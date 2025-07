El Hércules se rearma desde la retaguardia

Hay veces en que el orden de los movimientos revela más que las palabras. Y el Hércules, sin decirlo, ya ha dejado claro por dónde quiere empezar a construir: por la defensa. Después de una temporada donde demasiados partidos se escaparon por detalles en campo propio, el club ha decidido levantar una muralla nueva. Sin ruido, pero con intención.

La primera gran labor del verano ha sido reconfigurar la zaga, y no con parches ni retoques, sino con una renovación profunda. Y sobre todo, con un criterio claro: jugadores jóvenes, con margen de crecimiento, y capaces de competir desde ya. El perfil de futbolista que encaja con la idea de Rubén Torrecilla: piernas, energía, carácter. Fútbol de hoy.

Uno de los nombres propios es Javi Rentero, 23 años, central zurdo por el que el Hércules ha pagado 100.000€ por el 50% de sus servicios. Apuesta directa. Un defensa serio, como se comprobó en el Rico Pérez hace unos meses, más de robar que de adornarse. De esos que entienden que en esta categoría los errores se castigan con goles.

A su lado aparece Adrián Bolo, también de 23 años, procedente del Zamora. Central rocoso, con buena lectura y esa agresividad justa que se agradece en las disputas. Dos perfiles distintos, pero complementarios. Dos centrales que vienen a pelear, no a esperar.

Javier Rentero, en su primer día como blanquiazul a las órdenes de Rubén Torrecilla, bajo la atenta mirada del canterano Guti / HCF

La juventud, rara vez, es solitaria, pues complementar con experiencia, muchas veces, es vital en categorías tan exigentes como la Primera RFEF. Nacho Monsalve no es un central exuberante, pero sí de los que mandan en silencio y ordenan la línea. En un vestuario rejuvenecido, la jerarquía del ex del Eldense puede ser clave.

En el costado zurdo, Xavier Pleguezuelo, ex del Betis Deportivo, llega para meter presión a Retu, uno de los pocos fijos que se mantienen. Un lateral más vertical, con más vocación ofensiva, aunque todavía por pulir en tareas defensivas. Ahí tendrá trabajo Torrecilla, pero también una proyección, sin pulir por una grave lesión la pasada temporada, que puede ofrecer mucho si encuentra continuidad. El mensaje está claro: en este nuevo Hércules, nadie tiene el puesto asegurado.

Renovación, con piezas conocidas

A todo este bloque hay que sumarle la continuidad (además de la de Retu) de Samu Vázquez y Sotillos, dos futbolistas que conocen bien la categoría y que aportan cosas muy distintas. Samu es ese perfil ofensivo que, con la regularidad del año del ascenso, puede dotar de ese "plus de peligrosidad" al ataque blanquiazul, mientras que Sotillos, sin perder su condición de central, ha cumplido como lateral diestro cuando el equipo lo ha necesitado, y por ello, Torrecilla quiere recuperarle en esa posición, para dotar de solidez a la zaga y complementar las carencias del albaceteño.

El lateral diestro Samu Vázquez en uno de los entrenamientos de esta semana en Fontcalent. / HCF

Las salidas también han sido parte del proceso. Ya no están Josema, Abraham ni Arumí, y se espera que Montoro sea el siguiente en cerrar ciclo. Un cambio de piel inevitable, casi natural, que responde más a lo que viene que a lo que fue.

Lo que hay ahora no es solo una defensa nueva. Es una forma de entender el proyecto. No se puede atacar bien si no se defiende mejor. Y el Hércules lo sabe. Por eso, antes de pedirle a Soldevila, Nico o Colomina que decidan partidos, ha optado por reforzar la base. Por corregir la estructura. Por evitar que los errores propios pesen más que los aciertos ajenos.

La intención de la dirección deportiva es que este Hércules no puede ser el equipo que llegue tarde. Quiere anticiparse. Y para eso hace falta más que talento: hace falta equilibrio, orden, y solidez. Ahí empieza este nuevo Hércules. Desde donde no se suele mirar, pero donde casi siempre se deciden las temporadas.