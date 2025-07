Artiles se despide del Hércules: "Seré un herculano más para toda la vida"

Finalmente, José Artiles no seguirá la próxima temporada en el Hércules. Ambas partes habían llegado a un acuerdo verbal hace una semana, pero la falta de entendimiento a la hora de firmar el contrato ha hecho que el centrocampista canario abandone la entidad blanquiazul después de dos temporadas y media.

Pese a que finalizó contrato el pasado 30 de junio, el club ha querido despedir a una de las piezas clave en el ascenso del 5 de mayo con un emotivo vídeo, en la misma línea del realizado con el adiós de Agustín Coscia (que jugará en el Sabadell).

"Hola herculanos. Se me hace muy raro estar en la que ha sido nuestra casa durante los dos últimos años y medio sin la que ha sido nuestra camiseta blanquiazul", inicia su despedida Artiles, que abandona Alicante después de 69 partidos y cuatro goles.

"Solo me queda agradecer a todo el mundo. A mis compañeros, que me han hecho pasar unos años inolvidables y una gran etapa de mi vida de la que me llevo muchos amigos", añade quien ha sido el número '8' herculano durante los dos últimos años.

En su adiós como futbolista del Hércules, Artiles también se quiso acordar de la afición: "Nos habéis acompañado en las buenas y en las malas tanto aquí como a miles de kilómetros. Les quiero agradecer ese ánimo que nos han dado siempre para que, aquel 5 de mayo, pudiéramos disfrutar de lo que tantos años hemos deseado. Espero que esto no sea un adiós, que sea un hasta pronto. Aquí hay un herculano más para toda la vida".