con Nico Espinosa y Roger Colomina. / @oriolsolde

Para Nico Espinosa, capitán del equipo, su quinta aventura profesional en el club de su ciudad, la de la confirmación definitiva tras el renacer físico del extremo alicantino después de ser operado por Lasse Lempainen, comienza con un solo objetivo: "el ascenso a Segunda División" por la vía que sea, bien por el salto directo como campeón, bien por la vía del "play-off".

Convivencia

La experiencia acumulada le sirve al extremo para valorar la fuerza del grupo en los momentos malos que sobrevienen a lo largo de un curso. "Hemos estado hablando estos días atrás de lo importante que ha sido en las dos últimas temporadas la buena convivencia en el vestuario. Esa unión que tuvimos fue la que nos salvó la vida y no podemos perderla nunca", avisa el joven capitán. El diez del Hércules revela que para la mayoría de integrantes del plantel la vuelta a la rutina no ha sido traumática: "No nos ha dado tiempo a echarnos de menos porque nos hemos visto mucho la mayoría", advierte.

Carlos Abad, otro de los capitanes del Hércules, este sábado, entrenando en Fontcalent, en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

El equipo, después de dos jornadas intensas de ejercicios con y sin pelota, una en el Rico Pérez y otra en Fontcalent, disfrutará este domingo de un periodo corto de descanso para no sobrecargar antes de que, a partir de lunes, comiencen a proliferar las dobles sesiones, matinales y vespertinas, jalonadas a lo largo de las siete semanas completas de preparación previas al inicio de la liga, el último fin de semana de agosto, con la visita de la Sociedad Deportiva Tarazona a Alicante, que el curso pasado acabó sexto, a cinco puntos de la promoción de ascenso en su estreno en la categoría.