Las últimas piezas del rompecabezas del Hércules

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Así está trabajando la secretaría técnica del Hércules durante este mercado de fichajes. Se antojaba un verano complicado para Paco Peña tras la debacle del final de temporada y el futuro incierto del club, pero se está cumpliendo con lo prometido a principio de verano después de la continuidad de Rubén Torrecilla. Fichar con memoria está siendo la premisa a seguir por parte de los dirigentes. El rompecabezas empieza a coger forma y las piezas están llegando, pero aún falta mucho. El puzle no está terminado, pero sí que lo estará a la hora de la verdad, cuando el fuego real arranque y hayan terminado todas las pruebas.

Con Fran Sol a punto, la nómina de incorporaciones ascenderá a ocho en el momento en el que se oficialice la llegada del madrileño. Juventud y experiencia. Ganas de tirar la puerta abajo y temple en los momentos más tensos. Una suma que suele traer consigo buenos resultados. Está siendo un verano fuera de lo habitual en las oficinas del Hércules, ya que el club está mucho más despierto en lo que se refiere al mercado de fichajes y gracias a ello ha conseguido incorporar a varios futbolistas codiciados en la categoría, adelantándose a equipos rivales del mismo grupo en Primera Federación.

El último ejemplo es Fran Sol. El Eldense estuvo en la puja por el madrileño y peleó fuerte para hacerse con sus servicios, pero la oferta del Hércules fue más suculenta y eso terminó por desnivelar la balanza. No es el único futbolista que fue pretendido por más equipos, ya que Rentero también estuvo relacionado con varios clubs de la categoría, pero la entidad, con Enrique Ortiz a la cabeza, rompió la baraja y se hizo con el central tras abonar 100.000 euros al Alcorcón. No suele ser habitual pagar por un futbolista en esta categoría, pero el Hércules lo hizo, demostrando que este año sí, parece que van a por todas.

Para remontarse al último fichaje del Hércules de este modelo hay que retroceder al verano de 2024. El club abonó una cantidad cercana a los 200.000 euros más primas por objetivos al Intercity para hacerse con los servicios de Oriol Soldevila. Un año más tarde se puede decir que la operación funcionó y que ese dinero ha terminado rentabilizándose, ya que el catalán será la principal referencia del club alicantino otra temporada más. Gran parte de la suerte del club durante la próxima temporada pasa por las botas del nuevo dorsal siete del Hércules.

Con las siete incorporaciones aún se está lejos del número de otros años. El verano pasado se completó un total de 13 fichajes, destacando algunos como el mencionado Soldevila, Sotillos o Montoro. Durante el mercado estival de 2023, la cifra ascendió a 18 con Coscia, Josema o Colomina entre ellos. Echando la vista más para atrás, el número de fichajes fue de 21 en el 2022, 18 en el 2021, 18 en el 2020 o 16 en el 2019.

Este año la cifra de incorporaciones no será tan elevada como antaño, pero todavía faltan algunas piezas por llegar para completar el nuevo puzle. Se está conservando la columna vertebral de la temporada pasada y sobre ella se está construyendo un nuevo equipo. No hay que tocar lo que funciona y así está siendo. Se está buscando mejorar en los aspectos más débiles para evitar errores del pasado y ello está llevando consigo un cambio de ciclo. Ya no están futbolistas como Josema, Alvarito o Javi Moreno, daños colaterales del paso del tiempo, de un cambio de piel necesario para poder seguir avanzando.

Juventud

La media de edad del conjunto alicantino a día de hoy es de 24,5 años. Exceptuando a los filiales, es la segunda plantilla más joven de todo el grupo 2 de Primera Federación, solo por detrás del Atlético Sanluqueño. Un dato que revela la apuesta de futuro por parte de la dirección deportiva. Además, es el quinto equipo con más valor de mercado según Transfermarkt, solo superado por los filiales del Betis, Atlético de Madrid y Sevilla y por el Ibiza.

Con 5,05 millones de euros de valor total, el Hércules está por delante de equipos destinados a pelear por todo como el Murcia, Nástic de Tarragona, Alcorcón o Eldense. La clasificación la lidera el Betis Deportivo con un valor de 9,6 millones, liderados por el futbolista Pablo García, valorado en 5 millones de euros.