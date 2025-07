Los supervivientes del ascenso del Hércules

El fútbol, como la vida, rara vez se detiene. Cambian los nombres, cambian las voces, cambian las intenciones. Y el Hércules no es ajeno a esa transformación constante. Desde el ascenso, el vestuario ha girado casi por completo. Lo que hace no tanto fue un bloque unido por una urgencia común, salir de una categoría que nunca debió pisar, hoy es ya recuerdo. Pasaron meses. Pasaron ciclos. Y pasaron también muchos de sus protagonistas, pero no todos.

Alvarito celebra el ascenso sobre el césped del Rico Pérez. / Alex Domínguez

Permanecen siete. Carlos Abad, Retu, Samu Vázquez, Roger Colomina, Carlos Mangada y Nico Espinosa. No quedan por romanticismo ni por casualidad. Siguen porque lo que ofrecen todavía convence, o creen que convencerá. Porque en un equipo que cambia, hay rendimientos que no se discuten.

Es una cifra que habla por sí sola. Porque más de una decena de futbolistas que formaron parte de aquel ascenso ya no están. Este verano se marcharon nombres con peso en el campo y en el vestuario: Josema, Alvarito, Coscia, Artiles y Javi Moreno. Piezas importantes en el último tramo de la reconstrucción. Antes ya lo habían hecho Carlos de la Nava, Nolan o Marcos Mendes. El equipo que devolvió al Hércules a la Primera Federación va quedando atrás. Es ley de fútbol.

Y, sin embargo, estos siete resisten. Algunos porque han crecido hasta convertirse en referencias del nuevo proyecto. Roger Colomina, por ejemplo, ya no es promesa, es el gran activo del centro del campo blanquiazul. Uno de los pilares sobre los que se quiere levantar el juego del equipo. Otros, como Carlos Abad, lo hacen por su regularidad y fiabilidad, porque sigue cumpliendo, temporada tras temporada, sin necesidad de discursos. Y hay quienes, como Nico Espinosa o Mangada, que representan ese margen de crecimiento que el club quiere desarrollar, y por supuesto, de alicantinidad por bandera. Futbolistas en evolución, con fútbol por delante y espacio para demostrar.

Los jugadores celebran el gol que dio el ascenso. / Alex Domínguez

El Hércules ha cambiado, sí. Pero ha elegido cuidadosamente qué retener. Porque en medio de tanta renovación, hace falta algo que entienda el terreno que se pisa. Alguien que sepa lo que costó volver, lo que supuso aquel año en campos donde solo se ganaba con personalidad. Que recuerde cómo se forjó el ascenso. No para vivir del pasado, sino para saber cómo no repetir errores.

Por eso el reto para ellos es doble. No solo deben seguir rindiendo como lo han hecho hasta ahora; deben adaptarse a un equipo diferente, con automatismos nuevos, con compañeros que aún se están acoplando, con roles que pueden cambiar. No basta con haber estado: hay que seguir siendo útiles.

Esa es la verdadera clave de esta temporada. No hay sitio para homenajes. Se trata de presente. Y en ese presente, estos siete nombres tienen cabida. Porque entienden la categoría, porque conocen la presión del Rico Pérez, porque saben lo que significa vestir esta camiseta cada domingo.

La nueva plantilla del Hércules aún está en formación. Pero si algo ha quedado claro en este inicio de mercado es que el club busca crecer desde la exigencia, no desde el recuerdo. Y los que han sobrevivido al cambio no lo han hecho por nostalgia, sino porque siguen siendo parte del futuro. Un nuevo Hércules nace este verano. Pero no parte de cero. Parte de lo que queda. De lo que vale. De lo que ha resistido.