Hércules: la generación perdida

Barrio alicantino de Los Ángeles, mediados de septiembre, finales de la década de los ochenta. Es uno de los primeros días de cole y seguramente serán cerca de las 10 o las 11 de la mañana. Suena la sirena y toca recreo. Se levanta tan rápido como puede de la silla y abandona su pupitre para ponerse en cola, en espera de que la profesora dé el OK con el que él y los demás niños irán bajando, lo más ordenadamente posible, las escaleras que conducen al patio. El sol pega fuerte, mucho más que la vida. Es demasiado niño, demasiado feliz. Como el resto de sus compañeros, ya tendrá tiempo de subir cuestas. Ahora es momento de jugar, de divertirse, de curiosear, de descubrir cosas. Aprovechando cuatro palmeras que hacen de porterías y una pelota, se va a disputar un improvisado partido de fútbol y es el momento de hacer los equipos. No se “chapica” ni se elige a dedo. Uno de los chavalillos va preguntando al resto, uno por uno, “¿eres del Madrid o del Barça?” y, en base a las respuestas, se van alineando a un lado u otro. Pues bien, al niño que hoy escribe estas líneas, entre indignado y orgulloso, no se le ocurre otra cosa que responder “Hércules”, con la consiguiente extrañeza del “seleccionador de equipos” que, muy posiblemente por ser menos numeroso, le manda al bando de los del Barcelona. Así, de esta forma, me topé por primera vez en mi vida con uno de los males endémicos del fútbol en Alicante.

Foto actual de una de las improvisadas porterías con forma de dos palmeras del patio del colegio Nuestra Señora de Los Ángeles / Enrique Moscat

La generación menos herculana

Desde entonces hasta hoy, treinta y tantos años después, centenares de desayunos con compañeros de trabajo, decenas de cenas familiares con los cuñados de turno e incontables conversaciones con amigos -la mayoría de ellas con poca gana- sobre la jornada de Primera, sobre quién será el próximo galáctico o sobre la Champions. Y lo que nos queda. Obviamente, el “rarito”, el del Hércules, es el que tiene que adaptarse a “lo normal”, que de los bajos fondos -o sea de la Segunda B, Segunda RFEF o incluso Primera RFEF- no tienen por qué saber la inmensa mayoría de los mortales, sobre todo porque ni les interesa. En mi vida, como estoy seguro que en la de otros muchos herculanos, esto ha sido una constante. No es ningún secreto que, lejos de ser el Hércules o incluso el Elche, el equipo favorito con diferencia en la provincia de Alicante es el Real Madrid. Ya ha llovido bastante desde la última macroencuesta realizada por el CIS pero de ella se extraía que casi seis de cada diez alicantinos tenían al Madrid como su preferido. Sin embargo, en los últimos tiempos se han percibido atisbos de que esto puede ir cambiando poco a poco. Al menos en Alicante capital. Y es que, ahora que llevamos unas dos semanas desde que se inició la actual campaña de abonos del Hércules, estaría bien recordar que en la pasada el club rompió todos sus récords fuera del fútbol profesional con más de trece mil carnets vendidos. De ellos y según datos del historiador herculano Josep Miquel García, bastante másdel 50% -alrededor de siete mil- tenían menos de 30 años y, en otro de los apuntes más curiosos que arroja la disección de los abonados de la temporada 2024/2025, observamos que poco menos de mil, o sea, aproximada y únicamente un 7,5% de los abonados del Hércules nacieron entre 1978 y 1984.

Los porqués

¿Pero por qué se da ese porcentaje de socios tan bajo en esa franja de edad?Como se pueden imaginar, no hay una respuesta concreta y exacta al respecto. Más bien una suma de factores. Para hablar del primero de ellos, conviene indicar que, en la inmensa mayoría de las veces, el sentimiento de pertenencia a un equipo de fútbol se fragua en la infancia (normalmente en la franja que va de los siete a los diez años). De ahí que, para acercarnos un poco a la verdad, haríamos bien en retrotraernos al niño del principio -nacido precisamente entre 1978 y 1984- que con ocho o nueve años despierta al fútbol y se encuentra con que, a finales de los ochenta, sólo “existen” el todopoderoso Madrid de la Quinta del Buitre y, en menor medida, el Barça. Pero lo que es peor es que hasta tiene toda la lógica del mundo. No le pidas a un niño que vea más allá de sus narices y sepa valorar el lado romántico del perdedor. Había que tener mucha personalidad o ser muy friki -o ambas cosas- para ser niño/a, especialmente en aquellos tiempos, y no ser del Real Madrid, que era entonces el que siempre ganaba. Resumiendo y yendo al grano, la excelencia mostrada domingo sí y domingo también por los Butragueño, Hugo Sánchez y Míchel entre otros, coincidió a finales de los ochenta y principios de los noventa con el inicio del declive total del Hércules, coronado con su primer tour por los infiernos. Fueron los años en los que mientras los blancos ganaban cinco Ligas seguidas, a los blanquiazules se les astillaba la Segunda División B. Con todo esto sobre la mesa, se pueden imaginar cómo aquellos años fueron una fábrica de madridistas en Alicante ycómoser un niño herculano era casi una heroicidad.

Una formación del Real Madrid que jugaba a principios de los noventa el Trofeo Ciudad de Alicante "en casa" ante el Hércules / Vicente Mestre

Para hablar del segundo factor que puede explicar el porqué del “gap” de la generación 78-84, nos retrotraeremos a la inmigración de los setenta, cuando la población alicantina creció un 200% con respecto a la década anterior. Con ella se dio la circunstancia de que muchos de los niños alicantinos de dicha generación fuesen hijos de padres inmigrantes -murcianos y manchegos sobre todo- sin arraigo en Alicante y con poco o nulo aprecio por el Hércules, uno de los símbolos de la ciudad.

Por último encontramos el que quizás sea la causa más importante: el pragmatismo social.

España siempre ha sido un país muy alejado de las escalas de grises. Siempre hemos sido muy de blanco o negro, muy de dicotomías. De Izquierda o Derecha, de Quevedo o de Góngora, Real Madrid o Barcelona, tortilla con o sin cebolla… hasta boina o sombrero incluso. Obviamente, cada cual es libre para elegir pero, si nos paramos a pensar un poco, todo, desde los telediarios y los medios de comunicación hasta las conversaciones de barras de bar, absolutamente todo siempre ha estado orientado para que futbolísticamente sólo exista el marco Real Madrid-Barcelona (otra cosa es que lo consigan porque la “resistencia” del fútbol local es eterna).Por tanto, si excluimos a los ciudadanos de Madrid y Barcelona -a los que, por razones geográficas, sí representan ambos clubes-, la dualidad blanca y blaugrana se nutreen el resto de poblaciones que desprecian o dejan en segundo plano a su club autóctono,fundamentalmente, de los no muy aficionados (los que se “alistan” en un bando porque toca y porque todos lo hacen) y de los que, consciente o inconscientemente, optan por asegurarsecon el fútbol alegrías (artificiales) que edulcoren su día a día.Para qué nos vamos a engañar, lo de tener casi siempre los lunes amables y todos los años algún título que “celebrar”, aunque sea a distancia y desde el sofá de tu casa, siempre ha cotizado muy al alza. Asimismo, para finalizar y dentro de este último grupo, están los que dicen ser del Madrid o del Barça “de corazón” (no porque ganen casi siempre). ¡Vaya, con los sentimientos hemos topado! Aunque pienso que una afirmación así no es más que una especie de placebo identitario futbolístico que trata de enmascarar una decisión pragmática, cualquier discusión o divagación sobre este punto sería una pérdida de tiempo. Prefiero plantear unescenario hipotético alternativo y que cada cual saque sus propias conclusiones: pongamos que, por ejemplo, en cinco años y por esas cosas azarosas del destino, el Real Madrid se convirtiera en un equipo de mitad de la tabla mientras que el sorprendente Hércules, tras haberse proclamado matemáticamente campeón de Liga, estuviera en vísperasde jugar por primera vez en su historia la final de la Champions con todo Alicante volcado con su equipo. Imaginandoun contexto así, ¿cuántos de esos alicantinos que se autodefinen hoy como “madridistas de corazón” seguirían siendo del Real Madrid? Creo que tanto yo como usted que me lee sabemos la respuesta...

Álvaro Cámara se deja literalmente (casi) todo por el Hércules durante la celebración del ascenso de 2005 / Vicente Mestre

Papá, ¿Por qué somos del Hércules?

Quizás sea por ser una “rara avis” dentro de la generación perdida pero soy de los que piensan que vivir un ascenso en el Rico Pérez como el del Alcalá en 2005 o el último del Lleida en 2024, con treinta mil almas en las gradas e invasión de campo y abrazos a los jugadores incluidos, vale mucho más que todas las finales de Champions League “ganadas” en el salón de casa con el mando de la TV en una mano y con un tercio de cerveza en la otra.

Han pasado treinta y siete años desde aquel recreo en el que me preguntaron si era del Madrid o del Barça y, desde entonces hasta hoy, el Real Madrid ha ganado la friolera de trece Ligas, cinco Copas del Rey, ocho Mundiales de clubes y nueve Champions League. Por su parte el Hércules, en ese mismo periodo, sólo ha sumado dos presencias en Primera División, trece en Segunda y nada menos que veintidós fuera del fútbol profesional, coleccionando fango, espinas y fracasos. ¿Pero qué quieren que les diga?A pesar de todo lo vivido (y sufrido),si volviera a nacer, si volviese a ser aquel niño que fui y me hicieran la misma pregunta, volvería a responder “Hércules”. No lo duden.Y que luego me mandaran con los del Barça...