El Hércules ultima el fichaje de Fran Sol

Día de felicidad pura en clave blanquiazul. Tras la victoria en el derbi ante el eterno rival, la pretemporada ha empezado de la mejor manera posible y con el aliciente de vencer al Elche, el nuevo curso se presenta con más ganas. El Hércules cerró un encuentro sensacional, en el cual se encargó de que no se notase la diferencia de categoría entre ambos conjuntos. La victoria por dos a cero fue una declaración de intenciones. El conjunto dirigido por Rubén Torrecilla, esta temporada sí, parece ir a por todas y con la contratación de Fran Sol se reafirman los objetivos más ambiciosos.

El Hércules se encuentra ultimando el fichaje de Fran Sol, delantero centro de 33 años. El madrileño ha sido un trotamundos en el mundo del fútbol durante toda su carrera. Arrancó su trayectoria en las categorías inferiores del Real Madrid, ahí fue quemando etapas hasta su cesión al Lugo. Tras un año en Galicia volvió a Madrid, donde una temporada más tarde, arrancaría su periplo con el Oviedo. Volvió al conjunto merengue en 2013 y ahí cumplió su última temporada como jugador de la Fábrica.

El filial del Villarreal se fijó en él y respondió con 27 goles en dos temporadas. En 2019 hizo las maletas y se marchó a los Países Bajos, concretamente al Willem II. Tras tres años, otro cambio de aires, en este caso a Ucrania, al Dinamo de Kiev, donde jugó competiciones europeas. Posteriormente, volvió a España, pasando por Tenerife, Eibar y Málaga, todo mediante cesiones. En verano de 2023 terminó su contrato con el Dinamo de Kiev y fichó por el AEK Larnaca de Chipre. Después de marcar más de 20 goles en las últimas dos temporadas y también participar en competiciones europeas, el Hércules está cerca de hacerse con sus servicios tras terminar su contrato el pasado mes de junio.

Con la llegada de Fran Sol, el Hércules incorporaría a un delantero contrastado y que ha garantizado goles durante toda su carrera. A sus 33 años ha seguido siendo competitivo en Chipre y aterrizaría en la Primera Federación como uno de los principales delanteros de la categoría. Con este movimiento, el Hércules conseguiría dar un gran golpe sobre la mesa en el mercado del tercer escalón del fútbol español, ya que varios equipos importantes estaban detrás de los servicios del delantero madrileño. Sería una gran apuesta tras perder a Cedric.

La dupla de delanteros quedaría formada por Fran Sol y Slavy, dos futbolistas diferenciales en Primera Federación. Se está trabajando para mejorar errores del pasado y la delantera fue uno de ellos. No obstante, con la llegada del madrileño no sería suficiente, ya que aún deberían llegar más incorporaciones en el ataque. El club pretende conseguir la llegada de otro futbolista que cuente con ficha sub-23. No se quiere volver a cerrar otra temporada con números pobres en lo que respecta al ataque, por ello, desde el club se quiere romper la baraja y conseguir la contratación de un delantero de categoría superior.

Ropero, Ben Hamed, Slavy, Bolo, Pleguezuelo, Monsalve y Rentero. Esta es la nómina de incorporaciones oficializadas hasta el momento por parte el Hércules, a la que estaría cerca de sumarse Fran Sol. A simple vista, la lista está llena de futbolistas de garantías, con diferentes estilos, roles y con una clara tendencia a la juventud. Ninguna incorporación supera los 25 años de edad, a excepción de Nacho Monsalve. Juntar juventud con veteranía suele ser una fórmula de buen resultado, por ello, Fran Sol aterrizaría como un refuerzo de plenas garantías.

Se está construyendo un proyecto con memoria, sin olvidar de donde viene el club y sin cegarse en aspectos innecesarios. Teniendo en cuenta que patas cojearon en el pasado, se está apuntalando todo lo débil. La premisa es fácil, lo que funciona no hay que tocarlo y así está siendo, la pretemporada ya ha arrancado y el buque insignia del club continuará siendo Oriol Soldevila otra temporada más. Nico, Abad y Colomina seguirán formando parte de la columna vertebral de Rubén Torrecilla, pero este próximo curso lo harán con, a priori, una plantilla más ambiciosa.